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Xã hội

Đất đá tràn xuống Quốc lộ 1D

Trương Định

TPO - Mưa lớn khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn đèo kết nối phía Đông tỉnh Gia Lai với Đắk Lắk, xảy ra sạt lở. Đất đá từ taluy núi tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Hiện trường sạt lở trên tuyến Quốc lộ 1D. Clip: Trương Định.
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Theo ghi nhận của Tiền Phong sáng 11/11, tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1D (đoạn Quy Nhơn - Sông Cầu), nước mưa kéo theo đất đá từ sườn núi đổ xuống đường. Đáng chú ý, một điểm sạt lở nghiêm trọng khiến lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.
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Một chiếc xe bị mắc kẹt trong đống đất đá.
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Trước tình hình trên, lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường để điều tiết, hướng dẫn giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường. Các ngành chức năng tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam cũng có mặt kiểm tra, nắm tình hình và triển khai phương án xử lý.
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Đất đá đổ tràn xuống mặt đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
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Quốc lộ 1D dài khoảng 35 km, là tuyến giao thông quan trọng kết nối Quy Nhơn (Gia Lai) với Sông Cầu (Đắk Lắk).
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Ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng nêu trên, nhiều vị trí khác trên tuyến đường cũng xuất hiện tình trạng nước từ trên núi tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

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#sạt lở #Quốc lộ 1D #tuyến giao thông kết nối Gia Lai Đắk Lắk #mưa lớn #đất đá tràn đường

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