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Pháp luật

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Công an làm việc với người đăng ảnh trụ sở công an khi rao bán đất ở Hưng Yên

Minh Đức

TPO - Ngày 11/11, Công an xã Tiên Hoa (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ trường hợp sử dụng hình ảnh trụ sở công an xã trong bài đăng rao bán đất trên mạng xã hội, khiến nhiều người hiểu nhầm.

Theo đó, Công an xã Tiên Hoa đã làm việc với anh N.V.C. (SN 1988, trú tại xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên), người sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hải Duy” để đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

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Công an làm việc với người đàn ông đăng ảnh trụ sở công an khi rao bán đất. Ảnh: CACC.

Tại buổi làm việc, anh C. thừa nhận, sáng 2/11, đã đăng bài trong nhóm Facebook “Quê Tôi Trung Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên”, nội dung rao bán đất tại khu vực Trung, Tiên Lữ (cũ), nay thuộc xã Tiên Hoa. Bài viết kèm số điện thoại liên hệ và hình ảnh cổng trụ sở Công an xã Tiên Hoa.

Sau khi bài đăng xuất hiện, một số người dùng mạng xã hội bình luận, cho rằng anh C. đang rao bán trụ sở công an xã. Trước những ý kiến này, đến ngày 6/11, anh C. đã chủ động xóa bài viết.

Làm việc với cơ quan công an, anh C. thừa nhận việc sử dụng hình ảnh trụ sở công an xã trong bài đăng rao bán đất đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an địa phương.

Từ vụ việc, Công an xã Tiên Hoa khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội; nội dung cần rõ ràng, đầy đủ ngữ cảnh, tránh gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và uy tín của tổ chức, cá nhân.

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#Công an xã Tiên Hoa #Hưng Yên #Mạng xã hội #Rao bán đất #Thông tin sai lệch

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