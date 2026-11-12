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Thông tin về tình hình hồ chứa trên địa bàn Gia Lai sau mưa lớn

Trương Định

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến 41 hồ chứa ở tỉnh Gia Lai đã qua tràn, trong đó 29 hồ đầy nước, chủ yếu tập trung ở phía Đông tỉnh.

Tình hình sau mưa lớn khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Clip: Trương Định.

Tối 11/11, Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện tình trạng sạt lở, giao thông bị chia cắt, hàng trăm người dân phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Từ ngày 9-11/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Toàn tỉnh Gia Lai có 282 hồ chứa, đến thời điểm báo cáo dung tích trữ là 1.020,2/1.452,2 triệu m3, đạt 70,3% dung tích thiết kế, bằng 95,3% cùng kỳ năm 2025 (1.070,4 triệu m3). Hiện có 41 hồ đã qua tràn, trong đó có 29 hồ đầy nước tập trung phía Đông tỉnh.

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Nước từ thượng nguồn đổ về. Ảnh: Trương Định.

Do ảnh hưởng mưa lớn, sạt lở, các địa phương trong tỉnh tổ chức di dời, sơ tán 92 hộ với 294 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong đó, phường Quy Nhơn di dời 30 hộ/122 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm tại khu vực núi Một; 5 hộ/14 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ cao sạt lở đất tại khu vực núi Bà Hỏa; xã Đề Gi 33 hộ/111 nhân khẩu sống tại khu vực dưới chân núi Gành thuộc 2 thôn Đức Phổ và Cát Khánh; xã Canh Vinh 1 hộ/2 nhân khẩu tại thôn Hiệp Vinh 1; xã Tuy Phước 23 hộ/45 nhân khẩu tại dọc sông Hà Thanh.

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Nước tràn vào khu dân cư ở phường Quy Nhơn Đông tối 11/11. Ảnh: HT.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng ngày 10/11, nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất, đá tràn qua mặt đường đèo Nha Sam - tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 13km dẫn vào làng Canh Tiến (xã Canh Vinh).

Toàn bộ 178 hộ dân (chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm) tại làng Canh Tiến đã chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng phó trong tình huống giao thông bị chia cắt, cô lập.

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Sạt lở trên tuyến Quốc lộ 1D khiến đất đá đổ tràn xuống đường. Ảnh: Trương Định.

Tại phường Quy Nhơn Nam, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trên diện rộng vào khoảng 10h ngày 11/11, tại vị trí Km18+900, Quốc lộ 1D đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện chốt chặn, điều tiết, phân luồng giao thông. Sở Xây dựng tỉnh phối hợp Công an tỉnh khắc phục, gia cố vị trí sạt lở.

Theo Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, từ ngày 11/11 đến ngày 12/11 khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía Đông Tỉnh phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 130mm.

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#hồ chứa nước #Gia Lai mưa lớn #sạt lở đất #hồ qua tràn #sơ tán dân #Quốc lộ 1D

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