Đề xuất 5 cầu vượt sông Lô, mở rộng đô thị Việt Trì tới 9 xã, phường

TPO - Quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Lô có quy mô hơn 10.700 ha, bao trùm 9 xã, phường, định hướng mở rộng không gian Việt Trì về phía Đông Bắc. Phương án đề xuất 5 công trình vượt sông, cùng các trục giao thông và mạng lưới công viên ven sông.

Đây là thông tin tại cuộc họp báo cáo phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị hai bên bờ sông Lô và định hướng phát triển hệ thống cảng, bến, luồng đường thủy nội địa do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì ngày 10/11.

Theo phương án quy hoạch, phạm vi nghiên cứu quy hoạch đô thị rộng khoảng 10.772 ha, thuộc địa giới 9 xã, phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Bình Phú, Phù Ninh, Sông Lô, Tiên Lữ và Sơn Đông.

Dân số hiện trạng khoảng 142.330 người, dự kiến tăng lên khoảng 300.000 người vào năm 2050.

Quy hoạch đô thị rộng khoảng 10.772 ha hai bên bờ sông Lô, thuộc địa giới 9 xã, phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Bình Phú, Phù Ninh, Sông Lô, Tiên Lữ và Sơn Đông. Ảnh: Đức Anh.

Quy hoạch hướng tới phát triển khu đô thị hỗn hợp, đa chức năng, mở rộng không gian đô thị Việt Trì về phía Đông Bắc. Định hướng lấy sông Lô làm trục phát triển, kết hợp khai thác cảnh quan, văn hóa, du lịch và dịch vụ ven sông với bảo tồn hệ sinh thái, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ.

Phương án tổ chức không gian đô thị theo hai trục phát triển, năm trung tâm chức năng và các hành lang sinh thái. Năm trung tâm dự kiến gồm trung tâm hành chính, thương mại TOD, văn hóa, thể thao và thương mại logistics. Quy hoạch cũng định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng tại các ga trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đáng chú ý, phương án đề xuất bổ sung 5 công trình vượt sông nhằm tăng kết nối giữa hai bờ sông Lô, đồng thời cải tạo, mở rộng các trục giao thông chính hiện hữu. Mạng lưới không gian xanh được đề xuất gồm 2 công viên ngoại ô, 5 công viên tổng hợp và 7 công viên cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cơ bản thống nhất với các định hướng lớn, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị, kết nối các trung tâm chức năng và dành thêm không gian cho công viên, công trình công cộng ven sông.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu tính toán đồng bộ giao thông, không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; nghiên cứu kỹ phương án bố trí trung tâm hành chính, các công trình điểm nhấn kiến trúc. Quy hoạch phải bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát mật độ xây dựng, chiều cao công trình để giữ cảnh quan sông Lô.

Việc rà soát cơ cấu sử dụng đất cũng được đặt ra, trong đó nghiên cứu chuyển đổi những khu công nghiệp không còn phù hợp sang chức năng đô thị, thương mại, dịch vụ; ưu tiên công nghiệp sạch và hạn chế nguy cơ ô nhiễm

Tỉnh yêu cầu gắn định hướng đô thị với bảo tồn di tích, làng nghề và các giá trị văn hóa truyền thống.