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Địa ốc

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TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

Duy Quang

TPO - Từ ngày 25/11, TPHCM áp dụng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới, với mức cao nhất 24.700 đồng/m2/tháng đối với chung cư có thang máy tại đặc khu Côn Đảo. Khung giá này cũng là cơ sở tham khảo khi các bên thỏa thuận hoặc xảy ra tranh chấp về phí quản lý chung cư.

Làm cơ sở tham khảo

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định số 96/2026/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Khung giá được áp dụng để thu kinh phí quản lý vận hành đối với nhà chung cư thuộc tài sản công. Đối với chung cư không thuộc tài sản công, khung giá là cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận giá dịch vụ hoặc khi phát sinh tranh chấp giữa đơn vị quản lý vận hành với chủ sở hữu, người sử dụng chung cư.

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Đối với chung cư không thuộc tài sản công, khung giá là cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận giá dịch vụ.

Theo khung giá mới, tại khu vực các phường, xã trên địa bàn TPHCM, chung cư có thang máy được áp dụng mức giá từ 1.800 - 13.700 đồng/m2 diện tích sử dụng/tháng. Đối với chung cư không có thang máy, mức giá dao động từ 600 - 8.800 đồng/m2/tháng.

Riêng tại đặc khu Côn Đảo, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư được quy định cao hơn. Cụ thể, chung cư có thang máy có mức giá từ 3.200 - 24.700 đồng/m2/tháng, chung cư không có thang máy từ 1.100 - 15.800 đồng/m2/tháng.

Như vậy, với một căn hộ có diện tích sử dụng 70 m2 tại khu vực các phường, xã của TPHCM, nếu áp dụng mức giá tối đa trong khung đối với chung cư có thang máy, chi phí quản lý vận hành tương ứng là 959.000 đồng/tháng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản chi phí khác.

Tại đặc khu Côn Đảo, với cùng diện tích 70 m2, nếu áp dụng mức giá tối đa 24.700 đồng/m2/tháng, chi phí quản lý vận hành tương ứng khoảng 1,73 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, khung giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ, kinh phí bảo trì, phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao Ban quản trị chung cư và các dịch vụ phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của cư dân.

Theo quyết định, những hợp đồng quản lý vận hành chung cư còn hiệu lực, trong đó giá dịch vụ đã được các bên thỏa thuận hoặc được hội nghị nhà chung cư thông qua, việc thu phí tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký cho đến khi hết thời hạn. Ngoại lệ là trường hợp các bên thống nhất sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc pháp luật có quy định khác.

Đối với các hợp đồng được ký mới, gia hạn hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung về giá dịch vụ kể từ ngày 25/11, việc xác định giá quản lý vận hành phải thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định 95/2024/NĐ-CP, quyết định 96/2026/QĐ-UBND và các quy định pháp luật có liên quan.

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành và chủ sở hữu, người sử dụng chung cư chưa thống nhất được giá dịch vụ, đơn vị quản lý vận hành được tạm thu theo mức phí đang áp dụng của năm liền kề trước đó hoặc một mức khác, với điều kiện không vượt khung giá do UBND TPHCM ban hành, cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận.

Phải công khai các khoản thu chi

Đáng chú ý, quyết định 96/2026/QĐ-UBND cũng quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành chung cư trong việc xây dựng, điều chỉnh giá dịch vụ.

Đối với nhà chung cư thuộc tài sản công, việc xác định giá phải căn cứ khung giá được ban hành và phương pháp xác định chi phí theo quy định tại Nghị định 95/2024/NĐ-CP.

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Khung giá mới được áp dụng để thu kinh phí quản lý vận hành đối với nhà chung cư thuộc tài sản công.

Các khoản thu, chi và hạch toán kinh phí quản lý vận hành phải thực hiện đúng quy định, đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch. Chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm công khai các khoản thu chi để chủ sở hữu, người sử dụng chung cư biết và giám sát.

Trường hợp việc quản lý vận hành do đơn vị quản lý chuyên nghiệp thực hiện, ban quản trị có trách nhiệm ký kết, giám sát hợp đồng, kiểm tra các báo cáo thu chi tài chính và báo cáo với hội nghị nhà chung cư.

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quản lý giá dịch vụ vận hành chung cư thuộc tài sản công; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính tại các chung cư này.

UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đôn đốc, tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành chung cư theo thẩm quyền.

Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 25/11. Đồng thời, quyết định bãi bỏ một số quy định liên quan đến khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư tại quyết định số 44/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương trước đây và quyết định số 37/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

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