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Pháp luật

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Khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo 'chạy' thi viên chức

Anh Trọng

TPO - Lợi dụng nhu cầu dự tuyển viên chức ngành giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của thí sinh, nhóm đối tượng ở Cao Bằng đưa ra lời hứa có thể can thiệp kết quả thi, cam kết “đỗ 100%”, thu gom hồ sơ với giá 200 - 300 triệu đồng mỗi trường hợp. Số tiền các đối tượng tiếp nhận, thu gom bước đầu được xác định lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm Triệu Thị Tuyết (SN 1981, trú tại phường Tân Giang); Hà Thị Lệ (SN 1981, trú tại phường Nùng Trí Cao); Nông Thị Bông (SN 1991, trú tại xã Hạnh Phúc) và Hoàng Ngọc Thái (SN 1976, trú tại xã Phục Hòa), tỉnh Cao Bằng.

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Từ trái qua phải các đối tượng: Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cao Bằng

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, đánh vào tâm lý lo lắng của những người có nguyện vọng dự thi để đưa ra thông tin gian dối. Nhóm này tự giới thiệu có mối quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng tác động, can thiệp kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2026.

Để tạo lòng tin, các đối tượng cam kết “bảo đảm đỗ 100%”, đồng thời hứa hoàn trả tiền nếu thí sinh không trúng tuyển. Thông qua nhiều tầng môi giới, hồ sơ của các thí sinh được thu gom với mức giá từ 200-300 triệu đồng mỗi trường hợp. Sau đó, các đối tượng phân chia khoản tiền chênh lệch để hưởng lợi.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Hà Thị Lệ đã tiếp nhận 6 tỷ 515 triệu đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông tiếp nhận 2 tỷ 735 triệu đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3 tỷ 190 triệu đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng còn yêu cầu xóa tin nhắn và tài liệu liên quan đến giao dịch.

Trong các ngày 27 và 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng cùng các thiết bị lưu trữ dữ liệu có liên quan. Những tài liệu này được thu thập, phục vụ việc xác minh dòng tiền, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng người trong đường dây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của từng đối tượng, xác minh những cá nhân có liên quan và xác định đầy đủ số tiền bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.

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