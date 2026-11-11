Đất đá tràn xuống Quốc lộ 1D

TPO - Mưa lớn khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn đèo kết nối phía Đông tỉnh Gia Lai với Đắk Lắk, xảy ra sạt lở. Đất đá từ taluy núi tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
TPO - Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang tập trung hoàn thiện các hạng mục chính của giai đoạn 1. Biệt thự hai tầng phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề.
TPO - Dù thu không đủ bù chi, tổng số nợ lên tới hơn 58 tỷ đồng, gồm cả nợ lương số tiền lớn, nhưng Bệnh viện Đa khoa Phước Long (tỉnh Cà Mau) vẫn trích lập và chi các quỹ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện còn nhiều tồn tại trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã Mang Yang, Lơ Pang, Hra, Ayun, Đak Pơ, Kbang, KDang.
TPO - Chiều 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
TPO - Chiều 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
TPO - Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi cuồn cuộn, chảy xiết. Bất chấp hiểm nguy và cảnh báo của chính quyền địa phương, nhiều người vẫn liều mình ra mép sông vớt củi.
TPO - Sau 2 ngày mất tích, nam sinh viên 18 tuổi ở Nghệ An được tìm thấy thi thể dưới sông. Từ lời khai của người bạn đi cùng, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra trước đó.
TPO - Từ nhào lộn qua vòng lửa đến võ quạt, đối kháng một người với nhiều người, bộ đội Đặc công đang tập luyện cả ban đêm để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh những đòn thế chiến đấu là màn đồng diễn quy mô lớn và các bài võ cổ truyền giới thiệu tới bạn bè quốc tế.
TPO - Bất chấp dòng nước cuồn cuộn đổ qua đập tràn hồ Hóc Sằm (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) nhiều người dân vẫn mang lưới, vợt xuống bắt cá.
TPO - Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 16/11 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, phường An Khánh.
TPO - Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp, kiện toàn đội ngũ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản.
TPO - Đơn vị thi công khắc phục các vết nứt dầm, khe co giãn và mặt cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long, theo từng nhịp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.
TPO - Tuyến đường vành đai phía Tây, có mặt cắt ngang rộng 40m, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, đang được TP. Đà Nẵng đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố.
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc một người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế, sau đó tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là sai quy định. Theo ông, không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.