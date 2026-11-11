Vlasta Premier - Phú Thuận: Từ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đến không gian sống tinh tuyển

Tại Vlasta Premier - Phú Thuận, sự “tinh tuyển” là một hành trình kiến tạo chất sống qua ba lớp giá trị: sự khắt khe trong lựa chọn vật liệu, sự tối ưu trong trải nghiệm công năng và chiều sâu trong cảm xúc an yên mỗi ngày.

Không gian sống tại Vlasta Premier – Phú Thuận được định hình từ sự chỉn chu trong từng lựa chọn, hướng đến trải nghiệm sống tinh tuyển và đồng bộ.

Sự tinh tuyển trong lựa chọn và trải nghiệm không gian

Trong sự phát triển của bất động sản hiện đại, giá trị thực sự của căn hộ không chỉ dừng lại ở vị trí hay kiến trúc bên ngoài, mà nằm ở sự hoàn thiện tỉ mỉ trong từng điểm chạm sinh hoạt. Thấu hiểu kỳ vọng ấy, nhà phát triển BĐS Văn Phú đã lựa chọn vật liệu, thiết bị bàn giao từ các thương hiệu cao cấp uy tín, hòa hợp trọn vẹn giữa tiện nghi và sự nhất quán về thẩm mỹ.

Dấu ấn tinh tuyển hiện diện ngay từ khoảnh khắc mở cửa bước vào không gian sinh hoạt chung với sàn gỗ An Cường cao cấp lát họa tiết xương cá tinh tế. Gian bếp, nơi giữ lửa cho gia đình, được trang bị sẵn hệ tủ bếp cùng mặt đá chất lượng cao chống thấm, chống trầy xước, kết hợp đồng bộ với trọn bộ thiết bị bếp từ thương hiệu uy tín.

Từ sàn gỗ An Cường, hệ tủ phủ Formica đến mặt đá Vicostone và thiết bị bếp, từng chi tiết được lựa chọn đồng bộ để cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ.

Trải nghiệm sống tiếp tục được nâng tầm nhờ các giải pháp thiết kế thẩm mỹ mang tính đồng bộ cao. Tại không gian chung, hệ điều hòa multi âm trần vận hành êm ái với cơ chế phân bổ làn gió mát nhẹ nhàng, thiết kế chìm đồng thời giữ trọn vẻ thanh lịch cho các mảng tường. Yếu tố riêng tư và an toàn được bảo vệ tối đa nhờ hệ thống khóa cửa thông minh bốn tính năng hiện đại, cùng với đó là hệ kính Low-E toàn phần giúp cản nhiệt, lọc tia UV và mở ra tầm nhìn khoáng đạt.

Khắt khe trong lựa chọn vật liệu, tối ưu trong trải nghiệm công năng, sự cộng hưởng ấy biến Vlasta Premier - Phú Thuận thành một không gian sống trọn vẹn. Không chỉ giải phóng gia chủ khỏi bận tâm thi công hay sửa chữa phát sinh, tính chỉn chu trong từng chi tiết bàn giao chính là điểm tựa mở ra chiều sâu cảm xúc an yên, nơi mỗi khoảng lặng trở về đều là một trải nghiệm thư thái.

Tiến độ xây dựng đảm bảo cam kết bàn giao

Song song với việc đảm bảo chất lượng hoàn thiện, tiến độ xây dựng của dự án đang được duy trì đúng cam kết. Đến tháng 11/2026, tháp A đã hoàn thành công tác đổ bê tông sàn tầng 8 và đang khẩn trương thi công kết cấu tầng 9. Tháp B cũng hoàn thành toàn bộ bê tông sàn tầng 7 và đang thi công kết cấu phần thân tầng 8.

Theo kế hoạch, Vlasta Premier - Phú Thuận được hoàn thiện toàn bộ phần kết cấu và cất nóc vào tháng 04/2027 và bàn giao vào Quý IV/2027.

Vlasta Premier – Phú Thuận đang từng bước thành hình, với Tháp A hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 và Tháp B hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 7 vào tháng 11/2026.

Cùng đồng hành khách hàng trong hành trình sở hữu tổ ấm, nhà phát triển Vlasta Premier - Phú Thuận áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính với nhiều ưu đãi thiết thực. Khách hàng lựa chọn sở hữu căn hộ trong giai đoạn này được áp dụng chính sách cam kết tiền thuê lên đến 600 triệu đồng tùy từng dòng sản phẩm, hỗ trợ tối ưu hóa dòng tiền từ thời điểm nhận bàn giao.

Bên cạnh đó, giải pháp tài chính được thiết kế linh hoạt với gói hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, giúp người mua hoàn toàn giải tỏa áp lực dòng tiền trong hai năm đầu. Để loại bỏ lo ngại về biến động thị trường, chính sách áp dụng thêm cơ chế khóa trần lãi suất không vượt quá 10%/năm trong 2 năm tiếp theo sau thời gian ưu đãi.

Chính sách thanh toán linh hoạt kết hợp cùng tiêu chuẩn bàn giao đồng bộ đã hiện thực hóa cam kết của nhà phát triển Vlasta Premier - Phú Thuận, mang đến một tổ ấm sẵn sàng nâng niu trải nghiệm sống mỗi ngày.