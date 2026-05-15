Báo giá chi phí xây căn hộ dịch vụ, chung cư mini cho thuê trọn gói uy tín chuyên nghiệp

Nhu cầu thuê nhà tại các đô thị ngày càng tăng khiến mô hình xây căn hộ dịch vụ và căn hộ mini cho thuê trở thành xu hướng đầu tư tiềm năng tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Loại hình này giúp tạo dòng tiền ổn định, tối ưu quỹ đất và nâng cao hiệu quả đầu tư lâu dài.

Đặc biệt, tại các khu vực gần trường đại học, khu công nghiệp, văn phòng và trung tâm thương mại, nhu cầu xây căn hộ, chung cư mini dịch vụ cho thuê luôn rất cao.

Vì sao nhu cầu xây chung cư mini cho thuê ngày càng tăng?

Mô hình chung cư mini và căn hộ dịch vụ đang trở thành xu hướng đầu tư nhờ khả năng tạo nguồn thu ổn định từ cho thuê. Nhu cầu thuê ngày càng tăng tại khu vực gần trường học, khu công nghiệp và trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, thiết kế tối ưu công năng giúp công trình dễ vận hành, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả đầu tư lâu dài.

Xây căn hộ dịch vụ cho thuê khai thác lưu trú du lịch tại Đà Nẵng, rất được ưa chuộng

Chi phí xây căn hộ, chung cư mini trọn gói

Hiện nay, chi phí xây chung cư mini phụ thuộc vào diện tích, số tầng, thang máy và mức độ hoàn thiện. Đơn giá xây phần thô thường khoảng 4.000.000 – 5.500.000 VNĐ/m², xây hoàn thiện từ 6.500.000 – 10.500.000 VNĐ/m², còn căn hộ dịch vụ cao cấp từ 11.000.000 VNĐ/m² trở lên. Ngoài xây mới, nhiều chủ đầu tư cũng quan tâm đến chi phí hoàn thiện chung cư thô và căn hộ xây thô để tối ưu ngân sách đầu tư.

Xây căn hộ mini cho thuê tại Hà Nội, Đà Nẵng, diện tích từ 20 - 40m2

Chi phí xây dựng và hoàn thiện căn hộ dịch vụ phụ thuộc vào vật liệu, nội thất và quy mô công trình. Các hạng mục như gạch lát nền, trần thạch cao, sơn nước, cửa nhôm kính hay thiết bị bếp đều ảnh hưởng đến tổng chi phí. Với căn hộ dịch vụ cao cấp, nội thất đồng bộ sẽ giúp tăng giá thuê và khả năng cạnh tranh. Công trình có diện tích lớn hoặc nhiều tầng cũng giúp tối ưu đơn giá thi công trên mỗi m².

3 Đơn vị xây căn hộ, chung cư mini tại Việt Nam

Công ty Kiến Trúc ZENA Tại TP.HCM

Phụ trách bởi KTS Phan Đình Kha là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà phố, căn hộ dịch vụ, chung cư mini cho thuê. Đội ngũ kiến trúc sư chú trọng tối ưu công năng, thẩm mỹ và hiệu quả đầu tư.

Công ty kiến trúc BA Design Tại Hà Nội

Phụ trách bởi KTS Lê Huy Tùng, là đơn vị nổi bật với các giải pháp thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích và phù hợp nhiều mô hình căn hộ cho thuê tại nội đô Hà Nội.

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Trúc Đỏ Tại Đà Nẵng

Phụ trách bởi KTS Huỳnh Văn Lý, được nhiều khách hàng đánh giá cao về năng lực thiết kế và thi công công trình nhà ở, căn hộ dịch vụ và biệt thự tại khu vực miền Trung.

Ngoài ra còn có Công ty thiết kế kiến trúc xây dựng Tâm Tín Nghĩa tại Cần Thơ, Nhà Đẹp Phố Núi tại Gia Lai, Công Ty Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng P Const tại Nha Trang.

Lưu ý khi đầu tư xây căn hộ mini cho thuê

Kinh nghiệm xây chung cư mini cho thuê: Nên ưu tiên xây chung cư mini và căn hộ dịch vụ gần trường học, khu công nghiệp hoặc trung tâm thành phố để tăng hiệu quả cho thuê. Công trình cần thiết kế thông thoáng, tối ưu ánh sáng tự nhiên và đầu tư đầy đủ hệ thống điện nước, internet, camera, PCCC. Đồng thời, nên chọn vật tư bền, phù hợp ngân sách và dễ bảo trì để tối ưu chi phí lâu dài.

Về quy trình xây căn hộ mini cho thuê chuyên nghiệp: Quy trình xây dựng chung cư mini và căn hộ dịch vụ thường bắt đầu từ khảo sát hiện trạng khu đất và nhu cầu khai thác để đưa ra phương án phù hợp với ngân sách. Sau đó, đơn vị thiết kế sẽ tối ưu mặt bằng công năng, số lượng phòng, ánh sáng và không gian sử dụng.

Tiếp theo là lập dự toán chi phí, xin phép xây dựng và triển khai thi công theo đúng quy định. Trong quá trình hoàn thiện, công trình cần được giám sát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và vật tư nhằm đảm bảo độ bền cũng như hiệu quả khai thác lâu dài.

Thêm vào đó, để đầu tư hiệu quả căn hộ dịch vụ và chung cư mini cho thuê, cần nghiên cứu nhu cầu thị trường, tối ưu công năng và đảm bảo hệ thống PCCC đúng tiêu chuẩn. Đồng thời, nên dự trù chi phí vận hành, bảo trì và lựa chọn đơn vị thi công uy tín để đảm bảo hiệu quả khai thác lâu dài. Đây là mô hình đầu tư tiềm năng, tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

