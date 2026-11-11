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Phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam lần hai năm 2027

Tân Châu

TPO - Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý Việt Nam – Vietnam Legal Elite Award” nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

Chiều 9/11, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý Việt Nam – Vietnam Legal Elite Award” lần thứ hai, năm 2027, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

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Các đại biểu tham dự Lễ công bố và phát động Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý Việt Nam – Viet Nam Legal Elite Award” năm 2027. Ảnh: Hoàng Hùng

Giải thưởng được tổ chức thường niên, hướng đến việc ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bỉ của các cá nhân trong lĩnh vực pháp lý, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn (Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM) cho biết, giải thưởng được khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TPHCM. Mùa giải đầu tiên năm 2026 đã nhận được 485 đề cử. Đây là con số cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng đối với việc ghi nhận, tôn vinh những người có đóng góp cho nền pháp lý Việt Nam.

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TS Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Nguyễn Khắc Văn (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng) cho hay, báo Sài Gòn Giải Phóng với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng bộ TPHCM, cam kết tập trung tối đa các giải pháp truyền thông trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số. Mục tiêu là không chỉ lan tỏa uy tín của giải thưởng mà còn đưa các công trình nghiên cứu, sáng kiến pháp luật giá trị của các chuyên gia, nhà khoa học đến gần hơn với đông đảo bạn đọc cả nước, góp phần tôn vinh trí tuệ và tinh thần phụng sự công lý.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm 2027 có 4 hạng mục gồm: Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu và Kiến tạo. Trong đó, giải Sáng tạo dành cho cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý mang giá trị thực tiễn cao, được áp dụng thành công; giải Cống hiến tôn vinh những cá nhân có đóng góp lâu dài, bền bỉ trong lĩnh vực đào tạo luật.

Giải Thành tựu hướng đến những cá nhân đạt thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật; giải Kiến tạo dành cho những người đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của nghiên cứu pháp lý hiện đại tại Việt Nam.

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Lãnh đạo Trường Đại học Luật TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027. Ảnh: Hoàng Hùng

Đối tượng được đề cử là các cá nhân có hoạt động đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay. Mỗi hạng mục dự kiến vinh danh một cá nhân. Việc đề cử được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin của giải thưởng. Quá trình xét chọn do Hội đồng Xét chọn thực hiện độc lập, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, minh bạch và khách quan.

Cá nhân đạt giải sẽ được trao cúp, băng sash và tiền thưởng, đồng thời được vinh danh tại lễ trao giải và trên các kênh truyền thông chính thức của hai đơn vị tổ chức.

Lễ trao Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027 dự kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Trường Đại học Luật TPHCM (30/3).

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#Tinh hoa pháp lý #Trường đại học luật TPHCM #Báo Sài Gòn Giải Phóng #Giải thường TInh hoa Pháp lý #Ngày pháp luật Việt Nam

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