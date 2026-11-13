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Thế giới

Tổng thống Zelensky tiết lộ 3 kết quả quan trọng sau các cuộc đàm phán với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang kỳ vọng vào một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, tăng cường sự tham gia của châu Âu vào tiến trình hòa bình và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán đa phương mới, sau loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao với Mỹ trong tuần qua.

Trong thông điệp tổng kết các hoạt động ngoại giao, bao gồm cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin (Ireland), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ba kết quả đáng chú ý.

Thứ nhất, thúc đẩy trao đổi tù binh quy mô lớn. Ukraine đang kỳ vọng thực hiện cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Đây được xem là một trong những kết quả cụ thể mà Kiev mong muốn đạt được từ các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Thứ hai, tăng cường vai trò của châu Âu trong đàm phán. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực để các đại diện châu Âu được tham gia đầy đủ vào tiến trình hòa bình, với vị thế bình đẳng tại bàn đàm phán. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn đại diện cho những lợi ích an ninh rộng lớn hơn của châu Âu.

Thứ ba, chuẩn bị cho các cuộc gặp đa phương tiếp theo. Theo ông Zelensky, các hoạt động ngoại giao sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và Ukraine đang chuẩn bị cho vòng đàm phán mới với sự tham gia của nhiều bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn hai đặc phái viên Mỹ vì duy trì liên lạc tích cực, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ireland trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao.

"Hoạt động ngoại giao sẽ vẫn tiếp tục diễn ra tích cực", ông Zelensky khẳng định.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11, đánh dấu lần đầu tiên tiến trình này được nối lại kể từ tháng 2.

Ngày 12/11, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, trước khi tới Dublin gặp ông Zelensky.

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, ông Kushner cho biết các cuộc đàm phán đa phương nhằm chấm dứt xung đột Ukraine dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Trong khi đó, ông Witkoff tiết lộ hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo và ghi nhận những tiến triển nhất định. Đặc phái viên Mỹ cũng cho biết đại diện các nước châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán mới.

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