Người tình tin đồn quen biết CEO Nvidia nhờ... chồng giới thiệu

TPO - Tờ The Information cho biết, Alice Huang - người tình tin đồn của Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang - đã gặp ông Jensen khoảng 10 năm trước khi mối quan hệ của cả hai bị phanh phui. Đáng chú ý, Alice được giới thiệu với ông Jensen thông qua chồng là Kang Wei.

Một nguồn tin thân cận với Alice tiết lộ với tờ The Information rằng tỷ phú Jensen Huang từng có các giao dịch với ông Kang - chồng của Alice - vào những năm 2010, khi Kang đang thực hiện các thương vụ mua lại những công ty trò chơi điện tử tại Trung Quốc.

Trước khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) biến Nvidia thành một "gã khổng lồ" trị giá 4,5 nghìn tỷ USD, các công ty trò chơi điện tử từng là khách hàng chính đối với các dòng chip hiệu năng cao của hãng.

Truyền thông đưa tin, Kang và Alice đã tận dụng mối quan hệ với ông Jensen trong nhiều năm để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Một số bài đăng cho thấy Kang từng khoe khoang về mối quan hệ giữa Alice và Jensen với các khách hàng của họ.

Tờ Caixin của Trung Quốc cũng dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Alice Huang từng cùng quản lý một số quỹ cổ phần tư nhân với Kang và hai người đã kết hôn. Tuy nhiên, tình trạng mối quan hệ hiện tại của họ vẫn chưa rõ ràng.

Ông Jensen và bà Alice được cho là đã gặp nhau thông qua sự giới thiệu của chồng bà Alice - Kang Wei. (Ảnh: New York Post)

Theo các thông báo chính thức từ cơ quan quản lý, vào năm 2018, công ty của Kang đã bị phạt 2,6 triệu USD, còn bản thân Kang bị phạt 60.000 USD do vi phạm quy định công bố thông tin và thực hiện giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thương vụ thâu tóm Huiqiu Technology.

Xuất hiện công khai, đăng ảnh đi ăn cùng nhau

Cái tên Alice Huang bất ngờ nhận được sự chú ý hôm 8/11 sau khi ông Jensen Huang thừa nhận đã ngoại tình, phản bội người vợ từng gắn bó với ông suốt 40 năm qua. Ông Jensen không đề cập đến Alice, nhưng báo giới đồn đoán rằng bà là người đã cặp kè với ông chủ Nvidia.

Trên tài khoản mạng xã hội WeChat, bà Alice đã đăng tải những bức ảnh chụp cùng ông Jensen, trong đó cả hai xuất hiện tại các nhà hàng sang trọng, thưởng thức rượu vang trong những chiếc ly cỡ lớn.

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau. (Ảnh: New York Post)

Theo tờ The Information, sự gần gũi của Alice với người đứng đầu Nvidia - nhân vật hiện đang bị cả FBI lẫn chính công ty của mình điều tra - chính là lợi thế lớn nhất giúp bà thu hút các thương vụ kinh doanh tại Trung Quốc.

Những giao dịch gần đây nhất giữa Alice và Jensen được thực hiện thông qua Megaspeed - một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore, đơn vị từng thực hiện các thương vụ trị giá hàng tỷ đô la với Nvidia.

Megaspeed cũng bị cáo buộc buôn lậu các loại chip cao cấp sang Trung Quốc, vi phạm lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ, với thông tin cho biết 50.000 sản phẩm đã "biến mất" trong một đợt kiểm toán.

Megaspeed phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định công ty luôn tuân thủ mọi quy định.

Theo báo cáo, Alice bắt đầu sự nghiệp trong ngành truyền hình trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính, và dường như không có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trước năm 2023, thời điểm công ty Megaspeed được thành lập.

Tuy nhiên, bà được cho là đã nhanh chóng thăng tiến lên vị trí lãnh đạo công ty nhờ việc khoe khoang về mối quan hệ thân thiết với ông Jensen.

Bà Alice Huang từng làm việc trong lĩnh vực truyền hình. (Ảnh: New York Post)

Tờ The New York Times đưa tin, trong ba năm qua, bà Alice và ông Jensen đã gặp gỡ nhau tại nhiều địa điểm, bao gồm ở Thượng Hải, trụ sở của Nvidia tại Thung lũng Silicon, một khu nghỉ dưỡng chơi golf ở phía nam San Jose (California) và Đài Loan (Trung Quốc).

Những người quen biết Alice chia sẻ với trang tin The Information rằng, người phụ nữ này còn khoe rằng ông Jensen luôn kỷ niệm sinh nhật bà hàng năm bằng cách cùng bà dùng bữa tối hoặc gửi quà tặng.

Một nhân viên kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc cũng cho biết, Alice từng tham dự sự kiện thường niên của công ty dành cho các khách hàng ở Trung Quốc.

Hiện chưa rõ chính xác thời điểm Alice Huang và Jensen Huang bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tờ Financial Times (FT) đưa tin các tài khoản WeChat và email của Alice Huang đã bị xóa, đồng thời không thể liên lạc được với bà qua điện thoại. Kang Wei cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận từ tờ báo này qua điện thoại và WeChat.

FT nhận định: "Mối quan hệ của họ cho thấy một mạng lưới phức tạp và gây tranh cãi xung quanh Alice Huang, đồng thời đặt ra thêm nhiều câu hỏi về quyết định của CEO Nvidia khi gắn kết sâu sắc cả công việc kinh doanh lẫn đời sống cá nhân với người phụ nữ họ Huang".