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Pháp luật

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Làm răng giả trái phép, bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng

Tiền Lê

TPO - Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động từ năm 2019 đến khoảng tháng 6/2026, Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab do Trần Hữu Hoàng làm giám đốc vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cơ quan công an, từ năm 2019 đến khoảng tháng 6/2026, Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả.

Ngoài ra, Hoàng còn đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

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Địa chỉ của Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab là một căn nhà nhỏ trên đường Trần Quý Cáp, phường Diên Hồng.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Trong tháng 9/2026, cơ sở này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng xác định, các hành vi đang được điều tra, xử lý trong vụ án xảy ra trước thời điểm cơ sở được cấp phép.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

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#răng giả #lừa dối khách hàng #Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab #phường Diên Hồng #khởi tố #điều tra #răng sứ #thẩm mỹ răng

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