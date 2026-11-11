Sạt lở dồn dập ở Quảng Ngãi, đất đá vùi lấp đường, tràn vào trường học

TPO - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở hàng loạt tại các xã miền núi Quảng Ngãi, đất đá tràn vào trường học, nhà dân, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Chính quyền khẩn cấp di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đất đá tràn vào trường học, nhà dân

Ngày 11/11, tại xã Thanh Bồng tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài làm xuất hiện 6 điểm sạt lở đất, trong đó nhiều vị trí nằm trên tuyến quốc lộ 24C, khu dân cư và trường học.

Trên tuyến quốc lộ 24C, đoạn qua thôn Sông Trường (thôn Môn cũ), ghi nhận 2 điểm sạt lở. Tại Km74+600, tường chắn bê tông taluy đã xuất hiện tình trạng nứt gãy, có nguy cơ đổ sập, đe dọa người và phương tiện qua lại.

Nhiều tuyến đường ở xã Thanh Bồng bị chia cắt do sạt lở đất.

Đáng lo ngại sạt lở còn xảy ra ngay trong khu dân cư. Đất đá từ sườn đồi đổ xuống phía sau nhà ông Hồ Văn Triều và ông Hồ Văn Quyền tại tổ 3, thôn Sông Trường.

Tại điểm trường mầm non và tiểu học thôn Môn (thuộc tổ 2) đất đá từ taluy tràn vào khuôn viên trường. Một điểm sạt lở khác được ghi nhận tại tổ 4 (thôn Trà Thanh - thôn Gỗ cũ).

Sạt taluy từ quả đồi, đất tràn vào nhà bà Đặng Thị Thanh ở xã Tây Trà

UBND xã Thanh Bồng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã huy động lực lượng giăng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh trực tại những vị trí nguy hiểm. Đồng thời ứng trực 24/24, rà soát các khu dân cư nằm dưới chân đồi, ven suối và những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để sơ tán dân khi cần thiết.

Nhà sàn đổ sập, đường miền núi bị chia cắt

Tại xã vùng cao Tây Trà, mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều nơi. Ở tổ 5, thôn Trà Khê, đất từ taluy phía sau nhà bà Đặng Thị Thanh bất ngờ sạt xuống, làm vách tôn nhà bếp bị xô nghiêng, đất tràn vào bên trong.

Điểm sạt vào thôn Trà Ôi (xã Tây Trà, Quảng Ngãi)

Trong khi đó, tuyến đường đi thôn Trà Ôi xuất hiện 3 điểm sạt lở, với khoảng 80 m³ đất đá đổ xuống mặt đường. Chính quyền xã Tây Trà đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng và phương tiện thu dọn đất đá, thông tuyến tạm thời để xe máy có thể lưu thông.

Tại tổ 1 và tổ 3, thôn Trà Nga, đất đá tràn xuống mặt đường. Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, chính quyền xã đã di dời xen ghép 11 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Một điểm sạt lở ở đường Trường Sơn Đông.

Tại xã Măng Bút, mưa lớn và sạt lở núi khiến căn nhà sàn của ông A Đai (ở thôn Mân Tiêu) đổ sập. Ngay sau sự cố, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình, chỉ đạo lực lượng giúp người dân dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn và sạt lở núi khiến căn nhà sàn của ông A Đai (thôn Mân Tiêu, xã Măng Bút) bị đổ sập.

Tại xã Sơn Tây, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, đến trưa 11/11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở đất vẫn rất lớn nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Đáng chú ý, tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn từ xã Sơn Tây đi xã Kon Plông) xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến phương tiện không thể lưu thông.

Hạt Quản lý đường bộ 46, đơn vị quản lý tuyến đường Trường Sơn Đông đã huy động nhân lực, máy móc khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến để người dân đi lại.