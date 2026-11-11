Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

TPO - Sau hai ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, trưởng đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, đồng thời đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu và vai trò của các nước phương Tây.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù binh

Ngày 11/11, sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ hai giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medin sky cho biết các bên đã đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề, nhưng vẫn còn những bất đồng cần tiếp tục giải quyết.

“Chúng tôi đã trao đổi quan điểm, đạt được sự hiểu biết chung về một số điểm và không đồng tình về những điểm khác, và cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ tiếp tục”, ông nói.

Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky phát biểu tại cuộc họp báo sau ngày thứ hai của cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi.

Phát biểu trước báo giới, ông Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga xác nhận các bên đã thống nhất về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn mới. Chi tiết của thỏa thuận dự kiến được công bố trong thời gian tới. Ông cho biết các vấn đề nhân đạo là một trong những trọng tâm được phái đoàn Nga tập trung thảo luận.

Ông Medinsky nhận định an ninh châu Âu là chủ đề trọng tâm của cuộc đàm phán. Theo ông, châu Âu cần một hệ thống an ninh mới, toàn diện và công bằng, không gây tổn hại đến bất kỳ quốc gia nào.

Trưởng đoàn Nga cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã phơi bày những hạn chế của hệ thống an ninh châu Âu hiện nay. Ông nhắc lại việc Moscow từng đề xuất điều chỉnh các thỏa thuận an ninh với phương Tây vào năm 2008, cũng như gửi các văn kiện liên quan tới Mỹ, NATO và các nước châu Âu vào năm 2021.

Ông Medinsky nhấn mạnh, việc chỉ đưa ra những giải pháp tạm thời sẽ không thể giải quyết tận gốc các vấn đề an ninh trong khu vực.

Nga bác bỏ vai trò đàm phán của châu Âu

Liên quan đến khả năng các nước châu Âu tham gia tiến trình hòa bình, ông Medinsky cho biết phái đoàn Nga chưa gặp gỡ đại diện châu Âu tại Abu Dhabi và cũng không có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp như vậy.

Ông cáo buộc một số chính phủ châu Âu đang góp phần kéo dài xung đột khi tiếp tục viện trợ vũ khí và tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng xem xét các đề xuất hoặc sáng kiến hòa bình từ phía châu Âu, dù đến nay chưa nhận được đề xuất cụ thể nào.

Trợ lý tổng thống đánh giá cao vai trò trung gian của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông cho rằng hai nhà đàm phán này thể hiện sự thực tế, chân thành và tập trung vào kết quả, thay vì chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận kéo dài.

Nga tiếp tục khẳng định lập trường về vấn đề lãnh thổ

Trả lời phỏng vấn riêng với RT sau cuộc họp báo, ông Medinsky cũng đề cập đến vấn đề lãnh thổ, khẳng định Nga sẽ giành lại quyền kiểm soát khu vực mà Moscow coi là của mình, bằng cách này hay cách khác.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh vấn đề lãnh thổ vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Cuộc đàm phán tại Abu Dhabi kết thúc ngày 11/11, với phiên họp kéo dài chưa đầy hai giờ, ngắn hơn đáng kể so với gần năm giờ thảo luận kín trong ngày đầu tiên.

Đây là vòng đàm phán ba bên chính thức đầu tiên kể từ tháng 2, với sự tham gia của các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ. Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu; phía Mỹ có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner; trong khi phái đoàn Ukraine do Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine dẫn đầu.