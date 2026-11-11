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Địa ốc

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

P.V

Là dòng bất động sản dành cho giới tinh hoa, biệt thự sân gôn luôn có sức hút riêng nhờ tính khan hiếm và những giá trị sống đặc quyền. Tại Newtown Legend, giá trị ấy được khẳng định bởi vị trí liền kề sân gôn Legend Danang Golf Resort đẳng cấp quốc tế. Cùng với chính sách tài chính linh hoạt, dự án là lựa chọn lý tưởng cho đầu tư, an cư và tích lũy tài sản dài hạn.

Bất động sản liền kề sân gôn: Sức hút từ sự khan hiếm

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa, biệt thự liền kề sân gôn tiếp tục khẳng định vị thế là dòng sản phẩm được giới đầu tư và khách hàng có tiềm lực tài chính ưu tiên lựa chọn. Sức hấp dẫn của phân khúc này đến từ sự khan hiếm cùng những giá trị độc bản khó tìm thấy trong các dòng sản phẩm thông thường.

Để phát triển một khu đô thị sinh thái tích hợp sân gôn, chủ đầu tư cần có quỹ đất đủ lớn cùng tầm nhìn phát triển dài hạn. Trong đó, sân gôn được tính toán quy hoạch ngay từ giai đoạn đầu, trở thành “trái tim” của dự án và là tiện ích đặc quyền của cộng đồng cư dân tinh hoa. Khi quỹ đất phát triển ngày càng hạn chế, những không gian sống được kiến tạo từ lợi thế đặc thù này càng có sức hút riêng. Với người mua nhằm mục đích để ở, đó là sự lựa chọn cho phong cách sống khác biệt. Với nhà đầu tư, đây chính là tài sản giá trị trong chiến lược tích lũy dài hạn.

Biệt thự sân gôn Newtown Legend định hình phong cách sống thượng lưu giữa không gian xanh khoáng đạt.
Biệt thự sân gôn Newtown Legend định hình phong cách sống thượng lưu giữa không gian xanh khoáng đạt.

Lợi thế ấy càng có ý nghĩa với các dự án bất động sản tại Đà Nẵng – một trong những điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, với tiềm năng phát triển du lịch gôn. Tọa lạc giữa tâm điểm nghỉ dưỡng của thành phố biển, Newtown Legend sở hữu vị trí liền kề Legend Danang Golf Resort – Top 100 sân gôn Tốt nhất thế giới. Tổ hợp 36 hố tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế bởi hai huyền thoại danh tiếng Jack Nicklaus và Greg Norman, tạo nên lợi thế khác biệt và hiếm có của Newtown Legend trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng gắn với sân gôn.

Biệt thự Newtown Legend: Không gian sống nghỉ dưỡng bên sân gôn quốc tế

Tại Newtown Legend, các căn biệt thự đơn lập và song lập nổi bật giữa cảnh quan sân gôn xanh mướt trải dài, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về những đường fairway uốn lượn. Thiết kế kiến trúc hiện đại cùng hệ cửa kính rộng mở giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên và tạo sự kết nối liền mạch giữa không gian nội thất với cảnh quan bên ngoài. Khoảng vườn riêng tại mỗi biệt thự là điểm nhấn cảnh quan, và là khoảng đệm chuyển tiếp góp phần hoàn thiện tổng thể không gian sống tinh tế và giàu tính thẩm mỹ.

Thiết kế hiện đại với hệ cửa kính rộng mở giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn và kết nối hài hòa giữa không gian nội thất với cảnh quan bên ngoài.
Thiết kế hiện đại với hệ cửa kính rộng mở giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn và kết nối hài hòa giữa không gian nội thất với cảnh quan bên ngoài.

Với mật độ xây dựng thấp và phân định không gian với khu thương mại, biệt thự sân gôn Newtown Legend mang đến cho chủ nhân trải nghiệm sống thư thái. Đây cũng chính là tinh thần “quiet luxury” của dự án khi đề cao sự riêng tư, tinh giản trong thiết kế và trải nghiệm sống được nâng tầm giữa không gian xanh của sân gôn.

Ngoài lợi thế liền kề sân gôn, hệ sinh thái nghỉ dưỡng hiện hữu ngay cạnh dự án cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm sống cho các chủ nhân biệt thự Newtown Legend. Khu nghỉ dưỡng quốc tế Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa với hồ bơi vô cực dài 250m, hệ thống nhà hàng, spa, phòng tập thể thao và dịch vụ lưu trú cao cấp bổ sung hệ tiện ích cao cấp. Trong khi đó, tọa lạc trên cung đường Trường Sa với khả năng kết nối thuận tiện đến Hội An, Newtown Legend tạo điều kiện để chủ nhân khám phá văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch đa dạng, đặc sắc của thành phố biển.

Linh hoạt khai thác cùng chính sách tài chính hấp dẫn

Sự kết hợp giữa cảnh quan sân gôn, hệ sinh thái nghỉ dưỡng và lợi thế kết nối các điểm đến giúp biệt thự Newtown Legend đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một không gian sống: từ an cư, thư giãn cuối tuần đến những kỳ nghỉ dài ngày. Ngoài ra, chủ nhân có thể tận dụng để linh hoạt khai thác, kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu lưu trú, giải trí, mua sắm của các gôn thủ và du khách.

Tầm nhìn xanh khoáng đạt hướng ra sân gôn tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng thư thái.
Tầm nhìn xanh khoáng đạt hướng ra sân gôn tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng thư thái.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án đang áp dụng chính sách tài chính linh hoạt, hấp dẫn khi khách hàng mua biệt thự tại phân khu Legacy Street. Theo đó, khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường được chiết khấu 6,65%; trường hợp thanh toán sớm 100% giá trị biệt thự được chiết khấu 10%. Với phương án vay 70% giá trị tài sản, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Ngoài ra, tại thời điểm này, khách hàng mua biệt thự sẽ được nhận “ưu đãi về ở sớm” tương đương 10% giá trị, quà tặng “tân gia” trị giá 300 triệu đồng đối với biệt thự đơn lập và 150 triệu đồng đối với biệt thự song lập, cùng chính sách miễn phí dịch vụ quản lý trong 24 tháng. Chính sách còn hấp dẫn hơn với chương trình tặng xe Mercedes C200 trị giá 1,6 tỷ đồng.

Với pháp lý sở hữu lâu dài, biệt thự Newtown Legend mở ra cơ hội đầu tư và tích lũy tài sản bền vững. Đây cũng là tinh thần “di sản second-home” mà dự án hướng tới: một không gian nghỉ dưỡng để tận hưởng cuộc sống hôm nay, đồng thời là tài sản gia tăng giá trị theo thời gian và trao truyền cho thế hệ mai sau.

#Newtown Legend #biệt thự sân gôn

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