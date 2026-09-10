Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam: 'Mở cửa' nhưng phải kiểm soát

TPO - Hà Nội và TPHCM đang tiếp tục mở rộng danh sách dự án nhà ở thương mại được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, qua đó bổ sung nguồn cầu cho phân khúc trung và cao cấp, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch pháp lý và quản lý giao dịch.

Nhiều dự án mở bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án đầu tư xây dựng không nằm trong hành lang an toàn đối với khu vực cần bảo đảm an ninh, cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo danh sách này, Công ty TNHH Phát triển THT được phép bán tối đa 150 căn hộ tại 3 tòa tháp thuộc khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, các tòa chung cư cao tầng ký hiệu K8B, K8C và K8D tại phường Xuân Đỉnh được xác định không nằm trong hành lang an toàn với khu vực cần bảo đảm an ninh. Do đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại các tòa nhà này theo quy định.

150 căn hộ tại 3 tòa tháp thuộc khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Ảnh: Phan Thiên

Tổng số căn hộ tại 3 tòa là 502 căn, trong đó K8B có 154 căn, K8C có 154 căn và K8D có 194 căn. Tuy nhiên, số lượng được phép bán cho người nước ngoài bị giới hạn theo quy định về tỷ lệ sở hữu.

Trước đó, thành phố đã chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu gần 4.000 căn hộ tại khu đô thị được biết đến với tên gọi “Cao Xà Lá”, nằm trên đường Nguyễn Trãi. Đây là khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng, thương mại và dịch vụ ở phía Tây Nam Thủ đô.

Tại TP HCM, danh sách dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài cũng tiếp tục được mở rộng. Cụm chung cư cao tầng tại phường Thảo Điền, Lô 3-11 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án chung cư Phương Việt và khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm là 4 dự án nhà ở mới nhất được cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu.

Tính đến tháng 8/2026, TP HCM có tổng cộng 148 dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu.

Cơ hội đi cùng yêu cầu minh bạch

Việc thu hút khách hàng nước ngoài không chỉ mang lại thêm thanh khoản cho thị trường mà còn tạo ra áp lực buộc doanh nghiệp bất động sản nâng chuẩn phát triển dự án.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM nhận định, nhóm khách hàng quốc tế thường có năng lực tài chính tốt, tập trung vào phân khúc trung và cao cấp tại những khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí thuận lợi.

Theo ông Châu, sự tham gia của nhóm khách hàng này giúp bổ sung nguồn cầu chất lượng, cải thiện thanh khoản cho các dự án tốt, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tăng dòng tiền và góp phần tái cân bằng thị trường.

Không chỉ tạo thêm cầu, người mua quốc tế còn có những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng sản phẩm. Ông Châu cho rằng, khách hàng nước ngoài đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch pháp lý, tiêu chuẩn xây dựng, an toàn, quản lý vận hành và dịch vụ hậu mãi.

Điều này tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực đối với các chủ đầu tư trong nước, buộc doanh nghiệp phải chuyên nghiệp hóa hoạt động, nâng chất lượng quản trị và tiệm cận các thông lệ quốc tế trong công bố thông tin.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài, công tác quản lý giao dịch cũng phải được thực hiện chặt chẽ. Một trường hợp tại TP HCM mới đây cho thấy, yêu cầu này không chỉ nằm ở việc kiểm soát hạn mức sở hữu.

Mới đây, UBND TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về việc bán nhà cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án Gateway Thảo Điền.

Cụ thể, doanh nghiệp đã bán 136 căn hộ thuộc dự án khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường An Khánh cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không gửi thông tin bằng thư điện tử và văn bản về Sở Xây dựng theo quy định.

Sơn Kim Land sau đó cho biết, quyết định xử phạt liên quan đến nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin theo thủ tục hành chính, không liên quan đến việc bán nhà vượt hạn mức hoặc giao dịch tại khu vực không được phép bán cho người nước ngoài.

Vụ việc cho thấy bên cạnh việc xác định dự án, số lượng căn hộ và tỷ lệ sở hữu, nghĩa vụ báo cáo, cập nhật dữ liệu giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng trong quản lý thị trường.

Ông Châu cho hay, nhà ở là một trong những yếu tố quan trọng để người lao động quốc tế lựa chọn gắn bó lâu dài với một thị trường. Khi quy định sở hữu rõ ràng, thủ tục minh bạch và chất lượng sống được cải thiện, thị trường bất động sản có thể trở thành một lợi thế trong thu hút nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, để chính sách này phát huy hiệu quả, việc mở cửa cần đi cùng kiểm soát. Minh bạch thông tin dự án, xác định đúng đối tượng, kiểm soát hạn mức sở hữu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo sẽ là những yếu tố quyết định niềm tin của khách hàng quốc tế.