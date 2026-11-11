Mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Huế, 2 người bị thương

TPO - Mưa lớn kéo dài tại TP. Huế gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường miền núi. Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, mưa còn tiếp diễn đến hết ngày 12/11, vùng núi có nơi trên 200 mm.

Chiều 11/11, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, đợt mưa lũ từ ngày từ 8 - 11/11 đã gây thiệt hại về nhà ở, giao thông và công trình thủy lợi tại nhiều địa phương ở TP. Huế.

Đáng chú ý, có 2 người tại xã Quảng Điền bị thương, gãy chân trong quá trình dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị, trong đó một người đã xuất viện.

Về nhà ở, toàn thành phố ghi nhận 8 nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng mái tại các xã A Lưới 1, Lộc An và các phường Hóa Châu, Phong Quảng. Trong đó, một nhà tại phường Hóa Châu bị tốc mái hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2, TP. Huế, bị đất đá vùi lấp. Ảnh XAL

Thiệt hại đáng kể tập trung ở hạ tầng giao thông khu vực miền núi. Tại xã A Lưới 1, một cống trên tuyến đường liên thôn ở thôn Bắc Sơn bị sập hoàn toàn. Tại xã A Lưới 2, nhiều tuyến đường ở các thôn Hồng Nam, Tà Rê, Sơn Phước, Hồng Bắc, A Bả và Hồng Quảng bị sạt lở, đất đá bồi lấp với chiều dài từ 10–50 m.

Ở xã Khe Tre, đường 14B qua thôn Hương Phú tiếp tục hư hỏng tại vị trí từng được khắc phục sau đợt lũ năm 2025. Cống thoát nước dẫn vào khu du lịch YesHue Eco bị hư hỏng hoàn toàn, khiến tuyến đường vào khu vực này không thể lưu thông. Một số tuyến đường dân sinh khác cũng bị sạt lở, bùn đất tràn lấp, ảnh hưởng đi lại.

Quốc lộ 49 nối trung tâm Huế với vùng cao A Lưới bị sạt lở mái taluy dương, đất đá tràn lấp lòng đường gây cản trở giao thông.

Trong lĩnh vực thủy lợi, kênh chính hồ Hòa Mỹ tại vị trí Km5+320 bị xói lở chân bờ và bồi lấp, ảnh hưởng đến nền đường công vụ. Sự cố điện tại trạm biến áp Quảng Công 2 (phường Phong Quảng) đã được khắc phục, nhưng thiết bị điện của 4 hộ dân bị hư hỏng.

Đợt mưa lớn này xuất hiện từ tối 8/11 đến ngày 11/11, với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm ở đồng bằng, 400 - 550 mm ở miền núi. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Bạch Mã 1.242 mm, Khe Tre 732 mm, hồ A Lá 631 mm.

Riêng trong đợt mưa tập trung từ chiều 9 đến sáng 10/11, Bạch Mã ghi nhận 760 mm, Khe Tre 608 mm, A Lưới 597 mm. Mưa lớn kết hợp không khí lạnh mạnh còn gây gió giật cấp 6 - 8 trên đất liền và vùng ven biển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, mưa còn tiếp diễn đến hết ngày 12/11, vùng núi có nơi trên 200 mm; từ ngày 13/11, mưa giảm nhanh. Các địa phương đang huy động lực lượng khắc phục hư hỏng, dọn dẹp đất đá, bảo đảm giao thông và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.