Có gì bên trong căn hộ chỉ từ 49.9 triệu/m2 của Bcons tại Biên Hòa?

Từ ngày 11.09.2026, nhà mẫu Bcons Central Park trình làng, với hàng trăm lượt khách đăng ký tham quan nhờ cung cấp góc nhìn chân thật về một không gian sống chuẩn xanh được thiết kế tối ưu công năng ngay giữa lòng đô thị Biên Hòa.

Khu nhà mẫu tọa lạc ngay trong khuôn viên dự án Bcons Central Park tại số 236 đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai. Tại đây, khách hàng dễ dàng hiểu rõ hơn về toàn cảnh dự án qua sa bàn trực quan, khu tư vấn rộng rãi và căn hộ mẫu được thiết kế sát thực tế.

Hình ảnh bên ngoài nhà mẫu Bcons Central Park

Trong bối cảnh nhiều năm nay khu vực trung tâm đô thị Biên Hoà chưa có nhiều dự án căn hộ thương mại được triển khai, sự kiện khai trương nhà mẫu Bcons Central Park hứa hẹn sẽ mang đến hình ảnh thực tế hơn về một tâm điểm an cư mới với không gian sống xanh, tiện nghi và tiết kiệm hơn hẳn so với nhà liền thổ cùng khu vực.

Tối ưu không gian trong từng tấc đất

Bcons Central Park cung cấp các loại hình từ studio đến căn hộ hai và ba phòng ngủ, diện tích từ 37 đến 88m², hướng đến nhu cầu đa dạng của người trẻ, gia đình có con nhỏ và gia đình nhiều thế hệ.

Tại nhà mẫu, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm cách bố trí không gian căn hộ. Không gian chung được kết nối liền mạch, trong khi các khu vực riêng vẫn đảm bảo sự thuận tiện cần thiết cho sinh hoạt gia đình.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng khai thác hiệu quả diện tích. Trong căn hộ mẫu hai phòng ngủ, các khu vực chức năng gồm hai nhà vệ sinh, phòng khách và ban công đều được bố trí đầy đủ, hạn chế diện tích thừa và tạo cảm giác rộng thoáng hơn so với thông số trên mặt bằng.

“Các căn hộ tại Bcons Central Park được vun đắp từ kinh nghiệm phát triển 23 dự án trong suốt 13 năm của Bcons, với thiết kế đề cao công năng, tối ưu từng khoảng không gian cho nhu cầu sống thực tế. Yếu tố xanh được khéo léo đan xen vào từng khu vực, kiến tạo một tổ ấm tiện nghi, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, nơi mỗi ngày trở về đều là một trải nghiệm sống dễ chịu.”, đại diện Tập đoàn Bcons chia sẻ.

Bcons Central Park được thiết kế để mang đến hệ tiện ích ‘tất cả-trong-một’ cho cư dân

Thay vì phải chịu áp lực nguồn vốn để sở hữu nhà liền thổ trên trục đường Phan Trung với giá trung bình hiện hành 120 triệu/m2 - cao gấp 16.7 lần thu nhập bình quân hàng tháng của một người dân Đồng Nai (7,174 triệu/tháng), người mua có thể sở hữu 1 căn hộ chung cư với nhiều tiện ích và an ninh hơn nhưng giá dự kiến lại tiết kiệm hơn khoảng 40% với Bcons Central Park.

Không chỉ tối ưu chi phí, cư dân còn được thụ hưởng không gian sống khỏe hơn nhờ 7.730 m² diện tích mảng xanh cùng hơn 60 hạng mục tiện ích nội khu như hồ bơi, trường mầm non B.School, khu thương mại, tạo ra một hệ sinh thái tiện nghi mà nhà phố truyền thống khó đáp ứng trọn vẹn.

Đón đầu xu hướng chuyển dịch nhà ở tại trung tâm Biên Hòa

Sự quan tâm đổ dồn về sự kiện khai trương nhà mẫu đã phản ánh đúng thực trạng khát nguồn cung căn hộ trung tâm tại Biên Hòa trong nhiều năm qua. Không chỉ lấp đầy khoảng trống thị trường, Bcons Central Park còn đáp ứng xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ nhà đất sang chung cư đa tiện ích của cư dân đô thị lớn như đã diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội.

Điều này phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hạ tầng hiện tại, khi TP. Đồng Nai đang từng bước chuyển mình từ một "Nơi làm việc" đơn thuần trở thành "Nơi đáng sống và làm việc".

Cũng từ vị trí khu nhà mẫu tọa lạc ngay khuôn viên dự án khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp cự ly di chuyển thực tế. Chỉ mất từ 5-15 phút, cư dân dễ dàng hòa vào hệ sinh thái tiện ích ngoại khu như Vincom Plaza, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các trường học các cấp.

Ở góc độ tài sản, khả năng phục vụ nhu cầu ở thực là nền tảng quan trọng đối với tính thanh khoản và tiềm năng trở thành tích sản cho thế hệ tương lai. Vị trí trong khu vực đã hình thành dân cư, thương mại và việc làm giúp Bcons Central Park tiếp cận nhu cầu sử dụng hiện hữu, trong khi sự phát triển kinh tế tiếp tục bổ sung lực cầu mới.

Việc khai trương nhà mẫu vì vậy không chỉ giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận công năng căn hộ, mà còn hình dung rõ hơn về môi trường sống được tạo nên từ không gian xanh, tối ưu và đủ đầy