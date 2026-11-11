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Hai bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk đi bộ hơn 150km tìm việc

Huỳnh Thủy

TPO - Hai bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk âm thầm rời nhà, đi bộ hơn 150km xuống khu vực phía Đông tỉnh để tìm việc làm. Rất may, hai em được người dân và công an hỗ trợ trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 11/11, tin từ Công an phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa hỗ trợ liên hệ gia đình, đưa hai bé trai 12 tuổi trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời khỏi nơi cư trú.

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Hai em nhỏ đi hơn 150km để tìm việc. Ảnh: Công an phường Xuân Đài.

Trước đó, ngày 8/11, người dân phát hiện hai bé trai đi bộ lang thang trên đường nên đến hỏi thăm. Qua trò chuyện, hai em cho biết đã đi bộ từ nhà ở xã Ea Đrăng (Đắk Lắk) xuống các xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh để tìm việc làm. Tổng quãng đường di chuyển hơn 150km.

Do còn quá nhỏ tuổi, hai em không được cơ sở hay người nào nhận vào làm việc. Tuy nhiên, cả hai vẫn tiếp tục đi bộ với hy vọng tìm được nơi có thể nhận mình.

Thấy hoàn cảnh của hai em, người dân đã mua thức ăn, nước uống và trình báo Công an phường Xuân Đài nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đưa hai bé về trụ sở, bố trí ăn uống, nghỉ ngơi và xác minh thông tin cá nhân. Qua đó, xác định hai em là K.S. và K.Q. (cùng 12 tuổi, trú xã Ea Đrăng).

Công an phường Xuân Đài sau đó liên hệ với gia đình để thông báo đến đón các em về nhà.

Theo người thân, hai bé trai rời nhà từ ngày 3/11. Suốt nhiều ngày không thể liên lạc với con, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích nên vô cùng lo lắng.

Nhận được thông tin từ công an, gia đình nhanh chóng bắt xe khách đến đón hai em. Ngày 9/11, cả hai được người thân đưa về nhà an toàn.

Sau khi đón con trở về, gia đình hai bé đã gửi thư tay cảm ơn lực lượng công an và người dân vì sự quan tâm, giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm, hỗ trợ các em đoàn tụ với gia đình.

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