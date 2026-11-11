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Bệnh viện ở Cà Mau nợ chồng chất, thua lỗ kéo dài

Tân Lộc

TPO - Dù thu không đủ bù chi, tổng số nợ lên tới hơn 58 tỷ đồng, gồm cả nợ lương số tiền lớn, nhưng Bệnh viện Đa khoa Phước Long (tỉnh Cà Mau) vẫn trích lập và chi các quỹ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra thu, chi tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long (xã Phước Long, tỉnh Cà Mau). Đây là đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 2, tự chủ tài chính từ năm 2020. Tuy nhiên, từ khi tự chủ tới nay, bệnh viện liên tục thu không đủ bù chi, có nhiều bất cập trong quản lý tài chính.

Thanh tra chỉ ra lũy kế tới hết tháng 5, Bệnh viện Phước Long có tổng nợ hơn 58 tỷ đồng. Trong đó, nợ tiền thuốc hơn 23,5 tỷ đồng, nợ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương hơn 17,4 tỷ đồng, nợ ngân sách hơn 7,9 tỷ đồng, nợ nguồn cải cách tiền lương hơn 6,6 tỷ đồng...

Kết luận thanh tra đánh giá tình hình nợ của bệnh viện ở mức cao, xu hướng tăng, đặc biệt nợ tiền thuốc và nợ lương người lao động. Nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, tiềm ẩn rủi ro trong việc bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.

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Bệnh viện Đa khoa Phước Long.

Dù nợ kéo dài, nhiều năm thu không đủ bù chi, hoạt động không hết công suất nhiều năm (chỉ đạt khoảng 78% công suất), nhưng theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Phước Long vẫn duy trì bộ máy và bố trí nhân sự ở mức quy mô hoạt động 100% công suất. Dẫn tới làm tăng chi lương, chi thường xuyên. Tổng số tiền chi lương và các khoản để duy trì số nhân lực vượt nhu cầu trong giai đoạn 2020-2025 trên 46 tỷ đồng (bình quân trên 7 tỷ đồng/năm).

Thanh tra chỉ ra, bệnh viện bố trí nhân lực trực vượt định mức và chi chế độ phụ cấp thường trực 24/24 giờ chưa đúng quy định, tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, chi phụ cấp ưu đãi nghề 20% cho khối hành chính với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng dù còn nợ tiền lương.

Thanh tra cũng xác định giai đoạn 2020-2021, dù nguồn tài chính thâm hụt hơn 12,7 tỷ đồng, bệnh viện thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, thu nhập tăng thêm với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân mất cân đối tài chính của Bệnh viện Phước Long, theo Thanh tra tỉnh Cà Mau ngoài lý do số người khám chữa bệnh ít, còn tới từ công tác quản lý, điều hành tài chính chưa chủ động, chưa phù hợp giữa thu và chi thực tế.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phước Long giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5. Hai người được đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm là ông Trần Quốc Thanh - nguyên Giám đốc và ông Trần Văn Sửa - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phước Long.

Giám đốc bệnh viện được đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các Phòng Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tổ chức - Hành chính trong cùng giai đoạn.

Bệnh viện Đa khoa Phước Long mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm y tế khu vực Phước Long.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin vào tháng 2, một số trung tâm y tế khu vực của Cà Mau đã tự chủ về tài chính xảy ra tình trạng nợ lương nhân viên kéo dài, ảnh hưởng lớn tới đời sống người lao động. Trong đó, Trung tâm y tế khu vực Phước Long (nay là Bệnh viện Đa khoa Phước Long) nợ lương, phụ cấp nhân viên số tiền nhiều nhất, với hơn 16 tỷ đồng.

Thời điểm đó, UBND tỉnh Cà Mau phải chỉ đạo sở ngành liên quan tìm giải pháp hỗ trợ để người lao động tại các cơ sở y tế trên có tiền đón Tết. Sau khi rà soát, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã chi tạm ứng 9 tỷ đồng cho Trung tâm y tế khu vực Phước Long từ chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, để có nguồn trả lương cho nhân viên.

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#Bệnh viện Phước Long #Thanh tra Cà Mau #nợ bệnh viện #thâm hụt tài chính #trích lập quỹ #chi vượt quy định #Trần Quốc Thanh

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