Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chân dung giang hồ mạng 'Bình Trọc' vừa bị Công an Hà Nội khởi tố

Thanh Phong

TPO - Từ năm 2017, “Bình Trọc” nổi lên trên mạng xã hội và thường xuất hiện với hình ảnh xăm trổ, đăng tải các video xoay quanh những câu chuyện được gắn mác “đạo lý giang hồ”, hoạt động thu hồi nợ...

binh-troc.jpg
Nguyễn Thái Bình hay còn gọi là "Bình Trọc". Ảnh Công an Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (SN 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), tức “Bình Trọc”, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

“Bình Trọc” nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Nhân vật này thường xuất hiện với hình ảnh xăm trổ, đăng tải các video xoay quanh những câu chuyện được gắn mác “đạo lý giang hồ”, hoạt động thu hồi nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Trong nhiều video, “Bình Trọc” sử dụng giọng điệu và cách hành xử mang màu sắc giang hồ, trực tiếp gọi điện thoại gây sức ép với những người bị cho là vay tiền nhưng chưa trả nợ. Những nội dung này được đăng tải công khai, thu hút sự chú ý của một bộ phận người dùng mạng xã hội.

Không chỉ hoạt động riêng lẻ, “Bình Trọc” còn đăng tải các clip gọi điện, trò chuyện với một số nhân vật thường được nhắc đến trong giới “giang hồ mạng” như “Quang Rambo”; đồng thời xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ với “Dũng Trọc Hà Đông”, “Khá Bảnh”...

du-an-moi-1.jpg
Các đoạn clip đăng tải trên TikTok thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đáng chú ý, tài khoản TikTok của “Bình Trọc” có khoảng 22.000 người theo dõi. Người này đăng tải số lượng lớn video, trong đó nhiều clip thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem. Nội dung không chỉ xoay quanh cuộc sống cá nhân mà còn có những video đề cập đến các băng nhóm mang màu sắc “xã hội đen”.

Tại cơ quan công an, “Bình Trọc” thừa nhận việc sản xuất, đăng tải những nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ, nhất là những người theo dõi và ủng hộ các nội dung này.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, cần tỉnh táo, chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ; không cổ súy những video tô vẽ hình ảnh “giang hồ”, đề cao lối hành xử lệch chuẩn.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Nguyễn Thái Bình cùng Nguyễn Thị Hải cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, gồm cả khoản nợ cũ, với lãi suất 10%/tháng (40 triệu đồng). Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi, đồng thời yêu cầu anh C. viết giấy nhận tiền với nội dung đây là khoản đặt cọc xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình 280 triệu đồng tiền lãi. Trong đó, Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Xem thêm

#Bình Trọc #Cho vay nặng lãi #Công an Hà Nội #Giang hồ mạng #Mạng xã hội

Cùng chuyên mục

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

TPO - Bị người đàn ông giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi có hành vi dâm ô, một nữ sinh ở phường Yên Tử, TP Quảng Ninh đã túm áo, hô hoán để người dân hỗ trợ khống chế. Mở rộng điều tra, công an làm rõ người này còn thực hiện hai vụ dâm ô tương tự.

Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản

Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản

TPO - Do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, Lê Duy Mạnh ở TP. Cần Thơ nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản. Sau khi siết cổ mẹ vợ tử vong, người con rể lấy dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng rồi tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số giải bóng đá Cúp Quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số giải bóng đá Cúp Quốc gia

TPO - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng không chỉ dàn xếp tỷ số các trận bóng đá mà còn móc nối với cầu thủ bóng rổ để tổ chức cá độ.

Ảnh minh họa.

Mua bán xăng dầu lòng vòng làm tăng chi phí chiết khấu gần 47.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe