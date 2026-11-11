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Báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Trường Phong

TPO - Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập từ thực tiễn và là cơ sở để MTTQ lựa chọn vấn đề giám sát, phản biện xã hội....

Tối 11/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII năm 2025 - 2026.

Mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, buổi lễ được tổ chức đúng vào dịp nhân dân cả nước đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026; hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Q.V

Theo bà Hà Thị Nga, lịch sử 96 năm xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam là một hành trình vẻ vang, để lại nhiều bài học sâu sắc. Bởi có truyền thống đoàn kết mà mỗi người dân Việt Nam, dù ở các vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp khác nhau, song đều phát huy nguồn cội của con Lạc cháu Hồng, cùng chung một ý chí, niềm tin, sức mạnh và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bà Hà Thị Nga nêu rõ, sau 16 mùa giải được tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 17 năm 2025 - 2026 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng với 2.767 tác phẩm tham dự.

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Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Q.V.

Các tác phẩm dự thi không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

“Nhiều tác phẩm, tuyến bài đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; tập trung khai thác về hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trong đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI”, bà Hà Thị Nga nhận định.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có các tác phẩm đoạt giải.

Báo chí sát cánh cùng Mặt trận trong việc đề xuất giải pháp, gợi mở chính sách

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển với những khát vọng lớn lao đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - coi đây là tài sản vô giá, là nền tảng quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải A cho đại diện các nhóm tác giả. Ảnh: Q.V.

Với vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền nội dung các chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã đề ra, thông qua các bài viết, tuyến bài có chiều sâu để phản ánh, tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý trong cuộc sống hằng ngày; những mô hình hay ở cơ sở, những cá nhân tiêu biểu trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng và Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trao giải cho các tác giả đoạt giải B. Ảnh: Q.V.

“Báo chí phải phản ánh được nhịp sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, đồng thời kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lan tỏa thông điệp về sự hòa hợp, bao dung và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc”, bà Hà Thị Nga nêu.

Cũng theo bà Hà Thị Nga, báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập từ thực tiễn và là cơ sở để MTTQ lựa chọn vấn đề giám sát, phản biện xã hội. Báo chí không chỉ dừng lại ở việc phản ánh khó khăn, mà cần sát cánh cùng Mặt trận trong việc đề xuất giải pháp, gợi mở chính sách, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

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Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao giải C cho đại diện các nhóm tác giả. Ảnh: Q.V.

Một vấn đề nữa, bà Hà Thị Nga nêu, trong bối cảnh kỷ nguyên số hiện nay, báo chí cần phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và kết nối sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên cả không gian thực cũng như không gian số.

Theo bà Hà Thị Nga, từ năm 2027, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành một hạng mục của Giải báo chí Quốc gia. Dù không còn là một giải báo chí độc lập, song theo bà Hà Thị Nga, đề tài về “sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ tiếp tục mở ra không gian sáng tạo để những người làm báo cả nước tiếp tục sát cánh cùng MTTQ các cấp, để mỗi tác phẩm báo chí sẽ là một cầu nối vững chắc, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, tạo nền móng vững chắc để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.

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#MTTQ Việt Nam #Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc #Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Bà Hà Thị Nga

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