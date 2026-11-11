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Tìm thấy nam sinh ở Nghệ An bị bạn cùng phòng thả xuống sông

Thu Hiền

TPO - Sau 2 ngày mất tích, nam sinh viên 18 tuổi ở Nghệ An được tìm thấy thi thể dưới sông. Từ lời khai của người bạn đi cùng, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra trước đó.

Ngày 11/11, lãnh đạo xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H.X.Q (SN 2008, sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Nghệ An) tại khu vực cầu gần cửa sông Lạch Vạn.

Ngày 9/11, Q. về nhà tại phường Quỳnh Mai nghỉ cuối tuần. Sau đó, gia đình mất liên lạc với nam sinh và tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Nghệ An cùng công an các địa phương liên quan vào cuộc xác minh. Qua rà soát, cơ quan Công an phát hiện trước khi mất tích, Q. đi cùng Nguyễn Hồ Quang Tú (SN 2007), người cùng phòng trọ và học cùng trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 9/11, Q. và Tú rủ nhau đi nhậu. Đến khoảng 4h cùng ngày, Tú chở Q bằng xe máy từ khu vực phường Quỳnh Mai vào trường để chuẩn bị cho tuần học mới. Khi cả hai di chuyển trên tuyến đường ven biển, đến địa phận xã Hải Châu thì xảy ra tai nạn.

Theo lời khai ban đầu của Tú, do đường vắng, thấy Q. bị thương nặng nên Tú ôm bạn lên xe, định đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn, Tú phát hiện Q. bất tỉnh. Trong lúc hoảng loạn, Tú đã thả bạn xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.

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Rất đông người theo dõi sự việc.

Từ lời khai này, các lực lượng xác định được khu vực xảy ra vụ việc và tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 8h ngày 11/11, thi thể Q. được tìm thấy dưới sông.

Hiện công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các lực lượng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và các tình tiết liên quan.

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#nam sinh mất tích #Nghệ An #sông Lạch Vạn #tai nạn giao thông #Công an Nghệ An #Trường Cao đẳng Việt Hàn #lời khai

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