Đất đá tràn xuống Quốc lộ 1D

TPO - Từ nhào lộn qua vòng lửa đến võ quạt, đối kháng một người với nhiều người, bộ đội Đặc công đang tập luyện cả ban đêm để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh những đòn thế chiến đấu là màn đồng diễn quy mô lớn và các bài võ cổ truyền giới thiệu tới bạn bè quốc tế.