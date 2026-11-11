Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

TPO - Năm dự án, gồm: Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A, trung tâm thương mại và căn hộ ở phường Chợ Lớn, Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền được phép bán cho người nước ngoài.

UBND TPHCM vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận danh mục 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là đợt thứ 15 TPHCM công bố danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, dự án Khu nhà ở phường Trường Thạnh (chung cư CC2, CC3, khu biệt thự) do Công ty CP Đầu tư An Khải Hưng làm chủ đầu tư, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (block A1) do Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long làm chủ đầu tư.

Phối cảnh Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (block A1) do Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A do Công ty CP Địa ốc Nhà Bè làm chủ đầu tư, trung tâm thương mại và căn hộ ở phường Chợ Lớn do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành làm chủ đầu tư, Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền (CT-103, CT-104, CT-105) do Tập đoàn Masterise làm chủ đầu tư.

Như vậy, đến nay TPHCM đã có gần 170 dự án được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.