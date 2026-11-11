Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sạt lở dồn dập ở Quảng Ngãi, đất đá vùi lấp đường, tràn vào trường học

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở hàng loạt tại các xã miền núi Quảng Ngãi, đất đá tràn vào trường học, nhà dân, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Chính quyền khẩn cấp di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đất đá tràn vào trường học, nhà dân

Ngày 11/11, tại xã Thanh Bồng tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài làm xuất hiện 6 điểm sạt lở đất, trong đó nhiều vị trí nằm trên tuyến quốc lộ 24C, khu dân cư và trường học.

Trên tuyến quốc lộ 24C, đoạn qua thôn Sông Trường (thôn Môn cũ), ghi nhận 2 điểm sạt lở. Tại Km74+600, tường chắn bê tông taluy đã xuất hiện tình trạng nứt gãy, có nguy cơ đổ sập, đe dọa người và phương tiện qua lại.

2aoborbn4bquwqrnntrfi6gmikd6o6cvdpzya3hs-2541.jpg
2aoborbn06csqlfo2ecmhxgjorevjmgrw2smvxhc.jpg
Nhiều tuyến đường ở xã Thanh Bồng bị chia cắt do sạt lở đất.

Đáng lo ngại sạt lở còn xảy ra ngay trong khu dân cư. Đất đá từ sườn đồi đổ xuống phía sau nhà ông Hồ Văn Triều và ông Hồ Văn Quyền tại tổ 3, thôn Sông Trường.

Tại điểm trường mầm non và tiểu học thôn Môn (thuộc tổ 2) đất đá từ taluy tràn vào khuôn viên trường. Một điểm sạt lở khác được ghi nhận tại tổ 4 (thôn Trà Thanh - thôn Gỗ cũ).

tay-tra-4.jpg
Sạt taluy từ quả đồi, đất tràn vào nhà bà Đặng Thị Thanh ở xã Tây Trà

UBND xã Thanh Bồng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã huy động lực lượng giăng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh trực tại những vị trí nguy hiểm. Đồng thời ứng trực 24/24, rà soát các khu dân cư nằm dưới chân đồi, ven suối và những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để sơ tán dân khi cần thiết.

Nhà sàn đổ sập, đường miền núi bị chia cắt

Tại xã vùng cao Tây Trà, mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều nơi. Ở tổ 5, thôn Trà Khê, đất từ taluy phía sau nhà bà Đặng Thị Thanh bất ngờ sạt xuống, làm vách tôn nhà bếp bị xô nghiêng, đất tràn vào bên trong.

base64-8418.jpg
Điểm sạt vào thôn Trà Ôi (xã Tây Trà, Quảng Ngãi)

Trong khi đó, tuyến đường đi thôn Trà Ôi xuất hiện 3 điểm sạt lở, với khoảng 80 m³ đất đá đổ xuống mặt đường. Chính quyền xã Tây Trà đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng và phương tiện thu dọn đất đá, thông tuyến tạm thời để xe máy có thể lưu thông.

Tại tổ 1 và tổ 3, thôn Trà Nga, đất đá tràn xuống mặt đường. Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, chính quyền xã đã di dời xen ghép 11 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

duong-truong-son-dong.jpg
Một điểm sạt lở ở đường Trường Sơn Đông.

Tại xã Măng Bút, mưa lớn và sạt lở núi khiến căn nhà sàn của ông A Đai (ở thôn Mân Tiêu) đổ sập. Ngay sau sự cố, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình, chỉ đạo lực lượng giúp người dân dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

l1.jpg
l2.jpg
Mưa lớn và sạt lở núi khiến căn nhà sàn của ông A Đai (thôn Mân Tiêu, xã Măng Bút) bị đổ sập.

Tại xã Sơn Tây, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, đến trưa 11/11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở đất vẫn rất lớn nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Đáng chú ý, tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn từ xã Sơn Tây đi xã Kon Plông) xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến phương tiện không thể lưu thông.

Hạt Quản lý đường bộ 46, đơn vị quản lý tuyến đường Trường Sơn Đông đã huy động nhân lực, máy móc khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến để người dân đi lại.

Xem thêm

#Sạt lở đất #Quảng Ngãi #Mưa lớn #Sơ tán dân #Giao thông miền núi

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: 'Không chuyển hết việc nuôi tôm, nuôi cá, nuôi gà, nuôi bò sang Bộ Y tế được'

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: 'Không chuyển hết việc nuôi tôm, nuôi cá, nuôi gà, nuôi bò sang Bộ Y tế được'

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Luật sửa đổi Luật An toàn thực phẩm là một đạo luật rất khó, liên quan đến mỗi người dân, mỗi gia đình, ảnh hưởng đến sức khoẻ, chất lượng giống nòi, ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Dự án Vành đai phía Tây Cần Thơ chậm tiến độ, đội vốn từ 3.837 tỷ lên hơn 6.408 tỷ đồng; hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng bị kỷ luật cảnh cáo.

Toàn cảnh dự án khiến hai Phó Giám đốc bị kỷ luật

TPO - Ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Tùng cùng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ vừa bị kỷ luật cảnh cáo, do liên quan quá trình triển khai Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ. Dự án vừa phải điều chỉnh tăng vốn lên gấp đôi, gia hạn thời gian thực hiện. Trên công trường dự án thi công dở dang, không thấy bóng công nhân, máy móc gỉ sét, cỏ mọc xanh tốt.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan bóc lỗ hổng kiểm tra thực phẩm

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan bóc lỗ hổng kiểm tra thực phẩm

TPO - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm vẫn có đầy đủ giấy phép, hồ sơ. Trong khi đó, các cuộc kiểm tra theo kế hoạch dễ bị doanh nghiệp đối phó, còn kiểm tra đột xuất lại vướng khiếu nại. Bà đề nghị luật phải tạo hành lang pháp lý rõ ràng để cơ quan chức năng chủ động hậu kiểm.

Đất đá tràn xuống Quốc lộ 1D

Đất đá tràn xuống Quốc lộ 1D

TPO - Mưa lớn khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn đèo kết nối phía Đông tỉnh Gia Lai với Đắk Lắk, xảy ra sạt lở. Đất đá từ taluy núi tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Bệnh viện ở Cà Mau nợ chồng chất, thua lỗ kéo dài

Bệnh viện ở Cà Mau nợ chồng chất, thua lỗ kéo dài

TPO - Dù thu không đủ bù chi, tổng số nợ lên tới hơn 58 tỷ đồng, gồm cả nợ lương số tiền lớn, nhưng Bệnh viện Đa khoa Phước Long (tỉnh Cà Mau) vẫn trích lập và chi các quỹ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Chấn chỉnh 7 xã ở Gia Lai

Chấn chỉnh 7 xã ở Gia Lai

TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện còn nhiều tồn tại trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã Mang Yang, Lơ Pang, Hra, Ayun, Đak Pơ, Kbang, KDang.

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

TPO - Từ nhào lộn qua vòng lửa đến võ quạt, đối kháng một người với nhiều người, bộ đội Đặc công đang tập luyện cả ban đêm để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh những đòn thế chiến đấu là màn đồng diễn quy mô lớn và các bài võ cổ truyền giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe