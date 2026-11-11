Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2

TPO - Hà Nội mở bán cùng lúc 164 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ) và đường 32 (phường Xuân Phương). Đây là quỹ căn chuyển bán sau thời gian cho thuê với giá từ 16,6-20,2 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội (căn hộ đang cho thuê chuyển sang bán) tại hai dự án thuộc phường Đại Mỗ và phường Xuân Phương (đợt 1).

Trong đó, khu nhà xã hội tại ô đất K1, phường Xuân Phương (tên thương mại NTHome) của liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. Dự án có diện tích xây dựng hơn 1.900 m2, gồm một tòa cao 25 tầng và ba hầm, đã bàn giao vào năm 2022.

Đợt mở bán này có 98 căn thuộc diện cho thuê chuyển sang bán với giá 16,6 triệu đồng/m2 (gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 43,4m2 đến 65,4m2, tổng giá một căn từ 720 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng. Phí bảo trì hơn 316.000 đồng/m2.

Dự án khu nhà ở xã hội NHS Trung Văn mở bán quỹ 66 căn cho thuê với giá gần 20,2 triệu đồng/m2. Ảnh tư liệu (Ảnh: Ninh Phan).

Cũng mở bán quỹ căn cho thuê đợt này tại dự án khu nhà ở xã hội thuộc nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (tên thương mại NHS Trung Văn) của liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700 m2, gồm một tòa nhà cao 32 tầng nổi, hai tầng hầm.

Quỹ căn cho thuê chuyển bán tại dự án này có 66 căn với giá 20,2 triệu đồng/m2 (gồm VAT), phí bảo trì hơn 384.000 đồng. Với diện tích 69,9-76,8 m2, tổng giá một căn từ 1,4-1,6 tỷ đồng.

Cả hai dự án này, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ từ ngày 9/12/2026 đến ngày 22/1/2027 và dự kiến ký hợp đồng mua bán + bàn giao căn hộ là tháng 2/2027.

Thời gian qua, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội liên tiếp công bố giá bán và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đang bổ sung nguồn cung phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Hà Nội.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội trước đó, hai dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư tại xã Hạ Bằng sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12 đến 31/12.

Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Tân Xã có quy mô 112 căn hộ, trong đó có 98 căn để bán, 14 căn dành cho thuê và thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m2.

Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất cung cấp 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua. Giá bán bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 37,56-77m2, người mua có thể sở hữu căn hộ với tổng chi phí từ khoảng 880 triệu đồng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ tại hai dự án này vào tháng 1/2027. Thời gian bàn giao nhà dự kiến trong quý IV/2027.

Tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Hnasa làm chủ đầu tư, có tên thương mại Arlington, dự kiến có giá bán 29,7 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý IV/2026 và hoàn thành dự án vào quý II/2028...