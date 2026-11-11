Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Chỉ từ 50 triệu, cơ hội sở hữu căn hộ thương mại cao cấp Ecolife Signature

P.V

Dự án EcoLife Signature chính thức nhận booking từ ngày 11/11/2026, mở cơ hội tiếp cận căn hộ xanh tại Tây Bắc Đà Nẵng với chính sách tài chính đáng chú ý, hướng đến nhu cầu an cư của các gia đình hiện đại.

Nhu cầu căn hộ cao cấp tại Liên Chiểu, Đà Nẵng ngày càng được quan tâm

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng gắn liền với chất lượng sống, khả năng tài chính và sự thuận tiện trong sinh hoạt, người mua nhà có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Một căn hộ phù hợp không chỉ cần đáp ứng nhu cầu về diện tích, công năng mà còn phải bảo đảm môi trường sống, hệ thống tiện ích và khả năng kết nối với các khu vực trọng điểm.

Đặc biệt, tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận như Huế, Quảng Nam, các gia đình có thu nhập khá, đội ngũ quản lý và chuyên gia ngày càng quan tâm đến những sản phẩm đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và khả năng cân đối tài chính. Trong đó, phương án thanh toán, chất lượng bàn giao và môi trường sống là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi ở lâu dài.

Đón đầu nhu cầu đó, EcoLife Signature chính thức triển khai chương trình nhận booking căn hộ thương mại cao cấp từ ngày 11/11/2026. Với mức đăng ký ban đầu từ 50 triệu đồng/vị trí, chương trình tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận thông tin chính sách và đăng ký ưu tiên lựa chọn căn hộ phù hợp trước khi dự án bước vào giai đoạn mở bán đầu tiên.

Ecolife Signature Đà Nẵng phát triển không gian sống xanh theo định hướng EDGE

Tọa lạc trên trục Đại lộ Mê Linh, khu vực phường Hải Vân và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, EcoLife Signature sở hữu vị trí kết nối với hệ thống hạ tầng và các khu vực phát triển năng động của thành phố.

Được phát triển bởi Capital House, dự án hướng đến kiến tạo cộng đồng sống xanh, chú trọng đưa thiên nhiên vào không gian sinh hoạt thường ngày. Đáng chú ý, Ecolife Signature luôn hướng đến tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, thể hiện định hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Hệ tiện ích được quy hoạch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ thành viên trong gia đình như bể bơi vô cực điện phân muối kết hợp Jacuzzi rộng 237 m², cụm sân thể thao Pickleball, sân bóng rổ, đường chạy bộ, vườn Nhật, hồ cá Koi, vườn dược liệu và Sky Garden tại tầng 18.

Không gian cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích tại Ecolife Signature
Không gian cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích tại Ecolife Signature

Bên cạnh đó, trường mầm non chuẩn xanh, sân chơi và vườn thực nghiệm dành cho trẻ em góp phần hoàn thiện môi trường sinh hoạt gia đình.

Căn hộ Ecolife Signature chú trọng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp

EcoLife Signature phát triển nhiều loại hình căn hộ phù hợp với nhu cầu và quy mô gia đình khác nhau. Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 65,7–68,9 m², hướng đến các cặp vợ chồng trẻ và gia đình có con nhỏ. Căn hộ 3 phòng ngủ rộng từ 73–101,8 m², phù hợp với gia đình nhiều thế hệ hoặc khách hàng cần không gian sinh hoạt rộng rãi.

Ngoài ra, dự án còn có shophouse khối đế diện tích từ 120,5–418,2 m² và dòng penthouse giới hạn với diện tích lên đến 630,4 m².

Chất lượng bàn giao cũng là tiêu chí được chú trọng với các hạng mục nội thất cơ bản như sàn gỗ phòng ngủ, điều hòa lắp sẵn, tủ bếp, bếp từ, máy hút mùi, thiết bị vệ sinh và khóa cửa thông minh giúp người mua tiết kiệm thời gian và chi phí hoàn thiện sau khi nhận nhà.

Nội thất hoàn thiện khi bàn giao căn hộ
Nội thất hoàn thiện khi bàn giao căn hộ

Đặc biệt, chương trình booking được giới thiệu với mức đăng ký 50 triệu đồng/vị trí, đồng thời công bố chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng và thời gian dự kiến nhận nhà vào tháng 5/2027 sẽ giúp khách hàng chủ động tính toán kế hoạch tài chính và thời điểm sở hữu căn hộ.

Hệ thống phân phối và ngân hàng đồng hành

Song song với việc hoàn thiện sản phẩm và chính sách bán hàng, EcoLife Signature chú trọng xây dựng mạng lưới phân phối chuyên nghiệp, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận thông tin dự án một cách thuận tiện với sự tham gia của ba đại lý chính thức gồm I-Holding, Hợp Nhất Land và Tùng Long Property. Các đơn vị đồng hành trong hoạt động giới thiệu sản phẩm, tư vấn thông tin căn hộ, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu mặt bằng và lựa chọn phương án sở hữu phù hợp với nhu cầu.

Đại diện chủ đầu tư cùng 3 đơn vị phân phối bắt tay ký kết hợp tác.
Đại diện chủ đầu tư cùng 3 đơn vị phân phối bắt tay ký kết hợp tác.

Bên cạnh hệ thống phân phối, dự án còn có sự đồng hành của năm ngân hàng gồm PG Bank, SeABank, VietinBank, Vietcombank và VIB. Sự tham gia của các tổ chức tài chính góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu phương án vay vốn và chủ động xây dựng kế hoạch thanh toán phù hợp.

5 ngân hàng đồng hành hỗ trợ khách hàng quá trình thanh toán
5 ngân hàng đồng hành hỗ trợ khách hàng quá trình thanh toán

Việc kết nối giữa chủ đầu tư, các đại lý phân phối và hệ thống ngân hàng đồng hành được kỳ vọng mang đến quy trình tư vấn, tiếp cận sản phẩm và hỗ trợ tài chính thuận tiện hơn, đặc biệt đối với nhóm khách hàng mua nhà để ở và các gia đình đang cân đối ngân sách cho kế hoạch an cư lâu dài.

Mở cơ hội tiếp cận sớm cho khách hàng có nhu cầu ở thực

Theo kế hoạch, EcoLife Signature tiếp nhận đăng ký booking từ ngày 11/11/2026 và dự kiến chốt đăng ký vào 17 giờ ngày 19/11/2026. Sự kiện mở bán giai đoạn 1 dự kiến diễn ra từ ngày 21/11/2026.

Việc triển khai booking trước thời điểm mở bán tạo điều kiện để khách hàng chủ động tìm hiểu mặt bằng, lựa chọn loại hình căn hộ và chuẩn bị phương án tài chính. Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, đây cũng là thời điểm phù hợp để đánh giá tổng thể diện tích, công năng, tiện ích và khả năng chi trả để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu gia đình.

Khách hàng nhận mẫu phiếu booking và hướng dẫn thủ tục giữ chỗ ưu tiên các mã căn đẹp nhất Giai đoạn 1 tại : https://ecolifesignature.vn

Thông tin dự án: EcoLife Signature Đà Nẵng

Hotline: 0798 101 867

#EcoLife Signature

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng 'chốt' 113 khu đất làm nhà ở xã hội

Đà Nẵng 'chốt' 113 khu đất làm nhà ở xã hội

TPO - Để hiện thực hóa chỉ tiêu Chính phủ giao, TP Đà Nẵng đang triển khai hàng loạt dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPO - Dự thảo của HĐND TPHCM đề xuất mở rộng phạm vi công trình được xem xét giữ lại, đồng thời bổ sung các điều kiện về quy hoạch, chất lượng và an toàn công trình. Số lợi bất hợp pháp phải nộp lại được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm. Cách tính cụ thể tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

TPO - Người trả gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình xin lại tiền đặt cọc; 'Thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch; Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2; TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/11.

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Là dòng bất động sản dành cho giới tinh hoa, biệt thự sân gôn luôn có sức hút riêng nhờ tính khan hiếm và những giá trị sống đặc quyền. Tại Newtown Legend, giá trị ấy được khẳng định bởi vị trí liền kề sân gôn Legend Danang Golf Resort đẳng cấp quốc tế. Cùng với chính sách tài chính linh hoạt, dự án là lựa chọn lý tưởng cho đầu tư, an cư và tích lũy tài sản dài hạn.

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

TPO - Năm dự án, gồm: Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A, trung tâm thương mại và căn hộ ở phường Chợ Lớn, Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền được phép bán cho người nước ngoài.

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPO - Từ ngày 25/11, TPHCM áp dụng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới, với mức cao nhất 24.700 đồng/m2/tháng đối với chung cư có thang máy tại đặc khu Côn Đảo. Khung giá này cũng là cơ sở tham khảo khi các bên thỏa thuận hoặc xảy ra tranh chấp về phí quản lý chung cư.

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

TPO - Trước trường hợp người dân mất giấy tờ giao đất nhưng địa phương đã xác minh được nguồn gốc, thời điểm sử dụng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể căn cứ xác định đất giao không đúng thẩm quyền và điều kiện xem xét cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, hướng tới phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và phát triển bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận không chỉ nâng quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên lên một tầm cao mới, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình: Cần làm rõ dấu hiệu thông đồng ‘thổi giá’

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình: Cần làm rõ dấu hiệu thông đồng ‘thổi giá’

TPO - Việc 11 lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) được trả giá từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², với tổng giá trị gần 1.448 tỷ đồng, đặt ra nhiều nghi vấn pháp lý. Theo các chuyên gia pháp lý, cơ quan thẩm quyền cần xác minh đây là nhầm lẫn hay hành vi cố tình "thổi giá", làm sai lệch kết quả đấu giá.

MAICOM Việt Nam đồng hành phân phối QTopia - Khẳng định năng lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

MAICOM Việt Nam đồng hành phân phối QTopia - Khẳng định năng lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Với 11 năm khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cùng dấu ấn triển khai thành công hàng loạt dự án quy mô tại khu vực phía Nam, MAICOM Việt Nam tiếp tục tạo bước ngoặt khi chính thức trở thành đại lý phân phối QTOPIA. Cú bắt tay chiến lược này mở ra cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư đầy tiềm năng của “Thành phố cuối tuần” liền kề siêu đô thị TP.HCM ven cung đường biển Phước Hải.

Voucher 1,2 tỷ đồng mở thêm lựa chọn sở hữu nhà phố Bạch Vân mà gần như không cần bỏ vốn

Voucher 1,2 tỷ đồng mở thêm lựa chọn sở hữu nhà phố Bạch Vân mà gần như không cần bỏ vốn

Với một số sản phẩm nhà phố Bạch Vân tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), voucher 1,2 tỷ đồng có thể bù đắp gần hết vốn tự có cho phần giá trị đất và thương mại. Kết hợp khoản vay với lãi suất cố định 4,5% trong 24 tháng, người mua có thêm thời gian thu xếp tài chính, chuẩn bị nhà và đón đầu thời điểm các tiện ích trọng điểm của đô thị vịnh biển đi vào hoạt động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe