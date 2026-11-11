Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Vlasta Premier - Phú Thuận: Từ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đến không gian sống tinh tuyển

P.V

Tại Vlasta Premier - Phú Thuận, sự “tinh tuyển” là một hành trình kiến tạo chất sống qua ba lớp giá trị: sự khắt khe trong lựa chọn vật liệu, sự tối ưu trong trải nghiệm công năng và chiều sâu trong cảm xúc an yên mỗi ngày.

Vlasta Premier - Phú Thuận: Từ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đến không gian sống tinh tuyển ảnh 1

Không gian sống tại Vlasta Premier – Phú Thuận được định hình từ sự chỉn chu trong từng lựa chọn, hướng đến trải nghiệm sống tinh tuyển và đồng bộ.

Sự tinh tuyển trong lựa chọn và trải nghiệm không gian

Trong sự phát triển của bất động sản hiện đại, giá trị thực sự của căn hộ không chỉ dừng lại ở vị trí hay kiến trúc bên ngoài, mà nằm ở sự hoàn thiện tỉ mỉ trong từng điểm chạm sinh hoạt. Thấu hiểu kỳ vọng ấy, nhà phát triển BĐS Văn Phú đã lựa chọn vật liệu, thiết bị bàn giao từ các thương hiệu cao cấp uy tín, hòa hợp trọn vẹn giữa tiện nghi và sự nhất quán về thẩm mỹ.

Dấu ấn tinh tuyển hiện diện ngay từ khoảnh khắc mở cửa bước vào không gian sinh hoạt chung với sàn gỗ An Cường cao cấp lát họa tiết xương cá tinh tế. Gian bếp, nơi giữ lửa cho gia đình, được trang bị sẵn hệ tủ bếp cùng mặt đá chất lượng cao chống thấm, chống trầy xước, kết hợp đồng bộ với trọn bộ thiết bị bếp từ thương hiệu uy tín.

Từ sàn gỗ An Cường, hệ tủ phủ Formica đến mặt đá Vicostone và thiết bị bếp, từng chi tiết được lựa chọn đồng bộ để cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ.
Từ sàn gỗ An Cường, hệ tủ phủ Formica đến mặt đá Vicostone và thiết bị bếp, từng chi tiết được lựa chọn đồng bộ để cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ.

Trải nghiệm sống tiếp tục được nâng tầm nhờ các giải pháp thiết kế thẩm mỹ mang tính đồng bộ cao. Tại không gian chung, hệ điều hòa multi âm trần vận hành êm ái với cơ chế phân bổ làn gió mát nhẹ nhàng, thiết kế chìm đồng thời giữ trọn vẻ thanh lịch cho các mảng tường. Yếu tố riêng tư và an toàn được bảo vệ tối đa nhờ hệ thống khóa cửa thông minh bốn tính năng hiện đại, cùng với đó là hệ kính Low-E toàn phần giúp cản nhiệt, lọc tia UV và mở ra tầm nhìn khoáng đạt.

Khắt khe trong lựa chọn vật liệu, tối ưu trong trải nghiệm công năng, sự cộng hưởng ấy biến Vlasta Premier - Phú Thuận thành một không gian sống trọn vẹn. Không chỉ giải phóng gia chủ khỏi bận tâm thi công hay sửa chữa phát sinh, tính chỉn chu trong từng chi tiết bàn giao chính là điểm tựa mở ra chiều sâu cảm xúc an yên, nơi mỗi khoảng lặng trở về đều là một trải nghiệm thư thái.

Tiến độ xây dựng đảm bảo cam kết bàn giao

Song song với việc đảm bảo chất lượng hoàn thiện, tiến độ xây dựng của dự án đang được duy trì đúng cam kết. Đến tháng 11/2026, tháp A đã hoàn thành công tác đổ bê tông sàn tầng 8 và đang khẩn trương thi công kết cấu tầng 9. Tháp B cũng hoàn thành toàn bộ bê tông sàn tầng 7 và đang thi công kết cấu phần thân tầng 8.

Theo kế hoạch, Vlasta Premier - Phú Thuận được hoàn thiện toàn bộ phần kết cấu và cất nóc vào tháng 04/2027 và bàn giao vào Quý IV/2027.

Vlasta Premier – Phú Thuận đang từng bước thành hình, với Tháp A hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 và Tháp B hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 7 vào tháng 11/2026.
Vlasta Premier – Phú Thuận đang từng bước thành hình, với Tháp A hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 và Tháp B hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 7 vào tháng 11/2026.

Cùng đồng hành khách hàng trong hành trình sở hữu tổ ấm, nhà phát triển Vlasta Premier - Phú Thuận áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính với nhiều ưu đãi thiết thực. Khách hàng lựa chọn sở hữu căn hộ trong giai đoạn này được áp dụng chính sách cam kết tiền thuê lên đến 600 triệu đồng tùy từng dòng sản phẩm, hỗ trợ tối ưu hóa dòng tiền từ thời điểm nhận bàn giao.

Bên cạnh đó, giải pháp tài chính được thiết kế linh hoạt với gói hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, giúp người mua hoàn toàn giải tỏa áp lực dòng tiền trong hai năm đầu. Để loại bỏ lo ngại về biến động thị trường, chính sách áp dụng thêm cơ chế khóa trần lãi suất không vượt quá 10%/năm trong 2 năm tiếp theo sau thời gian ưu đãi.

Chính sách thanh toán linh hoạt kết hợp cùng tiêu chuẩn bàn giao đồng bộ đã hiện thực hóa cam kết của nhà phát triển Vlasta Premier - Phú Thuận, mang đến một tổ ấm sẵn sàng nâng niu trải nghiệm sống mỗi ngày.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao.
Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388.
Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan

#Vlasta Premier Phú Thuận

Cùng chuyên mục

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPO - Dự thảo của HĐND TPHCM đề xuất mở rộng phạm vi công trình được xem xét giữ lại, đồng thời bổ sung các điều kiện về quy hoạch, chất lượng và an toàn công trình. Số lợi bất hợp pháp phải nộp lại được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm. Cách tính cụ thể tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

TPO - Người trả gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình xin lại tiền đặt cọc; 'Thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch; Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2; TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/11.

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Là dòng bất động sản dành cho giới tinh hoa, biệt thự sân gôn luôn có sức hút riêng nhờ tính khan hiếm và những giá trị sống đặc quyền. Tại Newtown Legend, giá trị ấy được khẳng định bởi vị trí liền kề sân gôn Legend Danang Golf Resort đẳng cấp quốc tế. Cùng với chính sách tài chính linh hoạt, dự án là lựa chọn lý tưởng cho đầu tư, an cư và tích lũy tài sản dài hạn.

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

TPO - Năm dự án, gồm: Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A, trung tâm thương mại và căn hộ ở phường Chợ Lớn, Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền được phép bán cho người nước ngoài.

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPO - Từ ngày 25/11, TPHCM áp dụng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới, với mức cao nhất 24.700 đồng/m2/tháng đối với chung cư có thang máy tại đặc khu Côn Đảo. Khung giá này cũng là cơ sở tham khảo khi các bên thỏa thuận hoặc xảy ra tranh chấp về phí quản lý chung cư.

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

TPO - Trước trường hợp người dân mất giấy tờ giao đất nhưng địa phương đã xác minh được nguồn gốc, thời điểm sử dụng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể căn cứ xác định đất giao không đúng thẩm quyền và điều kiện xem xét cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, hướng tới phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và phát triển bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận không chỉ nâng quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên lên một tầm cao mới, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình: Cần làm rõ dấu hiệu thông đồng ‘thổi giá’

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình: Cần làm rõ dấu hiệu thông đồng ‘thổi giá’

TPO - Việc 11 lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) được trả giá từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², với tổng giá trị gần 1.448 tỷ đồng, đặt ra nhiều nghi vấn pháp lý. Theo các chuyên gia pháp lý, cơ quan thẩm quyền cần xác minh đây là nhầm lẫn hay hành vi cố tình "thổi giá", làm sai lệch kết quả đấu giá.

MAICOM Việt Nam đồng hành phân phối QTopia - Khẳng định năng lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

MAICOM Việt Nam đồng hành phân phối QTopia - Khẳng định năng lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Với 11 năm khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cùng dấu ấn triển khai thành công hàng loạt dự án quy mô tại khu vực phía Nam, MAICOM Việt Nam tiếp tục tạo bước ngoặt khi chính thức trở thành đại lý phân phối QTOPIA. Cú bắt tay chiến lược này mở ra cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư đầy tiềm năng của “Thành phố cuối tuần” liền kề siêu đô thị TP.HCM ven cung đường biển Phước Hải.

Voucher 1,2 tỷ đồng mở thêm lựa chọn sở hữu nhà phố Bạch Vân mà gần như không cần bỏ vốn

Voucher 1,2 tỷ đồng mở thêm lựa chọn sở hữu nhà phố Bạch Vân mà gần như không cần bỏ vốn

Với một số sản phẩm nhà phố Bạch Vân tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), voucher 1,2 tỷ đồng có thể bù đắp gần hết vốn tự có cho phần giá trị đất và thương mại. Kết hợp khoản vay với lãi suất cố định 4,5% trong 24 tháng, người mua có thêm thời gian thu xếp tài chính, chuẩn bị nhà và đón đầu thời điểm các tiện ích trọng điểm của đô thị vịnh biển đi vào hoạt động.

Choáng với mức trả giá đất gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

11 lô đất nông thôn được trả giá hơn 1.400 tỷ đồng ở Ninh Bình

TPO - Trong phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) mới đây, có 11 lô đất được khách hàng trả giá ở mức hơn 100 tỷ đồng/lô. Tổng số tiền trúng đấu giá của 11 lô này lên tới hơn 1.447 tỷ đồng, trong đó mức trả cao nhất gần 1,5 tỷ đồng/m².

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Có sổ hồng vẫn lo mất nhà; người trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² nói gì?

TPO - Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà; Người phụ nữ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình nói gì?; Lý do hàng loạt dự án đầu tư ở Thái Nguyên chấm dứt hoạt động;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/11.

Đã thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp tại một số dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Đã thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp tại một số dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh

TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các căn hộ vi phạm tại các dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã có quyết định thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp tại một số dự án do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe