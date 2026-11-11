Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

Thu Hiền

TPO - Đường ống cấp nước đã được lắp đặt nhiều năm nhưng chưa thể vận hành, khiến hàng nghìn hộ dân ở phường Vinh Phú (Nghệ An) vẫn phải dùng nước giếng khoan, tốn kém chi phí lọc và lo ngại chất lượng nước sinh hoạt.

Bỏ hàng chục triệu đồng lọc nước giếng khoan

Nhiều năm qua, gia đình ông Phạm Văn Công, trú khối Nghi Đức, phường Vinh Phú (Nghệ An), luôn mong mỏi sớm được sử dụng nước sạch. Theo ông Công, nguồn nước giếng khoan khá dồi dào nhưng có dấu hiệu nhiễm phèn, khiến gia đình không yên tâm nếu chưa được xử lý kỹ.

Để cải thiện chất lượng nước, gia đình ông phải đầu tư hệ thống lọc gồm 3 máy, lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau, từ khu vực giếng khoan đến bể nước trên mái nhà và gần bếp. Tổng chi phí ban đầu hơn 20 triệu đồng, chưa kể tiền điện và chi phí thay lõi lọc định kỳ.

“Giếng khoan thì nước rất nhiều nhưng bị nhiễm phèn. Nếu không lọc kỹ thì không an tâm khi sử dụng”, ông Công chia sẻ.

tp-2-6574.jpg
Hệ thống lọc nước gia đình ông Công.

Theo ông Công, nguồn nước có nhiều cặn khiến lõi lọc nhanh bẩn, phải thay thường xuyên. Chi phí duy trì hệ thống lọc vì thế trở thành khoản chi không nhỏ đối với gia đình. Dù đã đầu tư thiết bị xử lý, ông vẫn lo ngại về chất lượng nguồn nước sử dụng hằng ngày.

“Phường Nghi Đức cũ sau sáp nhập còn 3 khối Kim Đồng, Nghi Đức và Mỹ Thịnh với khoảng 2.500 hộ dân. Tất cả đều chưa có nước sạch”, ông Công cho hay.

Không riêng gia đình ông Công, nhiều hộ dân tại khu vực này cũng phải phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan.

Bà Nguyễn Thị Nhâm, trú khối Nghi Đức, cho hay, hệ thống đường ống cấp nước được lắp đặt từ năm 2022. Khi công trình được triển khai, người dân kỳ vọng sớm có nước máy, nhiều hộ đã làm hồ sơ đăng ký đấu nối.

tp-3-944.jpg
Gia đình bà Nhâm phải sử dụng giếng đào, lắng lọc nhiều lần vì chưa có nước máy.

Thế nhưng, sau nhiều năm, hệ thống đường ống vẫn chưa thể vận hành. Dù hạ tầng giao thông, chiếu sáng và cấp nước đã được đầu tư, người dân vẫn phải tự xoay xở để có nước sinh hoạt.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành sớm có phương án cấp nước sạch nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đường ống nằm ngay trước nhà mà người dân vẫn phải bỏ tiền đầu tư thiết bị lọc, tốn thêm chi phí để có nước sử dụng hằng ngày”, bà Nhâm nói.

Mòn mỏi chờ nước sạch

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều hộ dân ở khối Kim Chi, thuộc xã Nghi Ân cũ (nay là phường Vinh Phú). Năm 2023, hệ thống đường ống thuộc dự án cấp nước cho khu vực Nghi Ân, với kinh phí gần 30 tỷ đồng, đã được lắp đặt hoàn thành.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp nước, tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan.

tp-1-3138.jpg
Người dân phường Vinh Phú phải đầu tư hệ thống lọc nước để sử dụng nguồn nước giếng khoan.

Một số người dân cho biết, việc cấp nước tại khu vực này bị đình trệ do nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Vinh. Tuy nhiên, quy hoạch kéo dài, trong khi phương án bồi thường, di dời chưa được triển khai, khiến người dân chưa biết đến khi nào mới có thể sử dụng nước sạch.

Việc chưa thể đấu nối nước sạch trong thời gian dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn làm phát sinh chi phí xử lý nước. Với những hộ có điều kiện kinh tế hạn chế, việc đầu tư hệ thống lọc phù hợp để bảo đảm chất lượng nước sử dụng càng trở nên khó khăn.

Trong khi đó, nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có phương án cụ thể, tránh tình trạng hạ tầng đã được đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả, còn người dân vẫn phải tự xoay xở với nguồn nước sinh hoạt.

tp-5-8718.jpg
Dù đường ống cấp nước chạy qua trước nhà, nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt.

Phường Vinh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ, gồm các phường Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Đức và xã Nghi Ân. Vấn đề cấp nước sạch tại khu vực phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ đã nhiều lần được người dân phản ánh, kiến nghị tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Vinh Phú cho biết, trước nhu cầu cấp thiết của người dân, địa phương đang rà soát hệ thống đường ống được lắp đặt tại khu vực phường Nghi Đức cũ để xây dựng phương án sửa chữa, hoàn thiện.

Đối với khu vực nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Vinh, phường sẽ tổ chức khảo sát thực tế để xác định phương án cấp nước phù hợp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Xem thêm

#nước sạch Nghệ An #đường ống cấp nước #nước giếng khoan #dự án cấp nước #sân bay Vinh

Cùng chuyên mục

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

TPO - Lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn 400 hộ dân tổ dân phố Đầm Mương (phường Phúc Thuận) kiến nghị di chuyển vị trí Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức. Trước phản ứng của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng khởi công, giao Thanh tra tỉnh rà soát các nội dung phản ánh.

Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

TPO - Trước thực trạng mặt đường bong bật, hư hỏng tại tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành sửa chữa trước 30/10. Tuy nhiên, đến ngày 9/11 việc sửa chữa vẫn chưa xong, công trường ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Nữ shipper bất lực ngồi khóc khi đánh rơi bọc tiền hàng và cái kết xúc động

Nữ shipper bất lực ngồi khóc khi đánh rơi bọc tiền hàng và cái kết xúc động

TPO - Đánh rơi bọc tiền hàng 15 triệu đồng, nữ shipper ở Nghệ An chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Sau đó chị bất ngờ khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ. Khi nhận đủ số tiền, nữ shipper xúc động xin dừng nhận ủng hộ để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Dự án mở rộng 5 nút giao ở Cần Thơ chồng lấn với kế hoạch xây cầu vượt. Chủ đầu tư đề xuất bỏ một lớp nhựa đường, dự kiến tiết kiệm 4,3 tỷ đồng.

Cần Thơ: Khốn khổ vì công trình mở rộng nút giao thi công 'bầy hầy'

TPO - Việc mở rộng ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2, TP. Cần Thơ đã thi công hơn 1 năm vẫn chưa hoàn thành. Thay vì thi công theo hình thức cuốn chiếu, nhà thầu lại bóc toàn bộ lớp đá cấp phối lên mặt đường cũ rồi để đó khiến nơi đây thành điểm ùn tắc, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì đường trơn trượt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe