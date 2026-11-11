Toàn cảnh dự án khiến hai Phó Giám đốc bị kỷ luật

TPO - Ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Tùng cùng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ vừa bị kỷ luật cảnh cáo, do liên quan quá trình triển khai Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ. Dự án vừa phải điều chỉnh tăng vốn lên gấp đôi, gia hạn thời gian thực hiện. Trên công trường dự án thi công dở dang, không thấy bóng công nhân, máy móc gỉ sét, cỏ mọc xanh tốt.