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Địa ốc

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

Duy Quang

TPO - Dự thảo của HĐND TPHCM đề xuất mở rộng phạm vi công trình được xem xét giữ lại, đồng thời bổ sung các điều kiện về quy hoạch, chất lượng và an toàn công trình. Số lợi bất hợp pháp phải nộp lại được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm. Cách tính cụ thể tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Xác định ra sao?

HĐND TPHCM vừa công bố dự thảo quy định chính sách, biện pháp đặc biệt, khác với quy định của pháp luật để tháo khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Đáng chú ý, TPHCM đề xuất nhiều giải pháp gỡ khó với dự án, công trình vi phạm xây dựng; dự án chậm tiến độ. Một trong các giải pháp đáng chú ý là chính sách, biện pháp cho các dự án có công trình, phần công trình xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng.

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Khu vực nhà hàng xây trái phép được đặt tên là Không Gian Restaurant bị UBND phường Hiệp Bình (TPHCM) tháo dỡ.

Theo đó, trường hợp dự án có công trình, phần công trình vi phạm, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp. Các biện pháp này thay thế biện pháp bắt buộc tháo dỡ theo quy định.

Tuy nhiên, các dự án vi phạm xây dựng không thuộc diện buộc tháo dỡ phải đáp ứng các điều kiện như không vi phạm chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

Dự án đã xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành, sử dụng trên thực tế; hoặc đang dừng, ngừng thi công theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, hoặc các nguyên nhân khách quan khác theo từng trường hợp cụ thể.

Các dự án này phải đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không ảnh hưởng đến công trình lân cận và không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch xây dựng phê duyệt.

Số lợi bất hợp pháp phải nộp lại được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm. Cách tính cụ thể tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Cụ thể, với công trình xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, số tiền phải nộp được tính bằng tổng diện tích sàn vi phạm nhân với đơn giá một m2 theo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký. Số tiền phải nộp được tính bằng diện tích sàn vi phạm nhân với đơn giá theo hợp đồng nhân với 50%.

Với công trình không nhằm mục đích kinh doanh, căn cứ tính là tổng diện tích sàn vi phạm nhân với chi phí một m2 sàn xây dựng theo dự toán được duyệt. Số tiền phải nộp được tính bằng diện tích sàn vi phạm nhân với chi phí xây dựng mỗi m2 theo dự toán nhân với 50%.

Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt, số lợi bất hợp pháp được xác định theo suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Số tiền phải nộp tính bằng diện tích sàn vi phạm nhân với suất vốn đầu tư mỗi m2 nhân với 50%.

Đơn giá theo hợp đồng hoặc chi phí theo dự toán không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo quy định hiện hành, việc xem xét giữ lại các công trình xây dựng sai phép chủ yếu áp dụng với vi phạm xảy ra từ ngày 4/1/2008 đến trước ngày 15/1/2018 theo quy định chuyển tiếp tại Nghị định 16/2022.

Ưu tiên đơn vị cam kết tiến độ

Dự thảo Nghị quyết này cũng đưa ra biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục chính chậm triển khai.

Trong đó, trường hợp nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, UBND TPHCM sẽ ban hành văn bản chấm dứt đầu tư của nhà đầu tư cũ và lựa chọn nhà đầu tư mới theo trường hợp chỉ định. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư mới đăng ký, TPHCM ưu tiên đơn vị cam kết tiến độ thực hiện dự án ngắn hơn.

Riêng nhà đầu tư dự án thành phần vẫn được xem xét tiếp tục giao đất, cho thuê đất theo trình tự, thủ tục quy định, hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hợp đồng, đăng ký dự án, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính, không phụ thuộc vào khả năng thực hiện của nhà đầu tư trục chính.

Dự thảo mở rộng áp dụng đối với các dự án chậm triển khai trước ngày Luật Phát triển đô thị có hiệu lực thi hành từ 1/10, để giải quyết triệt để hàng loạt dự án tồn đọng trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Tài chính, thực tiễn rà soát cho thấy bên cạnh các dự án đã tháo gỡ theo cơ chế, chính sách hiện hành, vẫn còn nhiều dự án tồn đọng, kéo dài do vướng mắc liên quan đến cơ chế thí điểm; các công trình xây dựng vi phạm đã bị xử phạt, nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

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