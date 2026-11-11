Tìm thấy 60 hài cốt liệt sĩ trong 2 mộ tập thể ở Tuyên Quang

Ngày 11/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức cất bốc, quy tập 2 mộ tập thể với 60 hài cốt liệt sĩ.

Đây là hài cốt các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như giày dép, cúc áo, thắt lưng, quân trang và vật dụng cá nhân.

60 hài cốt liệt sĩ tại nhà chờ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ.

Do nằm lâu dưới lòng đất, chịu tác động của điều kiện địa chất và thời tiết, nhiều phần di cốt đã bị phong hóa, không còn nguyên vẹn. Các hài cốt cùng di vật được thu thập, đưa về Nhà quàn tại thôn Giang Nam để chăm sóc, bảo quản, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu và tìm kiếm thông tin xác định danh tính liệt sĩ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ 19/10 đến 11/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, cất bốc tổng cộng 191 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có một mộ tại xã Bạch Đích và 190 hài cốt tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, gồm 22 mộ đơn và 8 mộ tập thể.

Trong số các hài cốt được tìm thấy, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ và bàn giao cho gia đình. Đó là liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu), chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356.

Liệt sĩ nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, chính quyền xã Thanh Thủy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm phủ lá cờ Tổ quốc trên mỗi hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đức Thọ.



Hiện còn 190 hài cốt liệt sĩ được chăm sóc, bảo quản tại nhà quàn, chờ tiếp tục xác minh, đối chiếu thông tin.

Công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.