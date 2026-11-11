Cần 1.800 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 80 qua An Giang nhưng không có vốn

TPO - Lý giải tình trạng Quốc lộ 80 xuống cấp, lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết, do lưu lượng phương tiện hiện tăng hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu. Để nâng cấp, dự kiến tổng mức đầu tư cần khoảng 1.800 tỷ đồng, nhưng chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.

Ngày 11/11, tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ, ông Đào Huy Hiệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang thông tin về tình trạng xuống cấp và phương án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 80, đoạn từ Rạch Giá đến Hà Tiên (báo Tiền Phong đã có bài phản ánh "Quốc lộ 80 qua An Giang dày đặc ‘ổ gà’", đăng ngày 22/10/2026).

Theo ông Hiệp, tuyến Quốc lộ 80 đoạn qua tỉnh dài khoảng 106km, được đầu tư cải tạo, nâng cấp từ năm 1995. Khi đó, tuyến đường được thiết kế cho lưu lượng khai thác khoảng 250 xe tiêu chuẩn/ngày đêm. Sau 30 năm, hiện lưu lượng phương tiện tăng nhanh, vượt hơn 10 lần thiết kế ban đầu. Việc quá tải khiến kết cấu mặt đường không còn đáp ứng nhu cầu, xuống cấp, hư hỏng.

Ông Đào Huy Hiệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang thông tin về tuyến Quốc lộ 80 xuống cấp chưa được sửa chữa.

Trước thực trạng trên, tháng 6/2025, Sở Xây dựng đã tham mưu và được UBND tỉnh Kiên Giang cũ thông qua Dự án nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Ba Hòn, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, ưu tiên vốn cho dự án quan trọng, chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, nên dự án chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Theo ông Hiệp, trước mắt, trong năm nay và năm sau, ngành xây dựng sẽ tập trung sử dụng nguồn vốn bảo trì để sửa chữa những vị trí hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết thêm, thời gian qua, một số đoạn tuyến đã được đầu tư nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Trong đó, đoạn từ Ba Hòn đi Hà Tiên dài khoảng 26km đã được đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với đoạn từ Rạch Giá - Ba Hòn dài khoảng 65km, tình trạng hư hỏng, xuống cấp xuất hiện cục bộ dọc tuyến. Sở Xây dựng đã triển khai cải tạo, nâng cấp, sửa chữa khoảng 25km, còn lại khoảng 35km cần tiếp tục được xử lý.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng cho biết, Quốc lộ 80 hiện đi qua nhiều khu vực đô thị như Hòn Đất, Kiên Lương và các khu dân cư tập trung. Quá trình đô thị hóa, việc xây dựng nhà ở, nhà máy, xí nghiệp nâng cao nền đất đã làm thay đổi điều kiện thoát nước, ảnh hưởng đến kết cấu và tuổi thọ công trình đường bộ.

Tuyến Quốc lộ 80 qua các xã Bình Giang, Hòa Điền và Hòn Đất xuống cấp. Ảnh: Nhật Huy.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, Quốc lộ 80 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Rạch Giá - Hà Tiên, hai địa bàn kinh tế, du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến đường này qua các xã Bình Giang, Hòa Điền và Hòn Đất có nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, xuất hiện dày đặc 'ổ gà, ổ voi'. Người dân kiến nghị chính quyền sớm sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn.