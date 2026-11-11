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Sáng 12/11, Thủy điện Sông Ba Hạ ở Đắk Lắk sẽ xả tràn

Huỳnh Thủy

TPO - Trước dự báo mưa lớn trên lưu vực sông Ba, Thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến mở cửa xả tràn lần đầu vào 7h ngày 12/11, với lưu lượng ban đầu 78m³/s.

Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) thông báo kế hoạch xả nước điều tiết qua tràn lần đầu đối với hồ chứa Sông Ba Hạ nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên lưu vực.

Theo công ty, căn cứ bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, những ngày tới, khu vực lưu vực sông Ba có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba Hạ trong 24h tới dự báo khoảng 1.200m³/s.

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Khu vực cửa tràn của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: Lê Tiền.

Dự kiến đến 7h ngày 12/11, mực nước hồ chứa đạt xấp xỉ 102m. Công ty dự kiến mở cửa xả tràn lần đầu với lưu lượng 78m³/s, đồng thời duy trì lưu lượng chạy máy phát điện ở mức 400m³/s.

Trong các thời điểm tiếp theo, đơn vị sẽ căn cứ lưu lượng nước thực tế đổ về hồ để điều chỉnh lượng xả phù hợp. Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến không vượt quá 1.200m³/s, nhằm duy trì mực nước hồ dao động quanh 102m.

Trong khi đó, tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp, đặc biệt ở khu vực phía Đông tỉnh (Phú Yên trước đây). Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ sáng 10/11 đến hết đêm 11/11, khu vực này có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-250mm, một số nơi có thể vượt 400mm.

Mưa lớn khiến nước nhiều sông dâng cao, gây ngập lụt tại các khu dân cư. Tại xã Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ và sông Cô lên nhanh, đe dọa các khu dân cư vùng trũng thấp. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời hơn 410 hộ dân với hơn 1.080 nhân khẩu tại 16 thôn đến nơi an toàn.

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Người dân di dời ra khỏi khu vực ngập nước.
Nhiều tuyến đường cũng bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại. Trên Quốc lộ 19C, đoạn từ Km50+600 đến Km50+750, thuộc thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân, các phương tiện không thể lưu thông. Tại đường tỉnh ĐT647, khu vực cầu Suối Trăng, đoạn từ Km13+000 đến Km13+200 cũng xảy ra tình trạng ngập sâu.

Mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, nhất là những nơi có địa hình dốc, ven sông suối. Một số địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi và đơn vị quản lý công trình theo dõi sát tình hình mưa lũ trên lưu vực; tổ chức vận hành, điều tiết hồ đúng quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Các đơn vị phải chủ động thông báo, cảnh báo sớm cho chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du trước khi xả nước qua tràn, không để việc vận hành hồ chứa gây mất an toàn cho người dân phía hạ lưu.

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#Thủy điện Sông Ba Hạ #Đắk Lắk #xả tràn #sông Ba #mưa lớn #xả lũ

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