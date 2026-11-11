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Xã hội

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Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nói gì về đề xuất dừng 91 dự án đầu tư công?

Minh Đức

TPO - Sau rà soát hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất dừng 91 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Động thái này nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách và có khả năng tạo động lực phát triển.

Chủ động quỹ đất và nguồn vật liệu cho các dự án

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Một góc phường Hoa Lư.

Ngày 11/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết, việc đề xuất dừng 91 dự án là kết quả quá trình rà soát danh mục đầu tư công, thực hiện theo kết luận của Trung ương.

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, nhiều dự án trong danh mục được đề xuất dừng mới ở bước chủ trương đầu tư từ cấp huyện trước đây. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, cấp xã tiến hành rà soát và nhận thấy một số dự án không còn phù hợp, chưa thực sự cần thiết nên đề xuất dừng để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực. Những dự án đang triển khai thi công không thuộc diện dừng thực hiện.

Tại Báo cáo số 368 ngày 30/10/2026 gửi HĐND tỉnh, tính đến ngày 25/9, UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất dừng 91 dự án. Trong đó, 11 dự án cấp tỉnh đã được phê duyệt chủ trương hoặc quyết định đầu tư; 58 dự án dự kiến đầu tư mới và 22 dự án thuộc thẩm quyền đã phân cấp cho cấp xã.

Việc rà soát được thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và tính cần thiết của từng dự án. Trên cơ sở đó, tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền, trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn năm 2026.

Để nâng cao hiệu quả giải ngân, UBND tỉnh đã triển khai chấm điểm các cơ quan, đơn vị theo tháng, quý và năm; đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ từng dự án, kịp thời cảnh báo đơn vị chậm trễ và đề xuất điều chuyển vốn khi cần thiết.

Cùng với việc cơ cấu lại danh mục đầu tư, Ninh Bình triển khai Đề án phát triển quỹ đất tạo nguồn thu ngân sách giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đã chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho 23 dự án, khu đất với tổng diện tích gần 70ha; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 14 khu đất, diện tích khoảng 35,07ha để tổ chức đấu giá hoặc lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định giá đất và hoàn thiện phương án đấu giá. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng để sớm đưa các khu đất đủ điều kiện ra đấu giá.

Về nguồn vật liệu xây dựng, tỉnh quy hoạch 58 khu vực đá vôi, trong đó 11 khu vực đã đấu giá quyền khai thác với trữ lượng dự kiến 180,28 triệu m³. Đối với vật liệu san lấp, có 16 khu vực cát với tài nguyên dự kiến 14,59 triệu m³ và 42 khu vực đất, đá với tài nguyên dự kiến 489,63 triệu m³.

Đang triển khai 19 dự án trọng điểm

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 19 dự án trọng điểm đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 18 dự án còn lại đang tiếp tục được tập trung thực hiện.

Tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

Việc đề xuất dừng những dự án chưa thực sự cần thiết, đồng thời tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, vật liệu và mặt bằng được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho các công trình có tính cấp thiết và sức lan tỏa trong giai đoạn 2026-2030.

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#Ninh Bình #Đầu tư công #Dự án đầu tư công #Giải phóng mặt bằng #Quản lý đất đai

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