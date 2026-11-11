Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila từ ngày 14 - 17/11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 14-17/11 tại Manila, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đây là chuỗi hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Kinh tế thế giới khó khăn, bất định dưới tác động của bảo hộ, thuế quan và xung đột. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhất là về khoa học-công nghệ. Khu vực Đông Nam Á nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là từ các điểm nóng và sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia...

Dù đối diện nhiều thách thức đa chiều, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các ưu tiên năm 2026 và đạt nhiều thành tựu tích cực, nhất là trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực; thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác.

Việt Nam tiếp tục tham gia đầy đủ, chủ động và thực chất vào các tiến trình hợp tác; đóng góp quan trọng vào củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN; thúc đẩy nghị sự hợp tác cùng có lợi với các đối tác lớn.

Quan hệ giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á ngày càng đi vào chiều sâu. Quan hệ với các đối tác chủ chốt của ASEAN như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand tiếp tục phát triển ổn định, thực chất.