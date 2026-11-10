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Địa ốc

MAICOM Việt Nam đồng hành phân phối QTopia - Khẳng định năng lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

P.V

Với 11 năm khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cùng dấu ấn triển khai thành công hàng loạt dự án quy mô tại khu vực phía Nam, MAICOM Việt Nam tiếp tục tạo bước ngoặt khi chính thức trở thành đại lý phân phối QTOPIA. Cú bắt tay chiến lược này mở ra cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư đầy tiềm năng của “Thành phố cuối tuần” liền kề siêu đô thị TP.HCM ven cung đường biển Phước Hải.

MAICOM khẳng định vị thế khi trở thành đại lý phân phối QTopia - Dấu mốc hợp tác tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Giữa chu kỳ tái định vị của bất động sản nghỉ dưỡng, dòng vốn đầu tư ngày càng ưu tiên các sản phẩm khai thác thực, pháp lý minh bạch và giàu trải nghiệm. Nắm bắt xu hướng đó, cú bắt tay đưa QTOPIA ra thị trường của MAICOM đáp ứng trọn vẹn “khẩu vị” nhà đầu tư lẫn nhu cầu sở hữu “ngôi nhà thứ hai” gần TP.HCM.

Trở thành đại lý phân phối QTOPIA là minh chứng rõ nét cho uy tín và năng lực thực chiến của MAICOM trong vai trò đơn vị tư vấn giải pháp đầu tư toàn diện, đồng hành tối ưu hiệu quả khai thác dài hạn cho khách hàng.

MAICOM Việt Nam chính thức trở thành đại lý phân phối dự án QTopia Phước Hải.
MAICOM Việt Nam chính thức trở thành đại lý phân phối dự án QTopia Phước Hải.

Khởi đầu bằng chữ “Tâm”, khẳng định vị thế bằng chữ “Tín” suốt hơn một thập kỷ

Vị thế đại lý phân phối QTOPIA hôm nay là quả ngọt từ hành trình hơn 11 năm bền bỉ của MAICOM Việt Nam. Kiên định với kim chỉ nam minh bạch và đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm, doanh nghiệp liên tục chuẩn hóa đội ngũ chuyên viên thực chiến và ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án quy mô từ các chủ đầu tư uy tín như Phát Đạt cùng nhóm tập đoàn bất động sản hàng đầu (Big Four).

Việc liên tiếp được các “ông lớn” tin tưởng giao phó những tổ hợp nghỉ dưỡng trọng điểm chính là thước đo chân thực cho năng lực triển khai của MAICOM, củng cố vững chắc vị thế đơn vị phân phối hàng đầu và vai trò đại lý phân phối QTOPIA hiện nay.

QTopia - Tâm điểm nghỉ dưỡng và giải trí độc đáo bên biển Phước Hải

Tọa lạc trên trục đường biển Võ Thị Sáu (Phước Hải) với quy mô 7,3 ha, QTOPIA phát triển theo mô hình Beachfront Resort kết hợp Entertainment Complex. Dự án được ví như một “Thành phố cuối tuần” sôi động, giải tỏa “cơn khát” tổ hợp vui chơi - lưu trú quy mô lớn tại khu vực nhờ những giá trị thực đắt giá:

QTopia sở hữu lợi thế cảnh quan với biển Phước Hải phía trước và núi Minh Đạm cùng không gian xanh phía sau.
QTopia sở hữu lợi thế cảnh quan với biển Phước Hải phía trước và núi Minh Đạm cùng không gian xanh phía sau.

Nằm ngay mặt tiền cung đường biển sầm uất bậc nhất Phước Hải, QTOPIA hưởng lợi trực tiếp từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống chỉ còn 75 phút - khoảng cách lý tưởng đón đầu xu hướng du lịch ngắn ngày (staycation).

Không chỉ là nơi lưu trú, QTopia nắm giữ lợi thế gom trọn tiện ích “All-in-one” đặc sắc

Mang tinh thần “Ngày chill - Đêm quậy”, QTOPIA kiến tạo hệ sinh thái tiện ích “All-in-one” xuyên suốt ngày đêm với 3 phân khu “Tĩnh - Động - Quậy” trong cùng một dự án.

Không gian tiện ích nghỉ dưỡng tại QTopia được định hướng kết hợp thư giãn, chăm sóc sức khỏe và hoạt động thể thao.
Không gian tiện ích nghỉ dưỡng tại QTopia được định hướng kết hợp thư giãn, chăm sóc sức khỏe và hoạt động thể thao.

Từ thiên đường giải trí dành cho trẻ em (Sân chơi nước Dolphin, Sân chơi khô Octo), không gian tĩnh dưỡng cho người lớn tuổi (Hidden Jacuzzi, Vườn Romantic) đến tổ hợp ăn chơi - giải trí Quậy 24/7 cho giới trẻ (Quẩy Beach, Sàn DJ Ocean), và chuỗi trải nghiệm ẩm thực - mua sắm sầm uất dọc Phố Wyndham, Phố thương mại dịch vụ dành cho đại gia đình vui chơi, khám phá.

Định hướng phát triển các hoạt động giải trí ngày và đêm, góp phần đa dạng trải nghiệm tại QTopia.
Định hướng phát triển các hoạt động giải trí ngày và đêm, góp phần đa dạng trải nghiệm tại QTopia.

Đáp ứng trọn vẹn “gu” trải nghiệm của mọi nhóm khách hàng từ gia đình đa thế hệ, giới trẻ đến các cặp đôi, QTOPIA định hình chuẩn mực tổ hợp du lịch đa trải nghiệm thực thụ, vượt xa khái niệm lưu trú truyền thống.

Điểm sáng đắt giá của dự án còn nằm ở sự đồng hành của CBRE với vai trò đơn vị quản lý vận hành. Uy tín và chuẩn mực khắt khe từ “ông lớn” quốc tế này chính là chìa khóa vàng bảo chứng cho chất lượng dịch vụ đẳng cấp, đảm bảo trải nghiệm dịch vụ đồng bộ.

Những nét vẽ tầm nhìn thành hình trên công trường

Ngày 6/11/2026 vừa qua, QTOPIA chính thức hiện thực hóa giấc mơ “Thành phố cuối tuần” thông qua lễ khởi công đồng loạt 5 tòa tháp đầu tiên. Sự kiện khẳng định tiến độ thi công và cam kết bằng hành động thực tế của chủ đầu tư, mở ra thời điểm vàng để giới đầu tư đón đầu cơ hội ngay từ giai đoạn khởi động.

Lễ khởi công 5 tòa tháp đầu tiên của dự án QTopia diễn ra ngày 06/11/2026.
Lễ khởi công 5 tòa tháp đầu tiên của dự án QTopia diễn ra ngày 06/11/2026.

MAICOM - Đồng hành kiến tạo biến QTOPIA thành biểu tượng bất động sản nghỉ dưỡng

Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng gần đô thị (staycation) lên ngôi, mô hình “Thành phố cuối tuần” chuẩn quốc tế như QTOPIA nhanh chóng thu hút dòng tiền nhờ hội tụ đủ yếu tố từ tiến độ thực tế đến đơn vị vận hành danh tiếng.

Bước vào giai đoạn triển khai trọng điểm, MAICOM đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị phân phối dẫn đầu về doanh số QTOPIA với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm: đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu đội ngũ tư vấn và truyền thông minh bạch để giúp nhà đầu tư chọn đúng giải pháp an cư - sinh lời tối ưu. Với uy tín hơn một thập kỷ, MAICOM Việt Nam sẵn sàng đồng hành và cập nhật những chính sách bán hàng mới nhất của dự án đến khách hàng.

Thông tin liên hệ:

MAICOM Việt Nam

Đại lý phân phối chính thức dự án QTopia

Hotline: 028.6686.2298

Website: https://maicom.vn/

#MAICOM Việt Nam #QTopia Phước Hải

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