Nhận 1,3 tỷ đồng 'tiền thuốc nước', cựu Phó phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh 8 năm tù

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng nhằm “tạo điều kiện” cho các cơ sở khám bệnh, bán thuốc khi chưa đủ điều kiện hoạt động, bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị phạt 8 năm tù.

Buộc nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính

Chiều 11/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) mức án 8 năm tù; Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) lĩnh 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) lĩnh 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Nhận hối lộ".

Cùng vụ án, các bị cáo khác là cựu chuyên viên, cán bộ của Sở Y tế Hà Nội và 5 người làm tự do bị tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tù về các tội "Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ".



Riêng bị cáo Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe Sở Y tế Hà Nội) bị phạt 22 tháng 1 ngày tù, ghi nhận đã chấp hành xong trả tự do ngay tại tòa.

Về dân sự, Tòa tuyên tịch thu số tiền hưởng lợi bất chính của các bị cáo để sung công quỹ Nhà nước.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín hoạt động công vụ Nhà nước, gây bức xúc dư luận. Bị cáo Tô Tử Anh và đồng phạm tại Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ số tiền lớn, cần áp dụng hình phạt tương xứng để răn đe.

Các bị cáo tại tòa.

Theo Tòa, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPS (trong đó có GPP và GDP)...

Từ 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo môi giới hối lộ là hơn 8 tỷ đồng, còn nhóm cựu cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Tô Tử Anh, trong thời gian từ năm 2019 - 2024, với vai trò Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao, thống nhất với các thành viên đoàn thẩm định bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Bị cáo Tô Tử Anh đã nhận tiền thông qua 2 người môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Hải Yến để hướng dẫn các phòng khám hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi thẩm định, đồng thời tạo điều kiện bỏ qua các lỗi vi phạm khi kiểm tra trực tiếp tại cơ sở.

Ngoài ra, một số phòng khám còn trực tiếp đưa tiền cho ông Tô Tử Anh. Tổng số tiền bị cáo này đã nhận để tạo điều kiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình cấp phép gần 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Tô Tử Anh.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức, với vai trò Trưởng phòng Quản lý hành nghề, trong giai đoạn 2023 - 2024, bị cáo đã trực tiếp và thông qua Ngô Thị Hồng Phương nhận tổng cộng 75 triệu đồng để tạo điều kiện, bỏ qua vi phạm cho 2 cơ sở bán lẻ thuốc và 3 phòng khám. Sau đó, ông Đức ký nháy vào hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Sở Y tế cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động cho các cơ sở này.

Bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết, với vai trò Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề, thông qua Đỗ Doãn Tiến và Ngô Thị Hồng Phương đã nhận tổng cộng 50 triệu đồng để tạo điều kiện cấp phép nhanh, bỏ qua vi phạm cho 4 phòng khám.

Các bị cáo khác nhận từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, trong đó nhóm môi giới cũng hưởng lợi ích tiền tỷ.