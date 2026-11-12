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Giải trí

Vén màn hôn nhân Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa

Minh Vũ

TPO - Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn 10 năm, đời sống tình cảm của họ vẫn nhận được sự chú ý của khán giả. Mới đây, Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bênh vực vợ khi vướng tin đồn.

Ngày 11/11, trang QQ đưa tin Hoắc Kiến Hoa tham gia sự kiện họp báo ra mắt phim truyền hình Kỳ tích phòng cấp cứu. Khi được hỏi về những tin tức xung quanh việc Lâm Tâm Như bị tố có thái độ hách dịch với chuyên gia trang điểm, nam diễn viên đã lên tiếng bảo vệ vợ.

Hoắc Kiến Hoa chia sẻ đã đọc được tin tức nhưng khẳng định đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt, nhằm bôi nhọ vợ mình. Ông xã Lâm Tâm Như cho biết nghệ sĩ rất dễ trở thành mục tiêu của những lời bịa đặt, vu khống.

"Mọi người nghĩ kỹ cũng biết chuyện đó khó có khả năng xảy ra. Nếu một nghệ sĩ nói những lời như vậy với người xung quanh thì chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp. Thật quá vô lý", Hoắc Kiến Hoa chia sẻ.

Anh khẳng định Lâm Tâm Như không để những lời bịa đặt làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân.

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Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bảo vệ Lâm Tâm Như.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn 10 năm, nhưng chuyện tình cảm của hai diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước đó, hai nghệ sĩ liên tục bị đồn trục trặc hôn nhân, nhưng họ dùng thời gian để chứng minh tin tức không chính xác.

Trước đó, Lâm Tâm Như chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn. Cô phủ nhận việc Hoắc Kiến Hoa không quan tâm tới gia đình và không làm việc nhà. Nữ diễn viên cho biết họ không có sự phân công cứng nhắc trong cuộc sống gia đình mà phân bổ linh hoạt, ai bận hơn thì làm ít hơn.

Hoắc Kiến Hoa hiếm khi nấu ăn trong nhiều năm sống chung, nhưng anh luôn hỗ trợ vợ bằng cách dành nhiều thời gian cho con, thu dọn bát đĩa sau bữa ăn, thường xuyên đưa đồ, rót nước cho vợ.

Sau khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa cũng giảm khối lượng công việc, đóng cửa studio cá nhân để dành phần lớn thời gian và sức lực cho gia đình. Lâm Tâm Như tiết lộ chồng luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con gái, nhưng lại cực kỳ tiết kiệm với bản thân, thậm chí từ chối thay màn hình điện thoại đã bị hỏng từ năm, sáu năm trước.

Lâm Tâm Như cho biết bí quyết để duy trì hôn nhân là độc lập về tài chính và có một tài khoản chung.

Sau khi về chung nhà, cả hai vẫn duy trì quản lý tài chính độc lập, nhưng cùng nhau lập một tài khoản chung để chia sẻ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Họ cũng đạt được thỏa thuận rằng dù bận rộn đến đâu với công việc, ít nhất một người phải ở nhà chăm sóc con cái.

Cả hai cũng thỏa thuận không bao giờ để tranh luận kéo dài qua đêm. Khi cả hai nảy sinh mâu thuẫn, Hoắc Kiến Hoa thường giải quyết bằng cách viết những lời nhắn tay để thể hiện sự yếu đuối của mình.

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Cuộc sống hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như êm đềm, nhưng độc lập về tài chính.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa phát triển tình cảm từ mối quan hệ bạn bè kéo dài 10 năm. Ngày 20/5/2016, phòng làm việc của Lâm Tâm Như xác nhận trên Weibo chuyện tình cảm với Hoắc Kiến Hoa.

Đến ngày 5/7 cùng năm, họ công bố tin vui kết hôn. Hôn lễ được tổ chức ở Bali (Indonesia) vào ngày 31/7/2016.Ngày 6/1/2017, Lâm Tâm Như sinh con gái Cá Heo Nhỏ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ban đầu, dư luận nghi ngờ Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới. Biểu cảm lạnh lùng của anh tại hôn lễ càng củng cố tin đồn đó. Tuy nhiên, theo thời gian, hai người dần chứng minh cuộc hôn nhân của họ có tình yêu.

Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự rằng hẹn hò rất vất vả, phải né tránh paparazzi. Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm, tối hôm đó, anh nắm tay Lâm Tâm Như đi ăn lẩu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lâm Tâm Như từng tiết lộ chuyện tình cảm giữa họ không phải kiểu nồng cháy như phim thần tượng, mà thiên về bình dị và trầm lắng hơn.

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#Lâm Tâm Như #Hoắc Kiến Hoa #Khuynh thế hoàng phi #Hoàn Châu cách cách #sao Hoa ngữ #sao Đài Loan

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