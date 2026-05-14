Mang “chái bếp hiên sau” miền Tây vào nhà phố

TPO - Giữa nhịp sống thành phố nhiều vội vã, ngôi nhà phố này vẫn giữ nguyên hơi thở miền Tây bằng hình ảnh “chái bếp hiên sau” thân thuộc, nơi gợi nhớ những bữa cơm nhà và khoảng trời tuổi thơ bình yên.

Ngôi nhà là chốn trở về của gia đình hai bác sĩ trẻ, nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Ngôi nhà được thiết kế với hình thức giản dị, hòa mình vào khu phố, tập trung vào sự cân bằng giữa kết nối và riêng tư, giữa nhịp sống sinh động và những khoảng lặng cần thiết.

Mặt tiền được xử lý tối giản, kết hợp khoảng lùi và mảng xanh, vừa đảm bảo sự kín đáo cho gia đình, vừa mở ra cảm giác thoáng đãng nhờ các ô kính cao, để ánh sáng và không khí len lỏi nuôi dưỡng đời sống cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một ngôi nhà phố với quan điểm thiết kế đơn giản và nhẹ nhàng, giúp cân bằng giữa đóng và mở, chung và riêng, tập trung và kết nối.. sử dụng kiến trúc để hỗ trợ cho đời sống con người, tạo ra bầu không khí "an" và "lạc" cho gia đình.