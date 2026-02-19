Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phí dịch vụ chung cư Hà Nội cao nhất bao nhiêu theo quy định mới?

Ninh Phan
TPO - TP Hà Nội vừa điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, áp dụng từ ngày 23/02/2026. Theo đó, chung cư có thang máy giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng…

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Theo quy định mới, nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 5.000 đồng/m2/tháng. Nhà chung cư có thang máy giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng.

z7492776938575-673c89ed00c7fe7b9b0d5efce4b44176.jpg
TP Hà Nội vừa điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, áp dụng từ ngày 23/02/2026.

Đáng chú ý, trong khung giá này chưa bao gồm: Bảo hiểm cháy nổ; mức thù lao của các thành viên của Ban quản trị; các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Quyết định mới cũng bổ sung trách nhiệm của UBND các xã, phường trong việc kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý, giải quyết các tranh chấp có liên quan đến các hoạt động trong tòa nhà.

Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý: báo cáo tình hình quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư;

Báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công tại địa phương gửi Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế TP Hà Nội báo cáo UBND TP;

Giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư không thuộc tài sản công, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.

Ninh Phan
