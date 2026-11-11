Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Sau hai ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, trưởng đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, đồng thời đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu và vai trò của các nước phương Tây.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù binh

Ngày 11/11, sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ hai giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medin sky cho biết các bên đã đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề, nhưng vẫn còn những bất đồng cần tiếp tục giải quyết.

“Chúng tôi đã trao đổi quan điểm, đạt được sự hiểu biết chung về một số điểm và không đồng tình về những điểm khác, và cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ tiếp tục”, ông nói.

co-van.jpg
Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky phát biểu tại cuộc họp báo sau ngày thứ hai của cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi.

Phát biểu trước báo giới, ông Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga xác nhận các bên đã thống nhất về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn mới. Chi tiết của thỏa thuận dự kiến được công bố trong thời gian tới. Ông cho biết các vấn đề nhân đạo là một trong những trọng tâm được phái đoàn Nga tập trung thảo luận.

Ông Medinsky nhận định an ninh châu Âu là chủ đề trọng tâm của cuộc đàm phán. Theo ông, châu Âu cần một hệ thống an ninh mới, toàn diện và công bằng, không gây tổn hại đến bất kỳ quốc gia nào.

Trưởng đoàn Nga cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã phơi bày những hạn chế của hệ thống an ninh châu Âu hiện nay. Ông nhắc lại việc Moscow từng đề xuất điều chỉnh các thỏa thuận an ninh với phương Tây vào năm 2008, cũng như gửi các văn kiện liên quan tới Mỹ, NATO và các nước châu Âu vào năm 2021.

Ông Medinsky nhấn mạnh, việc chỉ đưa ra những giải pháp tạm thời sẽ không thể giải quyết tận gốc các vấn đề an ninh trong khu vực.

Nga bác bỏ vai trò đàm phán của châu Âu

Liên quan đến khả năng các nước châu Âu tham gia tiến trình hòa bình, ông Medinsky cho biết phái đoàn Nga chưa gặp gỡ đại diện châu Âu tại Abu Dhabi và cũng không có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp như vậy.

Ông cáo buộc một số chính phủ châu Âu đang góp phần kéo dài xung đột khi tiếp tục viện trợ vũ khí và tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng xem xét các đề xuất hoặc sáng kiến hòa bình từ phía châu Âu, dù đến nay chưa nhận được đề xuất cụ thể nào.

Trợ lý tổng thống đánh giá cao vai trò trung gian của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông cho rằng hai nhà đàm phán này thể hiện sự thực tế, chân thành và tập trung vào kết quả, thay vì chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận kéo dài.

Nga tiếp tục khẳng định lập trường về vấn đề lãnh thổ

Trả lời phỏng vấn riêng với RT sau cuộc họp báo, ông Medinsky cũng đề cập đến vấn đề lãnh thổ, khẳng định Nga sẽ giành lại quyền kiểm soát khu vực mà Moscow coi là của mình, bằng cách này hay cách khác.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh vấn đề lãnh thổ vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Cuộc đàm phán tại Abu Dhabi kết thúc ngày 11/11, với phiên họp kéo dài chưa đầy hai giờ, ngắn hơn đáng kể so với gần năm giờ thảo luận kín trong ngày đầu tiên.

Đây là vòng đàm phán ba bên chính thức đầu tiên kể từ tháng 2, với sự tham gia của các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ. Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu; phía Mỹ có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner; trong khi phái đoàn Ukraine do Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine dẫn đầu.

RT

Xem thêm

#đàm phán Abu Dhabi #trao đổi tù binh #xung đột Nga Ukraine #tiến trình hoà bình #an ninh châu Âu

Cùng chuyên mục

Người tình tin đồn quen biết CEO Nvidia nhờ... chồng giới thiệu

Người tình tin đồn quen biết CEO Nvidia nhờ... chồng giới thiệu

TPO - Tờ The Information cho biết, Alice Huang - người tình tin đồn của Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang - đã gặp ông Jensen khoảng 10 năm trước khi mối quan hệ của cả hai bị phanh phui. Đáng chú ý, Alice được giới thiệu với ông Jensen thông qua chồng là Kang Wei.

Nghị sĩ cấp cao Mỹ kêu gọi tỷ phú Jensen Huang từ chức

Nghị sĩ cấp cao Mỹ kêu gọi tỷ phú Jensen Huang từ chức

TPO - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kevin Cramer - thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, vừa kêu gọi ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, sau những tiết lộ về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa tỷ phú này với nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi là điệp viên.

Tin nóng quốc tế 11/11: Đàm phán tại Abu Dhabi báo hiệu bước ngoặt lớn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

Tin nóng quốc tế 11/11: Đàm phán tại Abu Dhabi báo hiệu bước ngoặt lớn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

TPO - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên vấn đề cấu trúc an ninh châu Âu được đưa vào trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, những bất đồng chiến lược, áp lực chính trị tại Washington và khó khăn ngày càng lớn của Kiev vẫn là những rào cản đối với một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Pháp Macron và phu nhân kiện podcaster Mỹ chế giễu ngoại hình

Tổng thống Pháp Macron và phu nhân kiện podcaster Mỹ chế giễu ngoại hình

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte vừa đệ trình một loạt đơn khiếu nại mới, cáo buộc nữ podcaster cánh hữu người Mỹ Candace Owens có hành động phỉ báng. Thông tin này vừa được Owens công bố trên mạng xã hội X, chỉ 2 tuần sau khi tòa án Mỹ thu hẹp phạm vi vụ kiện đầu tiên.

Tín hiệu lạc quan từ cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

Tín hiệu lạc quan từ cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

TPO - Các quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) hôm 10/11 - cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên kể từ tháng 2 - trong bối cảnh các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe