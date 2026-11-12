Việt Nam – Nhật Bản ký 71 thoả thuận trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên ký 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong lễ đón chính thức. Ảnh: VOV

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tới Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11 đã đạt nhiều kết quả hết sức quan trọng, trong bối cảnh hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, và tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp.

Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ, thể hiện sự coi trọng cao đối với vị thế, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao với các nhà lãnh đạo cao nhất của Nhật Bản, lãnh đạo của các chính đảng, các chính trị gia hàng đầu của Nhật Bản, làm việc với các lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; trao đổi với đại diện của các tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: TTXVN

Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc, hai bên đạt nhất trí cao về nhiều nội dung quan trọng và thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Tinh thần quan trọng và nổi bật là việc hai nước chuyển sang một giai đoạn mới của quan hệ, là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Điều này phù hợp với giai đoạn phát triển mới và những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản nhấn mạnh các khuôn khổ hợp tác quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, gắn kết như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Cùng với đó, các khuôn khổ hợp tác về tài chính, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác cũng được cụ thể hóa để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển của hai nước thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đây là những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước góp phần quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết và củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương, đa phương theo đúng tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Mofa

Những kết quả quan trọng đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, góp phần tạo cục diện đối ngoại thuận lợi thông qua các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt tới các nước, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo nước ngoài thăm Việt Nam, các hoạt động trao đổi, tiếp xúc của các cấp, các bộ, ngành, địa phương với các đối tác.