“Ngũ trụ hạ tầng” xóa nhòa khoảng cách, mở rộng bán kính sống cho cư dân Tây Bắc TP.HCM

Từ Quốc lộ 22, Vành đai 3 đến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Metro số 2, Vinhomes Sài Gòn Park nằm trong mạng lưới hạ tầng tỷ USD đang được dồn dập đầu tư để mở toang cửa ngõ Tây Bắc. Các tuyến kết nối không chỉ rút ngắn hành trình, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục và giao thương vùng, đẩy nhanh tốc độ hình thành một cực tăng trưởng mới cho TP.HCM, đồng thời nâng cao chất lượng sống của cư dân Vinhomes Sài Gòn Park.

Kết nối đa tầng giúp rút ngắn thời gian, mở rộng hướng di chuyển về Tây Bắc

Tọa lạc tại khu vực Hóc Môn, Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu vị trí tâm điểm hội tụ cấu trúc giao thông đa tầng. Dự án không chỉ đóng vai trò hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc, mà còn đón đầu dòng giao lưu kinh tế giữa TP.HCM với Tây Ninh, Campuchia và toàn ASEAN.

Quốc lộ 22 và Vành đai 3 sẽ mở rộng năng lực kết nối từ Vinhomes Sài Gòn Park đến nội đô và các hướng liên vùng.

Trục xương sống kết nối trực tiếp dự án với trung tâm và liên vùng là là Quốc lộ 22. Tuyến đường này đang được nâng cấp, mở rộng từ 4 lên 10 làn xe với mặt cắt ngang 60 m. Khi hoàn tất, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ còn khoảng 15 phút, giải tỏa triệt để áp lực quá tải giữa nhu cầu đi lại đô thị và vận tải hàng hóa.

Vành đai 3 bổ sung một hướng di chuyển khác. Thay vì mọi hành trình đều phải đi qua lõi trung tâm thành phố, phương tiện có thể kết nối vòng ngoài tới các đầu mối của vùng Đông Nam Bộ. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ mặt bằng và đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong năm 2026. Với khu Tây Bắc, tuyến vành đai tạo thêm khả năng tiếp cận các hành lang hướng Đông, Tây Nam và hệ thống cao tốc liên vùng.

Bên cạnh mạng lưới đường bộ, đường sắt đô thị tạo nên lớp giao thông công cộng hiện đại. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công, với một nhà ga được dự kiến đặt ngay tại cửa ngõ Vinhomes Sài Gòn Park. Sự hiện diện của metro mang lại phương thức di chuyển văn minh, giúp cư dân vào trung tâm chỉ trong 20-30 phút mà không lo âu về áp lực ùn tắc hay khói bụi.

Cư dân và học sinh, sinh viên sẽ có thêm nhiều lựa chọn di chuyển khi đường sắt đô thị đi vào vận hành, dự kiến từ năm 2030

Mở rộng “bán kính cơ hội” với hành lang TP.HCM - ASEAN

Nếu Quốc lộ 22 và Metro số 2 đóng vai trò liên kết nội đô, thì trục cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, dự kiến về đích năm 2028, chính là đòn bẩy vĩ mô nâng tầm vị thế khu vực. Song hành cùng Vành đai 3, tuyến cao tốc vừa chia sẻ lưu lượng cho Quốc lộ 22, vừa kiến tạo một trục vận hành logistics thông suốt từ TP.HCM qua Tây Ninh tới thẳng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Hạ tầng này vượt ra ngoài ý nghĩa giao thông thuần túy để trở thành hành lang kinh tế xuyên biên giới sang thị trường Campuchia và ASEAN. Nằm trên trục động lực này, khu vực Hóc Môn nói chung và Vinhomes Sài Gòn Park nói riêng sở hữu điều kiện thuận lợi để thu hút dòng dịch chuyển của chuyên gia, doanh nghiệp dịch vụ và các chuỗi cung ứng.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài kết hợp Vành đai 3 định hình trục giao thương quốc tế đưa cửa ngõ Tây Bắc thành cực tăng trưởng mới

Đối với cư dân Vinhomes Sài Gòn Park, ý nghĩa trực tiếp là “bán kính cơ hội” được rộng mở. Nơi làm việc có thể nằm ở trung tâm thành phố, dọc theo các khu công nghiệp - công nghệ cao lân cận, hoặc ngay trong đại đô thị 1.080 ha.

Bên cạnh đó, nền tảng địa hình tự nhiên cao ráo 5-10 m so với mực nước biển, không chịu tác động của ngập úng hay triều cường, tạo thành điểm tựa vững chắc để toàn bộ hạ tầng giao thông và nhịp sống đô thị vận hành ổn định qua mọi điều kiện thời tiết.

Còn dưới lăng kính của các nhà đầu tư, tiến độ của các dự án hạ tầng chính là bảo chứng vững chắc nhất cho bài toán lợi nhuận. Khi tất cả các con đường hướng về Tây Bắc cùng hoàn thiện, bất động sản tại Vinhomes Sài Gòn Park sẽ mang lại cho nhà đầu tư cơ hội đón trọn biên độ tăng giá vốn, đi kèm là vị thế một tài sản sinh dòng tiền bền vững.

Lợi thế mà Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu không nằm ở một con đường đơn lẻ, mà ở giao điểm của nhiều phương thức di chuyển: kết nối nội đô, liên kết vành đai, giao thương cửa khẩu và giao thông công cộng. Khi mạng lưới được hoàn thiện, cửa ngõ Tây Bắc sẽ tiến gần hơn đến vai trò một cực phát triển mới của TP.HCM. Tại đây, cư dân Vinhomes Sài Gòn Park sẽ có thêm lựa chọn để học tập, làm việc và xây dựng tương lai tại một đại đô thị đáng sống hàng đầu.