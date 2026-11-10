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Địa ốc

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

P.V

Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, hướng tới phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và phát triển bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận không chỉ nâng quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên lên một tầm cao mới, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác Kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản do Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) thực hiện nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation, không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà mở rộng toàn diện sang ba trụ cột trọng tâm là nhà ở, hạ tầng và phát triển bền vững.

Cụ thể, về nhà ở, Vinhomes và Mitsubishi Corporation tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển các khu đô thị, đồng thời mở rộng sang bất động sản thương mại và phức hợp. Định hướng trên tạo nền tảng để hai bên phát huy thế mạnh, gia tăng nguồn cung chất lượng, đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Về hạ tầng, hai bên sẽ nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực logistics, khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu, nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số. Đây là những lĩnh vực quan trọng trong việc nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đô thị, công nghiệp hiện đại.

Về ESG và phát triển bền vững, Vinhomes và Mitsubishi Corporation thống nhất thúc đẩy ứng dụng công trình xanh, năng lượng tái tạo và tiếp cận các nguồn vốn xanh, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.

Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc Vinhomes cùng ông Tetsu Funayama, Phó Chủ tịch điều hành Mitsubishi Corporation trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác Kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản
Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc Vinhomes cùng ông Tetsu Funayama, Phó Chủ tịch điều hành Mitsubishi Corporation trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác Kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết: “Với sự tương đồng về tầm nhìn, định hướng phát triển cũng như năng lực quản trị và thực thi - Vinhomes và Mitsubishi Corporation sẽ cùng nhau kiến tạo nên những khu đô thị hiện đại, thông minh, kết nối thuận tiện và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG quốc tế trong tương lai”.

Vinhomes và Mitsubishi Corporation đã thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2019, gắn liền với hành trình phát triển các đại đô thị đa trung tâm và các siêu đô thị của Vinhomes, cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và đô thị xanh, thỏa thuận lần này không chỉ nâng tầm quan hệ giữa hai doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy dòng vốn ngoại vào nền kinh tế một cách bền vững.

#Vinhomes #Mitsubishi Corporation

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