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Bờ sông ở Quảng Ngãi bị lũ dữ xé toạc, khoét sâu 30 mét

Nguyễn Ngọc

TPO - Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực Cửa Lở ở Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng, bờ sông bị khoét sâu khoảng 30 m. Chính quyền khẩn trương hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản.

Ngày 11/11, tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), nước lũ từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Vệ gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tài sản và sinh kế của người dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, dòng nước chảy xiết khoét sâu vào đất liền khoảng 30 m, tạo thành đoạn sạt lở kéo dài khoảng 200 m. Khu vực bờ biển gần đó cũng bị sạt lở dọc khoảng 50m.

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Khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi).

Lãnh đạo UBND xã An Phú đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai biện pháp ứng phó. Đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa các ghe bị chìm lên vị trí an toàn nhằm hạn chế thiệt hại.

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Nước chảy xiết khoét sâu vào đất liền khoảng 30m, tạo thành đoạn sạt lở kéo dài 200m.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở tại khu vực Cửa Lở (đoạn giáp ranh giữa xã An Phú và xã Long Phụng). Tại vị trí kiểm tra, điểm sạt lở được ghi nhận có chiều dài khoảng 40m, nguy cơ mất an toàn đối với người dân và tàu thuyền hoạt động gần khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, kiểm soát hoạt động tàu thuyền và không để người dân tiếp cận khu vực đang sạt lở.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở tại khu vực Cửa Lở.
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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm thăm hỏi, nhắc nhở người dân cảnh giác trước mưa lũ.

Đồng thời, địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến dòng chảy, chủ động xây dựng phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Ông Tâm yêu cầu các sở, ngành và địa phương duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Cấm tất cả tàu thuyền hoạt động trên sông trong thời gian mưa lũ

Ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dừng hoạt động tất cả tàu, thuyền, đò, ca nô, sà lan và các phương tiện thủy nội địa, bao gồm phương tiện chở khách, vận chuyển hàng hóa, khai thác cát, sỏi trên sông, suối, hồ chứa.

Đặc biệt, lệnh cấm áp dụng tại 4 sông lớn gồm Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và Trà Câu, có hiệu lực từ ngày 11/11 đến khi kết thúc đợt lũ.

Các địa phương tạm dừng hoạt động bến đò ngang, bến khách; hướng dẫn chủ phương tiện đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, chốt chặn tại các vị trí xung yếu. Kiên quyết ngăn chặn người dân đi đò, vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông khi nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Tạm dừng mọi hoạt động thi công dưới nước. Công an, quân đội và lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

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#Quảng Ngãi #Sạt lở bờ sông #Lũ lụt #Cấm phương tiện thủy #Phòng chống thiên tai

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