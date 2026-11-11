Chỉ từ 50 triệu, cơ hội sở hữu căn hộ thương mại cao cấp Ecolife Signature

Dự án EcoLife Signature chính thức nhận booking từ ngày 11/11/2026, mở cơ hội tiếp cận căn hộ xanh tại Tây Bắc Đà Nẵng với chính sách tài chính đáng chú ý, hướng đến nhu cầu an cư của các gia đình hiện đại.

Nhu cầu căn hộ cao cấp tại Liên Chiểu, Đà Nẵng ngày càng được quan tâm

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng gắn liền với chất lượng sống, khả năng tài chính và sự thuận tiện trong sinh hoạt, người mua nhà có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Một căn hộ phù hợp không chỉ cần đáp ứng nhu cầu về diện tích, công năng mà còn phải bảo đảm môi trường sống, hệ thống tiện ích và khả năng kết nối với các khu vực trọng điểm.

Đặc biệt, tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận như Huế, Quảng Nam, các gia đình có thu nhập khá, đội ngũ quản lý và chuyên gia ngày càng quan tâm đến những sản phẩm đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và khả năng cân đối tài chính. Trong đó, phương án thanh toán, chất lượng bàn giao và môi trường sống là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi ở lâu dài.

Đón đầu nhu cầu đó, EcoLife Signature chính thức triển khai chương trình nhận booking căn hộ thương mại cao cấp từ ngày 11/11/2026. Với mức đăng ký ban đầu từ 50 triệu đồng/vị trí, chương trình tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận thông tin chính sách và đăng ký ưu tiên lựa chọn căn hộ phù hợp trước khi dự án bước vào giai đoạn mở bán đầu tiên.

Ecolife Signature Đà Nẵng phát triển không gian sống xanh theo định hướng EDGE

Tọa lạc trên trục Đại lộ Mê Linh, khu vực phường Hải Vân và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, EcoLife Signature sở hữu vị trí kết nối với hệ thống hạ tầng và các khu vực phát triển năng động của thành phố.

Được phát triển bởi Capital House, dự án hướng đến kiến tạo cộng đồng sống xanh, chú trọng đưa thiên nhiên vào không gian sinh hoạt thường ngày. Đáng chú ý, Ecolife Signature luôn hướng đến tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, thể hiện định hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Hệ tiện ích được quy hoạch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ thành viên trong gia đình như bể bơi vô cực điện phân muối kết hợp Jacuzzi rộng 237 m², cụm sân thể thao Pickleball, sân bóng rổ, đường chạy bộ, vườn Nhật, hồ cá Koi, vườn dược liệu và Sky Garden tại tầng 18.

Không gian cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích tại Ecolife Signature

Bên cạnh đó, trường mầm non chuẩn xanh, sân chơi và vườn thực nghiệm dành cho trẻ em góp phần hoàn thiện môi trường sinh hoạt gia đình.

Căn hộ Ecolife Signature chú trọng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp

EcoLife Signature phát triển nhiều loại hình căn hộ phù hợp với nhu cầu và quy mô gia đình khác nhau. Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 65,7–68,9 m², hướng đến các cặp vợ chồng trẻ và gia đình có con nhỏ. Căn hộ 3 phòng ngủ rộng từ 73–101,8 m², phù hợp với gia đình nhiều thế hệ hoặc khách hàng cần không gian sinh hoạt rộng rãi.

Ngoài ra, dự án còn có shophouse khối đế diện tích từ 120,5–418,2 m² và dòng penthouse giới hạn với diện tích lên đến 630,4 m².

Chất lượng bàn giao cũng là tiêu chí được chú trọng với các hạng mục nội thất cơ bản như sàn gỗ phòng ngủ, điều hòa lắp sẵn, tủ bếp, bếp từ, máy hút mùi, thiết bị vệ sinh và khóa cửa thông minh giúp người mua tiết kiệm thời gian và chi phí hoàn thiện sau khi nhận nhà.

Nội thất hoàn thiện khi bàn giao căn hộ

Đặc biệt, chương trình booking được giới thiệu với mức đăng ký 50 triệu đồng/vị trí, đồng thời công bố chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng và thời gian dự kiến nhận nhà vào tháng 5/2027 sẽ giúp khách hàng chủ động tính toán kế hoạch tài chính và thời điểm sở hữu căn hộ.

Hệ thống phân phối và ngân hàng đồng hành

Song song với việc hoàn thiện sản phẩm và chính sách bán hàng, EcoLife Signature chú trọng xây dựng mạng lưới phân phối chuyên nghiệp, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận thông tin dự án một cách thuận tiện với sự tham gia của ba đại lý chính thức gồm I-Holding, Hợp Nhất Land và Tùng Long Property. Các đơn vị đồng hành trong hoạt động giới thiệu sản phẩm, tư vấn thông tin căn hộ, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu mặt bằng và lựa chọn phương án sở hữu phù hợp với nhu cầu.

Đại diện chủ đầu tư cùng 3 đơn vị phân phối bắt tay ký kết hợp tác.

Bên cạnh hệ thống phân phối, dự án còn có sự đồng hành của năm ngân hàng gồm PG Bank, SeABank, VietinBank, Vietcombank và VIB. Sự tham gia của các tổ chức tài chính góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu phương án vay vốn và chủ động xây dựng kế hoạch thanh toán phù hợp.

5 ngân hàng đồng hành hỗ trợ khách hàng quá trình thanh toán

Việc kết nối giữa chủ đầu tư, các đại lý phân phối và hệ thống ngân hàng đồng hành được kỳ vọng mang đến quy trình tư vấn, tiếp cận sản phẩm và hỗ trợ tài chính thuận tiện hơn, đặc biệt đối với nhóm khách hàng mua nhà để ở và các gia đình đang cân đối ngân sách cho kế hoạch an cư lâu dài.

Mở cơ hội tiếp cận sớm cho khách hàng có nhu cầu ở thực

Theo kế hoạch, EcoLife Signature tiếp nhận đăng ký booking từ ngày 11/11/2026 và dự kiến chốt đăng ký vào 17 giờ ngày 19/11/2026. Sự kiện mở bán giai đoạn 1 dự kiến diễn ra từ ngày 21/11/2026.

Việc triển khai booking trước thời điểm mở bán tạo điều kiện để khách hàng chủ động tìm hiểu mặt bằng, lựa chọn loại hình căn hộ và chuẩn bị phương án tài chính. Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, đây cũng là thời điểm phù hợp để đánh giá tổng thể diện tích, công năng, tiện ích và khả năng chi trả để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu gia đình.

Khách hàng nhận mẫu phiếu booking và hướng dẫn thủ tục giữ chỗ ưu tiên các mã căn đẹp nhất Giai đoạn 1 tại : https://ecolifesignature.vn

Thông tin dự án: EcoLife Signature Đà Nẵng

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