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Chuyển mục đích sử dụng gần 40 nghìn m2 đất để làm căn hộ tại TPHCM

Duy Quang

TPO - Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt được phép chuyển mục đích sử dụng bổ sung hơn 2.100 m2 đất để thực hiện dự án Khu nhà ở phường Tân Phú, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát chuyển mục đích sử dụng 37.170 m2 đất để thực hiện dự án Khu căn hộ tại phường Tân Thuận.

UBND TPHCM vừa cho phép Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt chuyển mục đích sử dụng bổ sung hơn 2.100 m2 đất để thực hiện dự án Khu nhà ở phường Tân Phú, nay thuộc phường Tân Mỹ.

Theo đó, diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng bổ sung là 2.141 m2. Sau khi bổ sung, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 70.113 m2, theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND TPHCM.

Cụ thể, UBND TPHCM cho phép Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt sử dụng phần diện tích đất được chuyển mục đích bổ sung cùng với diện tích đất đã được giao và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước đó để thực hiện dự án.

Phần diện tích đất này được thực hiện cùng với diện tích đất đã được UBND TPHCM giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại quyết định số 6618/QĐ-UBND ngày 9/12/2015.

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Phát Đạt được chuyển mục đích sử dụng bổ sung hơn 2.100 m2 đất để thực hiện dự án Khu nhà ở phường Tân Phú. Ảnh: PDR.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm xác định, kiểm tra và bảo đảm sự thống nhất về diện tích, loại đất, vị trí, ranh giới khu đất với hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND TPHCM cũng lưu ý, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định mới không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ và thời hạn sử dụng đất đối với các phần diện tích khác đã được xác lập theo quy định pháp luật.

Tương tự, UBND TPHCM cũng ban hành quyết định giao đất, cho phép Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu căn hộ tại phường Tân Thuận.

Theo quyết định, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 37.170 m2. Trong đó, diện tích được xác định mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị để thực hiện dự án nhà ở thương mại 26.712 m2.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới, giao đất trên thực địa cho người sử dụng đất theo quy định; đồng thời chủ trì xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục xác định, nộp tiền đối với phần đất chuyên trồng lúa (nếu có) để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về đất đai và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

Duy Quang
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