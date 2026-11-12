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Hà An Huy - Osad áp đảo Hoàng Thùy Linh

Hương Ly

TPO - Thành công bất ngờ của MV "Như một người rưng" giúp Hà An Huy và Osad có bản hit đúng nghĩa cho sự nghiệp solo. Sau hơn 2 tuần ra mắt, MV sắp cán mốc 15 triệu lượt nghe/xem và đang dẫn đầu "top trending".

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Như một người rưng của Hà An Huy và Osad vẫn trụ vững ở vị trí dẫn đầu, bất chấp phải cạnh tranh với MV Thầy dùi (Hoàng Thùy Linh), 3 phải 6 đừng (Quân A.P), Anh nên đi khỏi đây (HIEUTHUHAI) và chuỗi ca khúc mới trong album Tân mùi của Trúc Nhân. Tính cả hiệu ứng trên mạng xã hội, Như một người rưng đã chạm đến thành tích hàng trăm triệu lượt nghe/xem.

Như một người rưng hot vì điều gì?

Hà An Huy và Osad đều là hiện tượng nổi lên từ game show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Cả hai tận dụng sức nóng, nhanh chóng bắt tay sản xuất và phát hành MV mới. Để tiết kiệm thời gian hơn, Hà An Huy và Osad remake (làm mới) ca khúc Như một người dưng đã phát hành từ năm 2018.

Đó là lựa chọn bất ngờ của bộ đôi nhưng đã được tính toán kỹ lưỡng.

Như một người dưng là sáng tác của Thanh Hưng. Ca khúc từng gây sốt qua 3 phiên bản của ballad, house remix và drill remix, đều gắn với giọng hát của Nguyễn Thạc Bảo Ngọc.

5 năm trước, phiên bản house remix gây sốt TikTok khi gắn với câu chuyện của một "giang hồ mạng". Sau đó, giới dancer đổ xô tham gia trào lưu vũ đạo cùng Như một người dưng phiên bản drill remix.

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MV Như một người rưng gây sốt ở mọi nền tảng.

Hà An Huy và Osad cũng remix Như một người dưng sang màu sắc drill, nhịp jerk đậm chất rap/hip hop. Bộ đôi chọn ra cái tên mới - Như một người rưng - là cách chơi chữ, trêu đùa theo đúng tinh thần chung của sản phẩm remake. Bộ đôi giữ nguyên phần điệp khúc của bản gốc và viết mới các verse.

Xuyên suốt sự nghiệp của hai rapper, ca sĩ, cho đến Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả quen với một Hà An Huy thuần hát ballad, Rn'B và Osad là rapper thuần túy. Với drill và nhịp jerk, Osad thử sức với màu sắc mà anh ít khi thực hiện. Trong khi đó, Hà An Huy "bẻ lái", làm màu nhạc trái ngược hoàn toàn những gì khán giả biết đến và yêu mến giọng ca này.

Hà An Huy và Osad đã nhìn vào xu thế âm nhạc, đặc biệt là trào lưu tạo "trend" trên TikTok để tạo ra phiên bản mới của Như một người rưng. Đây là chất liệu âm nhạc đánh bại house, vinahouse để thống trị TikTok trong 2 năm gần đây. Cư dân mạng gọi đó là thứ âm nhạc "khoan cắt bê tông" với đặc trưng tiếng bass, trống, synth và hiệu ứng điện tử dồn dập.

Osad đã hỗ trợ Hà An Huy viết lời phù hợp cho rap/hip hop, với sự phân chia bố cục câu từ hợp lý và bám theo đoạn beat dồn dập. Osad không khó khăn để bắt nhịp với màu nhạc này. Trong khi Hà An Huy khiến khán giả bất ngờ từ giọng hát và khả năng diễn xuất trong MV.

Nhiều đoạn nhạc thời lượng 30-40 giây của Như một người rưng gây sốt trên TikTok. Trong đó, đoạn điệp khúc của bản remake hút hơn một triệu lượt sử dụng trong các video sáng tạo nội dung ở TikTok. Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp ca khúc của Hà An Huy và Osad "viral", từ đó dẫn ngược về YouTube và đưa MV thu hút lượng người nghe/xem ngày càng đông.

Một MV theo kiểu "làm chơi, ăn thật" của Hà An Huy và Osad. Bộ đôi thoải mái tung trước nhạc cho khán giả nghe trước khi MV phát hành. Phần hình ảnh của MV được dàn dựng đơn giản, tự nhiên, chủ yếu nhấn vào các cảnh quay hài hước, mua vui cho khán giả thay vì đầu tư câu chuyện. Hai nghệ sĩ cũng không vạch chiến lược quảng bá sản phẩm.

Như một người rưng hút về gần 15 triệu view sau 2 tuần là hiệu ứng tự nhiên, xuất phát từ việc âm nhạc đánh đúng vào thị hiếu khán giả. Sự cộng hưởng từ thành công ở gameshow cũng là yếu tố quan trọng để giúp Hà An Huy và Osad tìm thấy bước ngoặt cho sự nghiệp âm nhạc.

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Osad và Hà An Huy đắt show từ cơn sốt Như một người rưng.

Đổi đời sau bản hit

Một ngày trước, Hà An Huy và Osad lần đầu hát live Như một người rưng trên chương trình âm nhạc của sàn thương mại điện tử. Đây là "phát súng" khởi đầu cho giai đoạn hứa hẹn giúp Hà An Huy và Osad được nhiều chương trình, nhãn hàng để mắt tới. Trong 2 tuần gần đây, 2 ca sĩ, rapper luôn nằm trong top đầu nghệ sĩ đạt hiệu ứng mạng xã hội tốt nhất.

Trước khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Osad loay hoay nhiều năm. Nam rapper từng gây rúng động thị trường với Người âm phủ, nhưng mất nhiều năm để thoát ra chính cái bóng của bản hit đó.

Vài năm trước, Osad từng tuyên bố: "3 năm sau, tôi sẽ gặt hái thành công tương tự Binz". Câu nói kiêu ngạo của Osad khiến anh bị mỉa mai và đặt lên bàn cân so sánh với các rapper hàng đầu suốt nhiều năm.

Hà An Huy có nền tảng rất tốt với vị thế là quán quân Vietnam Idol 2023. Sau cuộc thi, giọng ca sinh năm 2002 loay hoay để khẳng định chỗ đứng ở đường đua nhạc Việt. Hà An Huy phát hành nhiều sản phẩm solo nhưng không gặt về hiệu ứng khả quan. Anh tham gia một gameshow với vai trò chủ đạo trong dàn cast nhưng tên tuổi không thể lan tỏa như kỳ vọng.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 là dấu mốc để cứu sự nghiệp cho Osad và Hà An Huy. Thành công của MV Như một người rưng là bước ngoặt để hai ca sĩ, rapper sở hữu cho mình bản hit thật sự trên thị trường, đứng đầu "top trending" và phủ sóng hình ảnh rộng rãi đến khán giả nhạc Việt.

Từ MV Như một người rưng, khán giả có cái nhìn khác về Hà An Huy - ca sĩ trẻ đã bước ra khỏi vùng an toàn, tỏa sáng với màu nhạc mới thay vì định hình phong cách của giọng ca chuyên trị ballad. Trong khi đó, Osad vốn là rapper toàn diện, cùng lúc làm tốt vai trò rap, hát, sáng tác và sản xuất âm nhạc, cần một bước ngoặt để bứt phá và điều đó đã đến với rapper sinh năm 1997.

Bộ đôi Hà An Huy và Osad gặt về thành tích tương tự các sản phẩm gây sốt của Jack trong album mới nhất. 15 triệu view sau 2 tuần cũng là thành tích của MV Thiên đường với người thương (Phương Mỹ Chi).

Trên đường đua khốc liệt với Hoàng Thùy Linh, Đen và Trúc Nhân, Hà An Huy, Osad áp đảo. Cơn sốt Như một người rưng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới khi đoạn điệp khúc ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok.

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#Hà An Huy #Osad #Như một người rưng #MV viral #top trending #Anh trai vượt ngàn chông gai #TikTok #MV Như một người rưng #tiktok Như một người rưng

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