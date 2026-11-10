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Đã thu hồi một số sổ hồng tại CT5, CT6, khu nhà ở Xa La..., của Tập đoàn Mường Thanh

Trần Hoàng

TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các căn hộ vi phạm tại các dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Trước đó vào năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thu một số "sổ hồng" tại CT5, CT6; Khu nhà ở Xa La... do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các căn hộ vi phạm thuộc các dự án của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn thành phố chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Liên quan đến việc một số cư dân tại một số tòa chung cư được xác định là sai phạm nhưng vẫn có "sổ hồng", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, có một số lượng không nhiều các căn hộ được cấp "sổ hồng" vào thời điểm trước. Nguyên nhân do việc thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có sai sót, chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai. Vào năm 2019, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước đây) đã có quyết định thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thu một số "sổ hồng" tại CT5, CT6; Khu nhà ở Xa La... do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Trong số này dự án Đại Thanh không nằm trong danh sách thu hồi sổ hồng đã cấp.

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Cụ thể hơn về tiến độ cũng như cơ chế xử lý đối với các dự án này có căn hộ vi phạm, vị đại diện cho biết ở giai đoạn trước, cơ quan chức năng từng có các đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án. Mặc dù có chủ trương tháo gỡ, nhưng quan điểm xử lý đối với các diện tích vi phạm trật tự xây dựng là không cấp sổ cho những căn hộ vi phạm.

Vị này thông tin thêm, “sổ hồng” tại các dự án của Tập đoàn Mường Thanh sẽ được xem xét, cấp sau khi khắc phục các vi phạm và đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

Vào cuối tháng 10/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết thành phố sẽ chỉ đạo để thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả đối với tổng thể khu vực dự án của Tập đoàn Mường Thanh. Mỗi phương án phải làm rõ hiện trạng, tính chất vi phạm, yêu cầu khắc phục và trách nhiệm của các bên liên quan.

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Khu chung cư CT6 Kiến Hưng (1 trong 12 dự án sai phạm của tập đoàn Mường Thanh).

Với nghị quyết vừa được thông qua, Hà Nội có cơ sở để triển khai các bước xử lý tiếp theo đối với những tồn tại kéo dài tại 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Công trình nào được tồn tại có điều kiện, phần diện tích nào phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng và những cư dân nào thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định trong phương án cụ thể của từng dự án.

Đối với cư dân thuộc diện phải di dời do vướng phần công trình phải phá dỡ, chuyển đổi công năng được nhận tiền bồi thường; được ưu tiên mua nhà ở tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện hoặc mua/thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, đối với những trường hợp đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. Đồng thời được hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh cho cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần khối đế bị chuyển đổi công năng.

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#Tập đoàn Mường Thanh #Hà Nội #Vi phạm trật tự xây dựng #Cấp giấy chứng nhận nhà ở #Quyền lợi người mua nhà #Đại gia Thanh Thản #HH Linh Đàm #Kim Văn Kim Lũ

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