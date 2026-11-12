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Thế giới

Lộ nơi ở của Alice Huang giữa bê bối tình ái với tỷ phú Jensen Huang

Bình Giang

TPO - Người phụ nữ đang là tâm điểm trong vụ bê bối có nguy cơ khiến CEO Jensen Huang của Nvidia mất chức đã trở về quê nhà, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết.

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Bà Alice Huang và tỷ phú Jensen Huang

Theo nguồn tin giấu tên, Alice Huang - nhà sáng lập Megaspeed International, đang sống tại Bắc Kinh. Chưa rõ bà Huang trở về thủ đô Trung Quốc vào thời điểm nào, vì lý do gì và đang tham gia những hoạt động nào.

Nơi ở của Alice Huang là vấn đề rất được quan tâm kể từ khi nhà sáng lập Nvidia thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, đồng thời hội đồng quản trị công ty bắt đầu điều tra cáo buộc cho rằng bà Huang là gián điệp.

Còn được biết đến với tên Huang Le, người phụ nữ từng làm nhà báo sau đó trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh, chuyên cho các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc thuê chip bán dẫn tiên tiến. Bà được xem là nhân tố làm bùng lên vụ tranh cãi gây chấn động thị trường, đồng thời có thể dẫn đến việc ông Jensen Huang bị loại khỏi vị trí lãnh đạo Nvidia.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc cho rằng người phụ nữ này là gián điệp.

Alice Huang bắt đầu mối quan hệ công việc với CEO Nvidia sau khi thành lập Megaspeed - doanh nghiệp mua chip Nvidia lớn nhất tại Đông Nam Á. Đây cũng là khu vực bị cho là tuyến đường quan trọng để tuồn trái phép các thiết bị phần cứng tiên tiến của Nvidia vào Trung Quốc.

Bà Huang đã điều hành quá trình phát triển vượt bậc của công ty điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud) còn non trẻ, đưa Megaspeed trở thành 1 trong những đối tác quan trọng nhất của Nvidia trong làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu tại khu vực.

Theo Bloomberg, những nỗ lực liên hệ với bà Alice Huang cho đến nay đều không thành công.

Các bài đăng trên mạng và thông tin công khai phần nào phác họa quá trình phát triển của Megaspeed, cũng như vai trò quan trọng của bà Huang trong hành trình này.

Bà thành lập Megaspeed vào năm 2023, sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tư nhân và truyền hình. Công ty được tách ra từ 7Road Holdings Ltd - một trong những tập đoàn trò chơi điện tử lớn nhất Trung Quốc, chỉ vài tháng sau khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp các biện pháp hạn chế trên diện rộng đối với hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Theo đó, 7Road ban đầu bán công ty con tại Singapore cho pháp nhân có tên Huang Le Ltd, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Sau thương vụ này, bà Huang Le nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Tháng 11/2023, Huang Le Ltd bán Megaspeed cho công ty bình phong tại Singapore. Chỉ vài ngày sau thương vụ, Megaspeed được công nhận là đối tác điện toán đám mây chính thức của Nvidia. Đây là danh hiệu rất được săn đón, giúp doanh nghiệp được ưu tiên tiếp cận nguồn chip từ Nvidia – công ty có vai trò chi phối thị trường chip AI toàn cầu.

Dữ liệu thương mại cho thấy kể từ đó, Megaspeed đã nhập khẩu lượng hàng hóa có giá trị cao gấp hơn 1.000 lần số dư tiền mặt của công ty vào năm 2023. Tổng giá trị nhập khẩu các sản phẩm Nvidia của doanh nghiệp này đã vượt 4,6 tỷ USD.

Tại nhiều cơ sở ở Đông Nam Á, Megaspeed cho các doanh nghiệp thuê chip Nvidia, trong đó có Alibaba – tập đoàn gần đây cũng bị Mỹ đưa vào diện quan ngại về an ninh quốc gia.

Alibaba - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử của Trung Quốc, từng bác bỏ cáo buộc của Washington về quan hệ với quân đội Trung Quốc. Doanh nghiệp này từ chối bình luận về quan hệ với Megaspeed.

Trước khi bước chân vào lĩnh vực điện toán đám mây thế hệ mới, Alice Huang khởi nghiệp trong ngành tài chính.

Theo một số bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, bà từng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Shanghai Hexi Investment Co từ tháng 11/2015.

Các bài đăng của Hexi cũng cho biết, trước đó bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Công ty Chứng khoán CITIC và HSBC Holdings Plc.

Đại diện HSBC và Citic Securities không phản hồi đề nghị bình luận.

Trong khi đó, báo New York Times đưa tin, Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị cách chức Giám đốc điều hành Jensen Huang, sau khi vị tỷ phú này bị phát hiện cũng có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Theo Bloomberg

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#Jensen Huang #Nvidia #Chip AI #Alice Huang #Gián điệp

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