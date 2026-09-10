Sky Villa Newtown Diamond: Đặc quyền sở hữu tầm nhìn sân gôn 36 hố

Liền kề Legend Danang Golf Resort, Sky Villa Newtown Diamond sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng sân gôn 36 hố được thiết kế bởi hai huyền thoại gôn thế giới Greg Norman và Jack Nicklaus. Cảnh quan xanh, hệ tiện ích đa tầng và chuỗi trải nghiệm gôn – nghỉ dưỡng tạo nên giá trị khác biệt cho cuộc sống, khả năng khai thác và tiềm năng tích sản dài hạn.

Tọa lạc trên đại lộ Trường Sa, Newtown Diamond nằm trên trục di sản Đà Nẵng – Hội An, liền kề Legend Danang Golf Resort và đối diện Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa. Vị trí này đưa Sky Villa đến gần hệ sinh thái gôn, nghỉ dưỡng và dịch vụ quốc tế, đồng thời mở ra tầm nhìn rộng lớn về miền cảnh quan di sản Đà Nẵng.

Tầm nhìn sân gôn định hình giá trị sống riêng

Với các căn Sky Villa hướng sân gôn, cảnh quan không chỉ tạo nên giá trị thẩm mỹ mà trở thành một phần của trải nghiệm sống hằng ngày. Từ không gian riêng trên cao, chủ nhân có thể thu trọn tầm nhìn khoáng đạt về Legend Danang Golf Resort, cảm nhận sắc xanh trải dài của thảm cỏ, đường gôn và các lớp cảnh quan trong sự riêng tư, thư thái.

Tầm nhìn khoáng đạt hướng sân gôn mở rộng không gian sống, mang đến cho chủ nhân Sky Villa những trải nghiệm riêng tư giữa sắc xanh đặc trưng của sân gôn.

Thiết kế mở với kính cao chạm trần và sàn giúp căn hộ đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn và đưa sắc xanh sân golf trở thành một phần của không gian sống. Từ phòng khách, phòng ngủ đến ban công riêng, chủ nhân có thể tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tầm nhìn sân gôn vì thế hiện diện trong từng khoảnh khắc sinh hoạt, góp phần kiến tạo nhịp sống cân bằng và giàu năng lượng.

Giá trị này đặc biệt phù hợp với những chủ nhân đề cao sự riêng tư, yêu thiên nhiên và theo đuổi phong cách sống gắn với thể thao. Sau một ngày làm việc hoặc di chuyển, căn hộ trở thành khoảng nghỉ yên tĩnh giữa miền xanh, nơi chủ nhân có thể tái tạo năng lượng ngay trong chính không gian sống của mình.

Thiết kế mở đón ánh sáng và làn gió tự nhiên, tạo nên không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Không gian sống liền kề sân golf cũng tạo điều kiện để cân bằng cuộc sống, đồng thời góp phần hình thành phong cách sống linh hoạt, nơi nhu cầu nghỉ ngơi, thể thao, giao lưu hay làm việc. Đây cũng là yếu tố tạo sức hút cho Sky Villa đối với golfer trong nước, quốc tế, chuyên gia và khách nghỉ dưỡng dài ngày.

Hệ tiện ích đa tầng và đặc quyền trải nghiệm

Từ lợi thế sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng Legend Danang Golf Resort, trải nghiệm sống tại Sky Villa Newtown Diamond được nối dài qua hệ tiện ích đa tầng trên cao. Những khu vườn xanh đan cài trong tổng thể công trình tạo nên các khoảng nghỉ gần gũi với thiên nhiên. Tại tầng 6, bể bơi chân mây, nhà hàng – café, khu gym – spa, chòi vọng cảnh và vườn cảnh quan đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn và gặp gỡ. Trên tầng mái, Sky Bar & Café, Rooftop Garden, vườn BBQ, sân yoga – vườn thiền cùng khu tập luyện ngoài trời mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa tầm nhìn rộng lớn về sân gôn. Mỗi khoảng thời gian tại nhà vì thế trở thành một kỳ nghỉ riêng tư, thư thái và trọn vẹn.

Newtown Diamond sở hữu hệ tiện ích đa tầng, kiến tạo nhịp sống tiện nghi, giàu trải nghiệm giữa không gian biển và sân gôn.

Gia tăng đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu Sky Villa, chủ đầu tư dành tặng chương trình Newtown Vacation Gift: khách hàng đặt mua thành công căn hộ Newtown Diamond có cơ hội được giảm 30% phí chơi gôn hoặc 15% giá gói hội viên tại Legend Danang Golf Resort; đồng thời được giảm 30% giá phòng và 10% dịch vụ ẩm thực tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa.

Những ưu đãi vượt trội này không chỉ gia tăng chất lượng trải nghiệm nghỉ dưỡng mà còn tối ưu hóa khả năng vận hành, cho thuê của căn hộ. Sản phẩm đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu từ an cư, làm ngôi nhà thứ hai (second home) nghỉ dưỡng cuối tuần cho đến khai thác lưu trú cao cấp.

Hội tụ trọn vẹn từ vị trí đắc địa trên đại lộ di sản, tầm nhìn sân gôn 36 hố độc bản, pháp lý sở hữu lâu dài cho đến hệ đặc quyền thượng lưu, Sky Villa Newtown Diamond không chỉ tạo dựng một phong cách sống riêng giữa miền xanh danh tiếng, mà còn là tài sản truyền đời với tiềm năng gia tăng giá trị bền vững tại thành phố biển Đà Nẵng.