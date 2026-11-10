Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

TPO - Lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn 400 hộ dân tổ dân phố Đầm Mương (phường Phúc Thuận) kiến nghị di chuyển vị trí Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức. Trước phản ứng của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng khởi công, giao Thanh tra tỉnh rà soát các nội dung phản ánh.

Dự án gần khu dân cư, người dân lo ngại ô nhiễm

Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức tại phường Phúc Thuận có quy mô 50,9 ha do Công ty cổ phần Tân An Hòa TN làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 944 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 286 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang vấp phải sự phản đối của người dân địa phương, tập trung chủ yếu tại tổ dân phố Đầm Mương, phường Phúc Thuận.

Người dân tổ dân phố Đầm Mương trao đổi thông tin với phóng viên

Bà Trần Thị Minh (65 tuổi, tổ dân phố Đầm Mương) cho biết, gia đình bà không đồng tình với việc triển khai dự án do vị trí quá gần khu dân cư. Theo bà Minh, từ khu vực dự án đến nhà bà chỉ khoảng 200m, trong khi hai trường học trên địa bàn tổ dân phố cũng chỉ cách khu vực dự án khoảng 400m.

“Chúng tôi lo ngại khi nghĩa trang được xây dựng sẽ ảnh hưởng đến không khí, nguồn nước và sức khỏe người dân. Đây không chỉ là vấn đề hiện tại mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của con cháu sau này”, bà Minh bày tỏ.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Nguyên Hồng, nguyên trưởng xóm Đầm Mương 15 (nay là tổ dân phố Đầm Mương), cho biết, ngay từ khi có thông tin về dự án, người dân đã bày tỏ sự phản đối do lo ngại những tác động đến môi trường và sức khỏe.

Ông Chu Đức Minh, nguyên cán bộ xã Minh Đức

“Ở khu vực này, người dân đã phải chịu cảnh ô nhiễm, mùi hôi từ hai nhà máy rác, một nhà máy gạch và một số trang trại chăn nuôi đang hoạt động. Vì vậy, chúng tôi không muốn có thêm nghĩa trang tại đây. Nếu triển khai, cơ quan chức năng cần nghiên cứu di chuyển vị trí dự án sâu thêm vài km, đến khu vực ít dân cư hơn để hạn chế ảnh hưởng”, ông Hồng kiến nghị.

Ông Chu Đức Minh (78 tuổi, nguyên cán bộ xã Minh Đức, nay là phường Phúc Thuận), cho biết trước đây trong các cuộc họp lấy ý kiến về dự án, người dân đã phản đối, bỏ về giữa chừng khiến cuộc họp không có kết quả.

“Chúng tôi không phản đối chủ trương xây dựng công viên nghĩa trang, mà chỉ phản đối vị trí đặt dự án. Tôi kiến nghị không triển khai tại tổ dân phố Đầm Mương vì quá gần khu dân cư”, ông Minh nói.

Tổ dân phố Đầm Mương, phường Phúc Thuận

Chính quyền cơ sở gặp khó trong vận động người dân

Ông Sài Văn Phú, Tổ trưởng tổ dân phố Đầm Mương cho biết, tổ dân phố hiện có hơn 400 hộ với khoảng 1.700 nhân khẩu.

Về dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức, ông cho biết tổ dân phố Đầm Mương có khoảng 47ha thuộc dự án. Trong đó, 17 hộ phải di dời, 112 hộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Ông Phú cho biết, đến nay hầu hết người dân tổ dân phố Đầm Mương không đồng tình với dự án. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại nghĩa trang sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước nhất là trong bối cảnh khu vực đã có 2 nhà máy rác thải đang hoạt động cùng một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi phát sinh mùi và chất thải...

Theo ông Phú, từ ngày 1/7/2026 đến nay, tổ dân phố đã tổ chức 3 cuộc họp với các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng và một cuộc họp mở rộng để trao đổi về dự án. Tuy nhiên, người dân vẫn không đồng ý với vị trí dự án. “Tất cả những ý kiến, kiến nghị của người dân đều được tổ dân phố tổng hợp, báo cáo lên UBND phường, còn giải quyết như thế nào là của cấp trên”, ông Phú chia sẻ.

Về nội dung này, đại diện UBND phường Phúc Thuận cũng xác nhận tình trạng phản đối của người dân tổ dân phố Đầm Mương với dự án.

Theo đó, người dân lo ngại khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng với đó, quá trình tổ chức lấy ý kiến của chính quyền xã Minh Đức và TP Phổ Yên (cũ) chưa rõ ràng, khiến người dân chưa đồng thuận.

Người dân đến nhà Tổ trưởng tổ dân phố để trao đổi thông tin

Đại diện UBND phường Phúc Thuận cũng cho biết, khu vực dự kiến bố trí các lò thiêu cách khu dân cư khoảng 500m, trong khi ranh giới hành lang dự án chỉ cách khu dân cư khoảng 200m. Chính quyền địa phương nhận định, những lo ngại của người dân về khoảng cách và nguy cơ ảnh hưởng môi trường là có cơ sở cần được xem xét.

UBND phường Phúc Thuận cho biết, theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (cuối tháng 10/2026). Tuy nhiên, nhiều hộ dân đã gửi đơn đến UBND tỉnh Thái Nguyên, thậm chí các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét lại vị trí triển khai dự án. Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng khởi công.

Đồng thời, tỉnh giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát những nội dung người dân kiến nghị, phản ánh.

Trước mắt, phường Phúc Thuận phối hợp tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nắm rõ thông tin, đồng thời báo cáo diễn biến sự việc lên cấp trên để xem xét, giải quyết.