Miền Bắc có mưa to, nền nhiệt giảm

TPO - Hôm nay (12/11), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nền nhiệt giảm 1-2 độ so với hôm qua, trời rét.

Tại miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 20-22 độ.

Dự báo ngày mai (13/11), khu vực Đông Bắc Bộ của miền Bắc còn tiếp tục hình thái thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, trời rét. Dự báo từ ngày 14/11, nhiệt độ tăng nhanh, miền Bắc ấm dần.

Miền Bắc mưa rét trong hôm nay (12/11)

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) hôm nay nhiều mây, ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 21-24 độ.

Dự báo từ mai, khu vực này cũng tăng nhiệt, trời ấm dần.

Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ hôm nay, mưa lớn vẫn tiếp tục. Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 12/11, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày mai, mưa giảm.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối nay ở Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.